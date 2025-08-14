Il prezzo di Cardano punta al Golden Cross mentre ADA punta al breakout di $1

Punti chiave

Il prezzo di Cardano si sta avvicinando a una croce d’oro, un segnale che tende a precedere le esplosioni rialziste.

ADA ha formato modelli rialzisti nei grafici e sta consolidando vicino alla resistenza principale.

Grayscale ha registrato un ETF Cardano Trust, il che significa che la domanda istituzionale potrebbe essere in aumento.

Il prezzo di Cardano è vicino a una configurazione tecnica che potrebbe segnare l’inizio di un forte rialzo. Gli analisti osservano l’incrocio della SMA a 50 giorni con la SMA a 200 giorni sul grafico giornaliero. Questa formazione è nota come golden cross e tende a precedere un’acquisizione rialzista.

L’attuale andamento del prezzo di Cardano

Al momento in cui scriviamo, ADA è scambiato intorno a 0,7919 dollari. L’asset sta guadagnando forza insieme alla ripresa generale del mercato delle criptovalute.

Inoltre, i recenti dati sull’inflazione negli Stati Uniti hanno rappresentato una temporanea fonte di conforto per gli investitori martedì. Gli investitori sembrano ora ottimisti riguardo a un possibile taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve il mese prossimo.

I dati sull’inflazione negli Stati Uniti sembrano favorire un taglio dei tassi in arrivo | Fonte: X

Se confermato, questo incrocio dorato potrebbe alimentare un massiccio rally per il prezzo di Cardano. L’ultima volta che l’asset ha sperimentato questo schema è stato a novembre. In quell’occasione, i prezzi sono balzati da 0,325 dollari a 1,32 dollari in meno di un mese.

Si tratta di un guadagno di oltre il 300%. Se la storia si ripete, un aumento percentuale simile dai livelli attuali potrebbe aprire un obiettivo di 3,25 dollari per ADA.

Il doppio fondo di Cardano e l’impennata dei futures suggeriscono un breakout verso $1,50

Il prezzo di Cardano ha recentemente stampato un modello a doppio fondo dopo aver toccato 0,51 dollari due volte in aprile e giugno. Questa formazione precede storicamente le inversioni e ha già aiutato il prezzo a raggiungere 0,935 dollari a luglio.

Al momento della scrittura, ADA si sta consolidando al di sotto della zona di resistenza compresa tra 0,80 e 0,85 dollari. Gli indicatori tecnici rafforzano la tesi rialzista perché il MACD è diventato positivo.

D’altro canto, i futures su ADA sono saliti a quasi 1,80 miliardi di dollari, un massimo storico. Secondo i dati on-chain di TapTools, anche i tassi di finanziamento delle posizioni lunghe su ADA hanno raggiunto nuovi massimi. Ciò dimostra che i trader pagano un premio per mantenere le loro scommesse rialziste.

I tassi di finanziamento di Cardano sono saliti a un nuovo massimo storico | Fonte: X

In altre parole, il prezzo di Cardano potrebbe superare 0,92 dollari. Gli analisti ritengono che il prezzo di Cardano potrebbe superare rapidamente 1 dollaro e testare 1,12 dollari o più. Alcune previsioni indicano addirittura 1,20 dollari come prossima resistenza per la criptovaluta. Se lo slancio dovesse aumentare, la criptovaluta potrebbe raggiungere 1,50 dollari.

L’interesse istituzionale cresce con il deposito dell’ETF su Cardano

Grayscale Investments ha compiuto passi che potrebbero portare Cardano nel mercato degli ETF. Grayscale ha registrato il Cardano Trust ETF il 12 agosto nel Delaware. Questa mossa segna la sua espansione negli ETF sulle altcoin dopo il successo dei suoi fondi Bitcoin ed Ether.

La registrazione deriva dal precedente processo di Grayscale per altri trust di criptovalute. Potrebbe precedere un deposito formale presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense.

GrayScale presenta un nuovo ETF su Cardano | Fonte: X

All’inizio di quest’anno, la SEC ha riconosciuto la presentazione da parte di NYSE Arca di una proposta di ETF a pronti su Cardano. Questo ha segnato il primo passo nel processo di revisione normativa.

Si prevede che prodotti istituzionali come un ETF su Cardano apriranno le porte a nuovi afflussi di capitale. Questi afflussi, in particolare, possono essere visti dagli investitori che preferiscono un’esposizione regolamentata ad ADA senza detenere direttamente il token.

Cosa potrebbe significare una croce d’oro per il prezzo di Cardano

Un golden cross si verifica quando una media mobile a breve termine sale sopra una media mobile a lungo termine. L’analisi tecnica mostra che la tendenza si sta trasformando da ribassista a rialzista per il prezzo di Cardano.

Si forma una croce d’oro sui grafici di Cardano | Fonte: TradingView

La croce d’oro di Cardano arriva dopo mesi di accumulo e recupero dai minimi dell’inizio dell’anno. Ciò significa che se il pattern si conferma, potrebbe innescare forti acquisti e aggiungere carburante al rally dell’ADA.

I precedenti golden cross nel mercato delle criptovalute hanno talvolta portato a guadagni prolungati. Questo accade soprattutto quando i fondamentali e il sentiment del mercato sono forti e li sostengono.

Gli afflussi istituzionali in ADA hanno raggiunto i 73 milioni di dollari quest’anno, segnalando una crescente fiducia nel potenziale a lungo termine di Cardano. In combinazione con i setup rialzisti nel mercato dei derivati, il prezzo di Cardano potrebbe entrare in una fase critica di price action.