Il prezzo di Cardano raggiunge i massimi da cinque mesi, mentre si rafforza il momento rialzista

Punti chiave

Il prezzo di Cardano è appena uscito da un trend ribassista di lungo periodo dopo oltre 250 giorni.

Gli indicatori tecnici e i modelli mostrano che l’asset potrebbe guadagnare fino a 2,06 dollari.

La fiducia dei detentori a lungo termine è stata forte, con 15 miliardi di ADA invariati da un anno.

Il prezzo di Cardano è salito al livello più alto degli ultimi cinque mesi. Questo dopo che l’asset era rimasto bloccato all’interno di un canale parallelo dalla fine dello scorso anno.

Il breakout arriva anche dopo che ADA ha testato la linea di supporto del canale per tre volte quest’anno. Inoltre, ha formato un modello di triplo fondo intorno al livello di 0,60 dollari.

Gli analisti ritengono che questa struttura, abbinata al continuo aumento del momentum del mercato, potrebbe determinare un forte rialzo.

I forti segnali tecnici supportano il rally del prezzo di Cardano

Secondo i grafici, gli indicatori tecnici sono diventati rialzisti per il prezzo di Cardano. Ad esempio, l’indice di forza relativa (RSI) ha superato il valore di 50, spesso associato a una dominanza rialzista.

Inoltre, secondo i grafici, il MACD (Moving Average Convergence Divergence) ha completato un crossover rialzista.

Cardano sembra essere in posizioni rialziste multiple | Fonte: TradingView

Gli analisti ritengono che i precedenti casi di questa configurazione abbiano portato a rialzi del 176% e del 316%. Ciò significa che, anche se Cardano dovesse raggiungere l’estremità inferiore di questo intervallo, ADA potrebbe salire a circa 2,06 dollari. Questo potrebbe avvenire prima della fine dell’anno.

Obiettivi di prezzo di Cardano con 1,84-2,06 dollari in primo piano

Secondo i grafici, il prezzo di Cardano potrebbe trovarsi nella terza onda di un ciclo di rialzo a cinque onde. Questa fase è spesso la più aggressiva di un trend rialzista.

Inoltre, se questo conteggio regge, ADA potrebbe raggiungere 1,84 dollari nelle prossime settimane, eventualmente estendendosi verso.

L’analista Javon Marks prevede nuovi massimi per Cardano a breve | Fonte: X

Alcuni analisti vedono in gioco obiettivi ancora più alti, come Javon Marks. Marks ha recentemente osservato su X che il prezzo di Cardano potrebbe muoversi verso 1,20 dollari nel breve termine.

Questa mossa sarà probabilmente seguita da un rally più lungo verso i 2,90 dollari. Ciò rappresenterebbe un guadagno di quasi il 200% rispetto ai livelli attuali.

Il breakout della bandiera toro aumenta l’ottimismo

Un breakout in corso da un modello di bandiera toro sul grafico a tre giorni supporta anche le mosse di ADA. Secondo l’analista Clifton Fx, questa formazione porta a rally prolungati.

Il breakout della bandiera toro suggerisce un ulteriore rialzo per ADA | Fonte: X

L’analista ha osservato che le previsioni dal punto di rottura indicano che il prezzo di Cardano potrebbe aumentare del 100% – 150%. Potrebbe anche puntare a una fascia compresa tra 1,60 e 1,75 dollari.

Il breakout ha recentemente portato ADA tra le criptovalute a grande capitalizzazione più performanti. L’asset sta guadagnando circa il 20% solo nelle ultime 24 ore.

I detentori di lungo termine mostrano una forte convinzione

I dati sulla catena di TapTools mostrano che oltre 15 miliardi di token ADA sono rimasti invariati per più di un anno. Questo tipo di detenzione paziente indica che la pressione di vendita si è ridotta negli ultimi tempi e che gli investitori stanno diventando più fiduciosi.

Anche l’interesse del commercio al dettaglio sta aumentando. I dati di Google Trends indicano che le ricerche di “Cardano” sono al massimo da marzo. D’altra parte, le ricerche di “altcoin” sono le più forti degli ultimi quattro anni.

Le ricerche di Cardano hanno raggiunto il massimo dell’anno | Fonte: Google Trends

Questo aumento dell’attenzione potrebbe far aumentare l’attività di trading verso ADA nelle prossime settimane.

Cosa potrebbe far deragliare il rally

Sebbene le prospettive per il prezzo di Cardano siano attualmente positive, gli analisti mettono in guardia dai possibili rischi per gli investitori. Se ADA non riesce a mantenere la sua posizione al di sopra dei livelli di resistenza significativi, è possibile un’inversione di tendenza.

Ad esempio, l’intervallo di prezzo compreso tra 0,99 e 1 dollaro funge ora da significativo limite di prezzo. Ciò significa che una rottura al di sotto di questa fascia invaliderebbe qualsiasi prospettiva rialzista e porterebbe a un declino.

Nel complesso, se i modelli tecnici e la forza del mercato continuano a questo ritmo, l’ADA rimane sulla buona strada per nuovi massimi.

L’asset ha obiettivi compresi tra 1,84 e 2,06 dollari, considerati realistici nel breve termine. Tuttavia, ulteriori obiettivi di prezzo potrebbero spingersi fino a 2,50 dollari se le condizioni del mercato rimarranno favorevoli.