Il prezzo di Cardano è pronto a salire vertiginosamente poiché le probabilità di approvazione dell’ETF raggiungono l’83%

Punti chiave:

Gli analisti prevedono un possibile rally di ADA a 4 $ con l’aumento delle probabilità di approvazione dell’ETF.

Analisti come Ali Martinez ritengono che Cardano sia “all’inizio di una mossa esplosiva.”

I fondamentali di Cardano e l’interesse istituzionale si allineano con una forte mossa.

Il prezzo di Cardano sta guadagnando di nuovo attenzione poiché i segnali tecnici guidano il sentiment degli investitori. Le probabilità di approvazione di un ETF su Cardano sono recentemente salite all’83% su Polymarket. Inoltre, gli analisti prevedono un rally che potrebbe portare ADA fino a 4 $ o anche 6 $.

Nell’ultimo mese, il prezzo di Cardano ha sovraperformato molte delle principali altcoin. È aumentato di quasi il 39% ed è supportato da forti indicatori tecnici e dall’attività delle whale, in un contesto di speranze di investimenti istituzionali.

Il prezzo di Cardano è pronto per il breakout

Secondo gli analisti, Cardano è entrato in territorio rialzista sul grafico settimanale. ADA viene ora scambiato al di sopra di alcuni dei suoi precedenti livelli di resistenza e sta formando una bandiera rialzista. Per contesto, questo schema tende a precedere forti movimenti verso l’alto.

Nonostante una lettura dell’oscillatore leggermente negativa, vale la pena avvicinarsi a Cardano con pazienza. Questo avviene mentre il mercato delle criptovalute continua a salire costantemente verso l’alto nonostante alcune soste qua e là.

Per il prezzo di Cardano, gli obiettivi a breve termine si attestano fino a 1,20 $. Tuttavia, analisti come Ali Martinez ritengono che questo possa essere solo l’inizio per l’asset.

Fonte: x

Secondo un aggiornamento su X, l’analista ha sottolineato che ADA rispecchia la sua azione sui prezzi dal ciclo precedente. Tuttavia, l’unica differenza è che la criptovaluta sta andando molto più lentamente.

Martinez ritiene che la criptovaluta potrebbe essere all’inizio di una mossa esplosiva verso l’alto. È alta fino a 5 $, l’obiettivo dell’analista.

Il prezzo di Cardano affronta rigidi livelli di resistenza

Tuttavia, il viaggio verso l’alto non è garantito che sia agevole. Gli analisti hanno notato che il prezzo di Cardano testa l’area di resistenza di 0,92 $. Ha agito come un tetto per settimane.

Un breakout qui potrebbe confermare un modello di “tazza e manico” identificato da un altro analista, Crypto Smith. Questa formazione è una delle configurazioni rialziste più forti. Smith ritiene che una volta che ADA supera questo livello, potrebbe raggiungere i 4 $.

Fonte: x

I livelli di supporto e resistenza da tenere d’occhio includono da 0,85 $ a 0,90 $ come supporto immediato. È accanto a 0,92 $ come resistenza immediata. La prossima resistenza significativa si attesta intorno a 1,15 $. L’obiettivo finale per il prezzo di Cardano è da 3 $ a 4 $ se la tendenza rialzista si mantiene

Aumento delle probabilità di approvazione dell’ETF e ottimismo degli investitori

Un altro fattore che alimenta ancora di più questo scenario rialzista è la crescente probabilità di un’approvazione di un ETF su Cardano negli Stati Uniti.

Secondo i dati della piattaforma di previsione Polymarket, le probabilità di approvazione sono balzate a circa l’83%. Anche gli analisti di Bloomberg sono intervenuti e stanno posizionando quella cifra più vicina al 90%.

L’approvazione di un ETF su Cardano potrebbe portare un’ondata di investimenti istituzionali | Fonte: PolyMarket

Se approvato, un ETF su Cardano potrebbe aprire le porte al denaro istituzionale. Ciò aumenterebbe la pressione di acquisto su ADA e lo aiuterebbe a raggiungere nuovi massimi.

Cardano può raggiungere i 4 $?

L’attuale prezzo di Cardano oscilla tra 0,75 $ e 0,78 $. Tuttavia, gli scenari rialzisti indicano che la criptovaluta può aspettarsi obiettivi molto più alti. Se ADA supera la resistenza di 1,15 $ e mantiene la sua posizione, il traguardo di 4 $ diventa un obiettivo realistico a medio termine.

La maggior parte degli analisti concorda sul fatto che raggiungere il massimo storico di ADA di 3,09 $ è possibile nel prossimo ciclo. Tuttavia, con le notizie sugli ETF, la crescita della rete e la forza tecnica che si allineano, alcuni ritengono che 4 $ non sia solo un’esagerazione. Potrebbe essere il prossimo.