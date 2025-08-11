Il prezzo di Ethereum raggiunge i 4.400 dollari, mentre i tori puntano a nuovi massimi

Punti chiave

Il prezzo di Ethereum ha superato il livello di 4.000 dollari per la prima volta dal dicembre 2021.

Si sono verificate liquidazioni short per 207 milioni di dollari, che hanno alimentato il rally.

Gli analisti prevedono una possibile stagione delle altcoin e una rotazione del mercato dal Bitcoin.

Il prezzo di Ethereum ha superato i 4.000 dollari per la prima volta in otto mesi. Questo segna la più grande pietra miliare per i tori dell’ETH e per il mercato delle altcoin.

Sabato l’ETH è salito fino a 4.400 dollari su Binance. Si tratta del livello più alto dal dicembre 2021, dopo aver superato la barriera dei 4.000 dollari il giorno precedente.

La mossa porta l’asset al di sotto dei 900 dollari dai suoi massimi storici. Ciò fa sperare che i livelli fino a 6 dollari siano a portata di mano.

Rally guidato da forti scambi e liquidazioni

Il recente breakout è stato alimentato da una forte attività di trading e da un’ondata di liquidazioni. L’impennata del prezzo di Ethereum è stata alimentata da oltre 207 milioni di dollari di liquidazioni short.

Questi riacquisti forzati hanno aggiunto una forte pressione al rialzo al rally. Questa impennata della domanda ha contribuito a far salire i prezzi e ha innescato un ulteriore interesse all’acquisto.

Il prezzo di Ethereum supera i 4.000 dollari, toccando i 4.200 dollari per la prima volta dal 2021 | Fonte: X

L’analista di mercato Miles Deutscher ha descritto questo fenomeno come un “effetto ricchezza sulla catena”. Proprio mentre l’ETH sale, le balene e i trader al dettaglio vedono i guadagni non realizzati e reinvestono in token più piccoli e più rischiosi.

Deutscher prevede una rotazione in tre fasi nei prossimi mesi. La prima è una mini-stagione di altcoin guidata dall’ETH, la seconda è un passaggio al Bitcoin.

Questo spinge il prezzo di Ethereum verso 120.000-140.000 dollari. Infine, Deutscher prevede una rotazione verso l’ETH e le altcoin per un possibile blowoff top.

Il prezzo di Ethereum si rafforza mentre il dominio del Bitcoin diminuisce

Il rally del prezzo di Ethereum si sta verificando parallelamente al declino della posizione dominante del Bitcoin sul mercato. Venerdì la posizione dominante del Bitcoin è scesa sotto il 60,7% e ha toccato una zona di supporto significativa.

Secondo il famoso analista Rekt Capital, Ethereum detiene ora circa il 50-60% del percorso nel suo macro trend di crescita dominante.

Rekt Capital interviene sull’aumento della posizione dominante di Ethereum | Fonte: X

Sebbene il dominio del Bitcoin possa ancora rimbalzare nel breve termine, Rekt Capital ritiene che alla fine si romperà. Potrebbe scendere al 40% o addirittura al 30%. Questo cambiamento potrebbe significare un maggiore flusso di capitali verso Ethereum e altre altcoin.

Anche gli investitori balena sono una parte significativa dell’attuale rally. Secondo il tracker di blockchain Lookonchain, Ethereum ha visto afflussi di balene sabato. Gli investitori hanno cercato di capitalizzare la forza di Ethereum rispetto al Bitcoin.

I dati del portafoglio ordini di TheKingfisher hanno mostrato anche un “muro massiccio” di liquidazioni long appena sotto i 3.960 dollari. Alcuni trader lo interpretano come una zona di riaccumulazione.

“Questo è ciò che i soldi intelligenti cacciano”, ha commentato TheKingfisher.

FOMO e sentiment del commercio al dettaglio

La piattaforma di intelligence di mercato Santiment ha anche notato un’impennata di chiacchiere rialziste da parte dei trader al dettaglio quando l’ETH ha superato i 4.000 dollari. Gli investitori hanno menzionato parole come “comprare” e “rialzista” con una frequenza doppia rispetto a “vendere” e “ribassista”.

Se da un lato questo dimostra che la fiducia è in aumento, dall’altro Santiment ha avvertito che l’eccesso di fiducia può talvolta rallentare i rally, soprattutto quando i prezzi sono già alti.

Michael van de Poppe definisce la performance di Ethereum una “mossa selvaggia” | X

L’analista di criptovalute Michaël van de Poppe ha definito il balzo del prezzo di Ethereum a 4.200 dollari una “mossa selvaggia”. Tuttavia, ha messo in guardia dall’acquistare a questi massimi senza considerare il rischio. Ha indicato che i progetti all’interno dell’ombrello di Ethereum potrebbero offrire rendimenti percentuali migliori se il rally dovesse continuare.

Livelli di supporto e resistenza da tenere d’occhio

Tra l’8 e il 9 agosto, l’ETH ha guadagnato oltre il 6% e ha scambiato tra 3.885 e 4.194 dollari. Il primo breakout importante si è verificato a 4.000 dollari con un volume di scambi giornaliero quasi triplo. Una seconda impennata ha portato i prezzi a 4.194 dollari all’inizio di sabato, prima che si verificassero prese di profitto.

I principali livelli di supporto e resistenza da osservare su ETH | Fonte: TradingView

Ciò significa che il supporto attuale si trova tra 4.155 e 4.160 dollari, con una resistenza vicino alla soglia psicologica dei 4.200 dollari. In altre parole, un breakout confermato al di sopra di questo livello potrebbe aprire le porte ai massimi storici di Ethereum.

Tuttavia, il consolidamento entrerà probabilmente in gioco quando i grandi operatori si assicureranno i profitti. Se il supporto a 4.155 dollari resiste e la pressione d’acquisto rimane forte, l’ETH potrebbe non solo recuperare i suoi precedenti massimi. Potrebbe anche stabilire nuovi record in questo ciclo.