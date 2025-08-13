Il prezzo di Ethereum si avvicina a 4.400 dollari mentre i tori puntano a un nuovo record

Punti chiave

Il prezzo di Ethereum si mantiene ora al di sopra dei 4.300 dollari con forti afflussi istituzionali che sostengono i dati tecnici.

Dal punto di vista tecnico, Ethereum potrebbe essere in procinto di correre verso i 5.000 dollari.

Le prese di profitto da parte dei detentori a breve termine stanno aumentando in prossimità dei livelli di resistenza, ma gli obiettivi rialzisti sono ancora validi.

Il prezzo di Ethereum si è mantenuto saldamente al di sopra della soglia dei 4.300 dollari del 12 agosto. Si sta avvicinando alla resistenza dei 4.400 dollari. L’ETH viene scambiato intorno ai 4.360 dollari con un forte interesse da parte degli acquirenti sia istituzionali che retail.

Questa ascesa costante arriva dopo un rally del 18% del prezzo di Ethereum nell’ultima settimana. La mossa ha già liquidato 184 milioni di dollari in short in un solo giorno, secondo i dati di Coinglass. Inoltre, l’interesse aperto dei futures è ora pari a 51,6 miliardi di dollari.

La domanda istituzionale rafforza il rally del prezzo di Ethereum

I dati di SosoValue mostrano che i prodotti exchange-traded sostenuti da Ethereum hanno registrato 326,8 milioni di dollari di afflussi netti tra il 4 e l’8 agosto. Si tratta di uno dei più forti afflussi settimanali per i prodotti ETH di tutto l’anno.

I dati di Soso Value mostrano forti afflussi rialzisti per ETH | Fonte: X

Anche i grandi detentori si stanno facendo avanti. Ad esempio, Bitmine, il più grande detentore di Ethereum, controlla ora oltre 1,15 milioni di ETH per un valore di circa 4,96 miliardi di dollari. Il presidente della società, Thomas Lee, afferma che l’azienda mira a detenere il 5% dell’offerta totale di ETH.

I mercati asiatici spingono il prezzo di Ethereum verso i massimi locali

Il prezzo di Ethereum ha raggiunto i massimi storici in Giappone e Corea del Sud. In Giappone, l’asset ha raggiunto i 639.455 yen, superando il picco di dicembre. In Corea del Sud, invece, ha superato la soglia dei 5,97 milioni di won.

Questi guadagni sono interessanti perché lo yen e il won si sono recentemente rafforzati rispetto al dollaro americano. Gli analisti ritengono che ciò dimostri una vera e propria domanda nei mercati locali piuttosto che variazioni di prezzo determinate dalla valuta.

Anche i cambiamenti politici favorevoli stanno alimentando la narrativa rialzista. Un recente ordine esecutivo degli Stati Uniti consente l’utilizzo delle criptovalute nei piani pensionistici 401(k). Questo potrebbe portare a un afflusso di trilioni di dollari nel mercato.

Il prezzo di Ethereum è stato configurato in modo tecnico

La principale resistenza per l’ETH si trova attualmente intorno a 4.430 dollari. Una rottura netta al di sopra di questo valore potrebbe aprire la strada verso 4.827 dollari, il massimo storico dell’ultima corsa del toro.

Alcuni analisti prevedono addirittura la possibilità che il prezzo di Ethereum raggiunga i 5.000 o addirittura i 7.000 dollari in questo ciclo. Ad esempio, il trader di criptovalute Ali Martinez ha recentemente fatto riferimento all’analisi delle bande di prezzo.

Ali dice che l’ETH può raggiungere i 5.000 dollari | Fonte: X

Ha osservato che 5.241 dollari potrebbero essere il prossimo obiettivo se l’ETH supererà con decisione i 4.300 dollari. Il supporto si trova attualmente a circa 3.909 dollari. Se il prezzo di Ethereum dovesse scendere al di sotto di questo valore, il livello successivo sarebbe vicino a 3.700 dollari. Lì, la precedente attività di acquisto è stata forte.

Espansione Layer 2 e DeFi

Le soluzioni Layer 2 di Ethereum mostrano una crescita costante per quanto riguarda il valore totale bloccato e il numero di transazioni. Questa espansione dovrebbe migliorare la scalabilità e ridurre i costi del gas. Di conseguenza, si prevede che la rete diventi più interessante per gli sviluppatori e gli utenti.

Gli aggiornamenti hanno anche migliorato le ricompense dei validatori e l’efficienza della tassa sul gas, incoraggiando una maggiore attività di staking. Il rapporto di puntata continua a salire e offre un reddito costante agli investitori di Ethereum a lungo termine.

Profit-Taking in aumento

I dati sulla catena di Glassnode, tuttavia, mostrano che i possessori di ETH a breve termine stanno prendendo profitti in modo più aggressivo rispetto ai possessori a lungo termine. La realizzazione dei profitti è ora in media di 553 milioni di dollari al giorno, misurati su una media mobile di sette giorni.

Fonte: x

I detentori a lungo termine, ovvero coloro che possiedono ETH da oltre 155 giorni, stanno prendendo profitto a livelli simili a quelli di dicembre. Ciò indica che l’attuale ondata di vendite è dovuta principalmente agli acquirenti recenti che hanno bloccato i guadagni dopo il recente aumento.

Il prezzo di Ethereum è ancora inferiore del 12,7% rispetto ai massimi storici. I dati di liquidazione di Coinglass hanno mostrato che 2,23 miliardi di dollari di posizioni potrebbero essere a rischio se i prezzi si avvicinassero a 4.700 dollari.

Prospettive a breve termine per il prezzo di Ethereum

Di recente l’ETH ha testato più volte i 4.300 dollari. Gli analisti sono attualmente divisi sul fatto che la prossima mossa sarà un ritorno al rialzo.

Secondo l’ analista di Santiment Brian Quinlivan, le notizie di grandi acquisti istituzionali possono talvolta innescare vendite a breve termine a causa di ingressi guidati dalla FOMO. Tuttavia, il totale degli ETH detenuti dalle società con tesoreria di criptovalute è salito a 3,04 milioni di ETH, per un valore di circa 13 miliardi di dollari.