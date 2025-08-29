Il prezzo di Chainlink punta al breakout mentre LINK ottiene la fiducia delle istituzioni

Punti chiave

Il prezzo del Chainlink sta testando la resistenza a lungo termine che resiste dal 2021.

La domanda istituzionale è stata forte per LINK ultimamente, il che potrebbe dare impulso all’asset.

Gli analisti come Ali si aspettano un rally verso i 73 dollari o più in alto se si rompe la resistenza.

Il prezzo di Chainlink sta testando una resistenza pluriennale che ha bloccato ogni tentativo di rally dal 2021. La forza di LINK è rimasta costante nonostante il sentimento contrastante del mercato negli ultimi tempi.

Con questo, l’asset si sta muovendo più in alto ad ogni ciclo. Ora i trader stanno osservando se il token può finalmente superare alcune delle sue barriere più forti.

Il prezzo del Chainlink è sostenuto dai minimi crescenti

Al momento della scrittura, LINK è scambiato vicino a 27,8 dollari dopo aver guadagnato il 6% nelle ultime 24 ore. Il rialzo è avvenuto subito dopo che i commenti dovish del presidente della Federal Reserve Jerome Powell hanno risollevato l’intero mercato delle criptovalute.

Il Bitcoin è salito del 3,5%, mentre Ethereum e il resto del mercato hanno seguito l’esempio. Gli analisti hanno notato che il prezzo di Chainlink ha formato minimi più alti per mesi. Il supporto principale si trova tra gli 8 e i 10 dollari.

Questa zona è diventata un trampolino di lancio per l’ultimo rally e ha mostrato una forte domanda del mercato. Alcuni osservatori del mercato ritengono che la prossima tappa potrebbe puntare a 73 dollari o anche più in alto se LINK riuscirà a superare la resistenza.

L’analista prevede un’ultima spinta per LINK | Fonte: X

Secondo l’analista di mercato Ali Martinez, il prezzo di Chainlink ha “Ancora un retest prima del Valhalla”. Naturalmente, un balzo rialzista di questa portata spingerebbe l’asset fortemente al di sopra del suo precedente massimo storico.

Tuttavia, è essenziale notare che il setup presenta dei rischi. La resistenza è solida e gli analisti tecnici avvertono che è possibile un rifiuto.

La domanda istituzionale aumenta le prospettive di prezzo del Chainlink

Chainlink ha inoltre rafforzato la sua posizione presso le istituzioni ottenendo le certificazioni ISO 27001 e SOC 2 Type 1. Questi standard riconosciuti a livello internazionale confermano che Chainlink soddisfa i più severi requisiti di conformità. Questi standard riconosciuti a livello internazionale confermano che Chainlink soddisfa i più severi requisiti di conformità.

Le imprese e i governi che stanno studiando i casi d’uso della blockchain possono essere certi che LINK è sicuro. Inoltre, apre la strada all’adozione in settori che richiedono dati verificati.

Chainlink ottiene nuove certificazioni | Fonte: X

Il processo di certificazione, verificato da Deloitte, ha riguardato i feed dei prezzi, i servizi di proof-of-reserve e il Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP). Chainlink, soddisfacendo questi requisiti, è diventata la prima piattaforma blockchain oracle a farlo.

Gli investitori istituzionali hanno risposto alla grande. I volumi di trading si sono quintuplicati durante il recente rally del prezzo di Chainlink. I grandi acquisti stanno guidando il breakout attraverso molteplici livelli di resistenza.

Riserva di Chainlink e analisi tecnica

Un altro fattore a sostegno è la Chainlink Reserve, che acquista i token LINK dai ricavi del protocollo. La riserva ha recentemente acquistato 41.000 LINK, per un valore di circa 1 milione di dollari.

Questo ha portato le sue partecipazioni a oltre 150.770 token. Si tratta di una cifra modesta rispetto all’offerta totale. Tuttavia, la riserva è uno dei maggiori finanziatori della stabilità del mercato di LINK. Dimostra che Chainlink non si concentra solo sull’adozione, ma anche sulla creazione di valore.

ChainLink mostra un supporto intorno a $24,15 | Fonte: TradingView

I dati di TradingView mostrano che il supporto è stato stabilito a 24,15 dollari, confermato da volumi elevati. LINK ha superato i livelli di resistenza a $25,00, $25,50 e $26,00 prima di raggiungere l’attuale intervallo.

Nel frattempo, il volume degli scambi è salito a 12,84 milioni di unità durante il breakout. Si tratta di un volume cinque volte superiore alla media delle 24 ore. Questo balzo ha confermato il coinvolgimento delle istituzioni, un’altra fonte di forza per il rally…

Anche gli indicatori di momentum indicano che il prezzo di Chainlink è destinato a continuare a salire. Gli analisti prevedono massimi più alti per LINK se la pressione d’acquisto regge.

Per ora, i trader e gli investitori guardano ai 27-28 dollari come punti di prezzo importanti per LINK. Un breakout confermato da qui potrebbe far intravedere nuovi obiettivi.

Allo stesso tempo, un rifiuto potrebbe testare il supporto intorno ai 24 dollari. Qualsiasi cosa accada determinerà la prossima azione dei prezzi di ChainLink.