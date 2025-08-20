Il prezzo dell’ETH affronta la speculazione del test di $2K mentre gli analisti discutono le prospettive

Punti chiave:

Gli analisti indicano la zona di 2.000 dollari come il livello di supporto più importante da tenere d’occhio per Ethereum.

Secondo una recente intervista, il CEO di Canary Capital dubita del rally a lungo termine dell’ETH e preferisce invece il Bitcoin.

I dati di mercato mostrano che i venditori allo scoperto di ETH stanno lottando contro la forza rialzista.

Ethereum (ETH) è ancora una volta al centro del dibattito di mercato e gli analisti indicano la zona dei 2.000 dollari come uno dei principali livelli di supporto da tenere d’occhio.

In particolare, l’analista @ThinkingUSD ha condiviso il 18 agosto che ETH potrebbe ritracciare presto verso i 2.000 dollari.

Perché 2.000 dollari sono importanti per i trader di ETH

Ethereum ha mantenuto 2.000 dollari come forte zona di supporto, soprattutto nel ciclo attuale e in quello precedente.

Durante la correzione del 2023, l’ETH ha rimbalzato a questo livello prima di riprendere forza. Per questo motivo, i trader lo considerano ora come l’area di ribasso più importante per la gestione del rischio.

ETH ha ripetutamente testato 2.000 dollari come supporto nei cicli passati, dice @ThinkingUSD | Fonte: X

La soglia dei 2.000 dollari è più di un semplice numero tondo. Questo livello di prezzo ha un peso sia a livello tecnico che psicologico.

Secondo la storia dei prezzi di Ethereum, gli acquirenti di ETH tendono a difendere questo livello di prezzo, il che lo rende un campo di battaglia naturale tra tori e orsi.

I trader tecnici continuano a indicare indicatori come il Relative Strength Index come causa dell’azione dei prezzi di Ethereum.

In particolare, se l’ETH si avvicina a livelli di ipercomprato, potrebbe sostenere l’ipotesi di un pullback.

D’altra parte, un’impennata dei volumi di trading sulle coppie ETH/USDT e ETH/BTC tende ad aggiungere volatilità all’equazione.

Detto questo, molti trader vedrebbero un calo verso i 2.000 dollari come un’opportunità. I detentori a lungo termine potrebbero vederla come un’entrata favorevole, mentre i trader con leva finanziaria sono fortemente a rischio di liquidazione se si verifica un crollo.

La forza del Bitcoin mette in ombra Ethereum

Le prospettive contrastanti di Ethereum arrivano mentre il Bitcoin continua a dominare l’attenzione delle istituzioni nonostante abbia perso la battaglia con Ethereum nell’ultima settimana.

Secondo Steven McClurg, CEO di Canary Capital, in una recente intervista alla CNBC, il Bitcoin potrebbe raggiungere tra i 140.000 e i 150.000 dollari entro la fine dell’anno.

A suo avviso, la domanda di ETF e i grandi flussi istituzionali sono i principali motori di questo movimento dei prezzi.

“Non sono un grande fan di Ethereum, solo perché è una tecnologia più vecchia”, ha dichiarato McClurg. Ha affermato che i protocolli più veloci e più economici hanno superato l’ETH.

McClurg non è il solo a dubitare della forza di Ethereum. Alcuni critici continuano a definire il recente rally dell’asset “di breve durata”.

Il punto è la concorrenza di reti come Solana e Sui, che offrono tariffe più basse e un throughput più elevato.

Tuttavia, Ethereum sta mantenendo la sua forza secondo Greg Magadini, direttore dei derivati di Amberdata, che ha respinto l’etichetta di “vecchia tecnologia”.

Ha paragonato il dominio di Ethereum all’ecosistema di Apple e ha affermato che la fedeltà degli sviluppatori e gli effetti di rete sono uno degli aspetti che conferiscono all’ETH una forza duratura.

Magadini ritiene che l’ETH possa guadagnare rispetto al Bitcoin e prevede addirittura che ETH/BTC raggiungerà presto il 7%. Ciò significa che l’ETH potrebbe essere scambiato tra gli 8.000 e i 10.000 dollari se il BTC raggiungesse gli obiettivi di McClurg.

I venditori allo scoperto di ETH sono in difficoltà

Mentre alcuni analisti si aspettano una ritirata, molti trader stanno accumulando short contro Ethereum.

Secondo un post del 18 agosto del commentatore di criptovalute Quinten Francois, gli short su Ethereum hanno raggiunto un nuovo massimo storico. Ciò significa che sempre più investitori stanno scommettendo contro Ethereum al momento in cui scriviamo.

Queste posizioni, anche se numerose, non stanno dando buoni risultati.

Sempre più investitori scommettono contro Ethereum | Fonte: X

Un altro post dell’analista di criptovalute @rovercrc del 17, le 10 principali posizioni short di ETH sono in profondo rosso.

@rovercrc ha messo in guardia i trader dallo shorting di un mercato toro e ha notato che la forza del mercato continua a punire gli short aggressivi.

Questo dimostra il tema generale dei mercati delle criptovalute, dove il tempismo fa la differenza. Le chiamate ribassiste possono funzionare bene con gli indicatori tecnici. Tuttavia, il momentum può annullare alcuni segnali a breve termine.

Per il momento, l’ETH sembra essere in bilico tra una chiara forza rialzista e le avvisaglie di un pullback.