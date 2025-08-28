Il prezzo di Cardano guadagna forza mentre le balene accumulano 330 milioni di ADA

Punti chiave

Le balene hanno accumulato più di 330 milioni di ADA in sole due settimane.

Il prezzo di Cardano sta mantenendo un supporto intorno a 0,84-0,85 dollari al momento della scrittura.

L’interesse delle istituzioni, tra cui un possibile ETF di Grayscale Cardano, è stato una fonte significativa di ottimismo.

Il prezzo di Cardano è stato una fonte significativa di attrazione del mercato, soprattutto perché le balene continuano a fare mosse aggressive. I recenti aggiornamenti degli analisti di criptovalute su X mostrano che gli investitori sembrano acquistare milioni di token in poche settimane.

Ciò indica che questa coorte di investitori si sta preparando per qualcosa di enorme. Ecco alcune cose da notare.

L’acquisto di balene segnala la fiducia nel prezzo di Cardano

Secondo l’analista di criptovalute Ali Martinez, i grandi investitori hanno accumulato circa 150 milioni di ADA in sole due settimane. Inoltre, altri 180 milioni di ADA sono stati acquistati due giorni fa.

Ciò significa che le balene hanno raccolto oltre 330 milioni di token ADA in un periodo così breve.

Le balene acquistano 180 milioni di ADA in 48 ore | Fonte: X

Nel momento in cui scriviamo, il prezzo di Cardano è stato scambiato vicino a 0,91 dollari. Si trova appena al di sopra di alcuni dei suoi supporti più essenziali. In breve, la forte pressione di acquisto indica che le balene si stanno preparando per un rimbalzo. È probabile che stiano puntando a una spinta verso 1 dollaro e anche oltre.

Le balene sono tra i più critici operatori di mercato e possono anche influenzare il sentiment del mercato. Quando effettuano grandi acquisti, spesso dimostrano di essere fiduciosi nelle prospettive a lungo termine dell’asset.

Nel caso di Cardano, le balene hanno acquistato in modo aggressivo quando il token era ancora sotto pressione da parte del mercato generale. Nell’ultima settimana, ADA è sceso di oltre l’11%. Ha sottoperformato sia Bitcoin che Ethereum. Nonostante la debolezza, le balene hanno raddoppiato il prezzo.

Le loro azioni, quindi, indicano che stanno approfittando delle cadute piuttosto che reagire ai ribassi a breve termine. Gli analisti stanno ora osservando una zona di supporto tra 0,84 e 0,85 dollari.

Se il prezzo di Cardano mantiene questo intervallo, i tori potrebbero spingere per un breakout di $0,90 e $1. D’altra parte, il fallimento nel difendere il supporto potrebbe far scendere il token a $0,74 o addirittura a $0,70.

Cresce l’interesse istituzionale per Cardano

Oltre all’attività delle balene, anche gli investitori istituzionali stanno prestando attenzione a Cardano. All’inizio di questo mese, Grayscale ha registrato un ETF Cardano Trust nel Delaware.

Anche se questo prodotto non è ancora attivo, questo passo dimostra che l’interesse dei gestori patrimoniali per ADA sta aumentando. Le partecipazioni istituzionali di Cardano superano ormai i 900 milioni di dollari.

Le grandi aziende sono particolarmente interessate alla liquidità di Cardano e al suo ecosistema maturo. Il progetto ha volumi di transazioni costanti. Inoltre, ADA soddisfa i requisiti che le istituzioni cercano quando diversificano i portafogli.

Azione dei prezzi e prospettive tecniche recenti di Cardano

Il prezzo di Cardano è stato volatile negli ultimi giorni. Intorno al 22 agosto, l’asset ha toccato un minimo di 0,82 dollari. Subito dopo, è salito di oltre il 9% in poche ore, raggiungendo 0,93 dollari. Questo rapido rimbalzo ha aumentato l’ottimismo dei trader, che ora si aspettano che la criptovaluta registri un rally più forte.

Tuttavia, gli analisti tecnici avvertono gli investitori di fare attenzione. Alpha Crypto Signal, ad esempio, ha notato che ADA ha recentemente completato un modello AB=CD ribassista intorno a 0,95 dollari.

Un analista condivide le prospettive di Cardano | Fonte: X

Ciò potrebbe innescare un ribasso nel breve termine. Il rifiuto di questo livello mostra che gli acquirenti potrebbero avere difficoltà a superare la resistenza. Tuttavia, se il prezzo di Cardano può essere recuperato a 0,90 dollari e mantenuto come supporto, il caso ribassista si indebolirebbe.

Un rally al di sopra di questo livello potrebbe aprire la strada verso 1,06 dollari. Questo livello si allinea con il livello di ritracciamento di Fibonacci identificato da alcuni trader.

Cosa guardare in futuro

Il mercato sta ora valutando se ADA è in grado di mantenersi al di sopra di 0,84 dollari. In caso affermativo, la velocità potrebbe essere aumentata verso il livello di 1 dollaro. Detto questo, un breakout al di là di questo livello potrebbe mettere in gioco 1,06 dollari.

Al contrario, il mancato mantenimento del supporto potrebbe trascinare il token verso 0,74 dollari. Questo metterà alla prova la pazienza dei detentori a lungo termine.

In ogni caso, le prospettive del prezzo di Cardano sono attualmente più rialziste che ribassiste. Gli investitori sono in attesa di sapere cosa succederà.