Il prezzo di Hyperliquid sale a un nuovo livello massimo grazie al sostegno del CEO di VanEck

Punti chiave

Il CEO di VanEck, Jan van Eck, ha confermato che la sua azienda detiene i token HYPE e sostiene la governance di Hyperliquid.

Hyperliquid si prepara a lanciare la sua stablecoin USDH. Sta attirando proposte da Paxos, Frax Finance e Agora.

La quotazione di HYPE ha superato i 55 dollari e ha guadagnato oltre il 1.200% dai minimi raggiunti alla fine dello scorso anno.

Il prezzo dell’iperliquido ha raggiunto nuovi ATH e ha superato la soglia dei 55 dollari dopo settimane di crescita costante.

Questa pietra miliare arriva tra il forte sostegno del CEO di VanEck Jan van Eck. Egli ha confermato che la sua azienda è stata coinvolta nell’ecosistema Hyperliquid per diversi mesi.

Il CEO di VanEck sostiene la crescita dei prezzi dell’iperliquido

Hyperliquid è diventato rapidamente uno dei nomi più discussi nei mercati delle criptovalute. La piattaforma ha volumi giornalieri dell’ordine di miliardi e un fatturato complessivo di oltre 106 milioni di dollari. Il progetto si è finora configurato come un serio concorrente delle borse più grandi.

Jan van Eck è intervenuto su X per elogiare Hyperliquid per la sua tecnologia e il suo processo di lancio trasparente. Ha confermato che VanEck detiene i token HYPE e contribuisce attivamente attraverso la ricerca e la partecipazione alla governance.

Jan van Eck elogia HYPE | Fonte: X

L’aspetto interessante dei suoi commenti è che hanno mostrato un interesse più che casuale. VanEck sta studiando un’integrazione più profonda con Hyperliquid e sta pianificando di impegnarsi direttamente con i costruttori di HyperEVM.

Questa approvazione istituzionale ha dato a Hyperliquid una visibilità molto più forte e ha rafforzato la fiducia degli operatori. Il riconoscimento dell’azienda dimostra inoltre come la finanza tradizionale stia iniziando ad abbracciare le piattaforme decentralizzate.

La Stablecoin USDH e le proposte istituzionali

Uno dei principali fattori alla base della recente azione dei prezzi di $HYPE è l’imminente lancio della sua stablecoin nativa, USDH.

Il token riduce la dipendenza da asset di terze parti come USDT e USDC. Si prevede che rafforzerà la liquidità all’interno della piattaforma.

Sono già state presentate sei proposte per gestire o emettere USDH. L’iniziativa ha suscitato l’interesse di società affermate. Paxos ha suggerito un modello in cui la maggior parte degli interessi delle riserve finanzierebbe i riacquisti di HYPE.

Sono già state presentate sei proposte per la gestione o l’emissione di USDH: X

Frax Finance ha proposto di utilizzare le sue riserve di stablecoin per coniarne gli USDH. Si è anche offerta di destinare i suoi guadagni a ricompense per lo staking e a riacquisti di token.

Anche Agora, un emittente di stablecoin co-fondato da Nick van Eck, ha presentato un piano per rendere USDH un asset iper-nativo. Questa proposta mostra la nuova sovrapposizione tra finanza tradizionale e innovazione decentralizzata.

Prospettiva tecnica dei prezzi di $HYPE

Gli indicatori tecnici indicano che il prezzo di Hyperliquid potrebbe avere ancora spazio per crescere. Il token sta attualmente testando la resistenza tra 50 e 52 dollari.

Inoltre, sui grafici giornalieri si sta formando un triangolo ascendente. In particolare, ogni retest di questo livello ha attirato una maggiore attività di acquisto.

Le prospettive di Hype mostrano un trend rialzista plurimensile costante | Fonte: TradingView

I dati sulla catena supportano questa tendenza rialzista perché il rapporto di assorbimento è diminuito mentre il prezzo è aumentato. Ciò indica che un minor numero di venditori è attivo, rendendo più facile il movimento verso l’alto.

Il grafico settimanale mostra un solido supporto al di sopra di $42. Allo stesso tempo, l’indice di forza relativa (RSI) si è azzerato e sta salendo di nuovo.

Questi segnali indicano che il mercato è pronto per un’altra gamba al rialzo. Inoltre, gli analisti vedono ora 60-70 dollari come possibili obiettivi in caso di rottura netta della resistenza.

Attività delle balene e domanda di mercato

Anche le mosse istituzionali hanno influenzato la quotazione di Hyperliquid. Ad esempio, Lion Group Holding Ltd. ha rivelato l’intenzione di spostare le sue partecipazioni in Solana e Sui in HYPE. Questo avviene in concomitanza con il supporto della custodia di BitGo per gli asset HyperEVM.

La riallocazione della società potrebbe ammontare a quasi 100.000 token HYPE. Anche le balene stanno seguendo la tendenza. L’8 settembre i grandi investitori hanno acquistato oltre 24 milioni di dollari di HYPE in un solo giorno.

Anche James Wynn ha aperto posizioni lunghe con leva finanziaria e si mostra fiducioso in un continuo rialzo. Nel complesso, quest’anno l’iperliquido ha già superato le aspettative degli analisti.

È cresciuta rapidamente fino a diventare una delle borse decentralizzate più attive. La sua capacità di attrarre trader al dettaglio e operatori istituzionali è uno dei fattori.

Questo la distingue da molte piattaforme DeFi che rimangono orientate al dettaglio. La prevista stablecoin USDH potrebbe incrementare la liquidità e raccogliere entrate per i riacquisti.