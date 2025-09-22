Il prezzo del toncoin si avvicina a 3,00 dollari mentre gli orsi stringono la morsa

Punti chiave

Il toncoin continua a subire pressioni di vendita all’interno di un canale discendente.

3,25 dollari è uno dei livelli di resistenza più importanti che potrebbe ribaltare la sua forza in un senso o nell’altro.

Il supporto a 3,00 dollari è importante; una rottura inferiore potrebbe esporre 2,95 dollari e oltre.

Il prezzo del Toncoin è bloccato da settimane in una tendenza al ribasso. Il token viene scambiato vicino a 3,10 dollari e deve affrontare un costante rifiuto ai principali livelli di resistenza. Dall’inizio di agosto, i venditori controllano il mercato e i tori non riescono a trovare molta forza.

Nel frattempo, i ripetuti rifiuti di quasi 3,20 e 3,25 dollari mostrano la pressione a cui è sottoposto il Toncoin.

Ogni rimbalzo svanisce rapidamente e lascia il prezzo vulnerabile a una nuova discesa. Per questo motivo, il livello di supporto di 3,00 dollari è diventato la linea più cruciale da difendere.

Perché il prezzo del Toncoin rimane debole

Il problema principale del Toncoin è il modello di canale discendente. Ogni tentativo di spingere la criptovaluta verso l’alto ha incontrato la resistenza delle medie mobili e del limite superiore del canale.

Il toncoin è scambiato all’interno di un canale ascendente nei grafici | Fonte: TradingView

L’attività recente mostra che il gettone è scambiato tra 3,08 e 3,15 dollari. Questo intervallo ristretto mostra indecisione, ma indica anche che lo slancio si sta indebolendo.

Senza una forte spinta da parte degli acquirenti, il prezzo del Toncoin potrebbe rischiare di scivolare nella parte inferiore del suo canale.

Anche le discussioni tra i trader mostrano lo stesso tema di afflussi deboli e sentimenti esitanti.

I dati sulla catena hanno registrato solo circa 575.000 dollari di afflussi il 2 settembre. Ciò non è sufficiente a contrastare i costanti deflussi registrati negli ultimi mesi.

Nel complesso, la forza del rialzo rimarrà limitata fino a quando gli operatori più grandi non torneranno a puntare sul Toncoin.

Quadro tecnico per il prezzo del Toncoin

Anche il grafico a quattro ore mostra una configurazione ribassista. Il Toncoin è scambiato sotto la sua EMA a 20 giorni a 3,13 dollari e la sua EMA a 50 giorni a 3,16 dollari.

Anche l’EMA a 100 giorni a 3,21 dollari e l’EMA a 200 giorni a 3,25 dollari formano un denso muro di resistenza. Questo gruppo ha ripetutamente fermato i tentativi di recupero.

Ali offre una prospettiva sul Toncoin | Fonte: X

Secondo l’analista Ali, TON si muove all’interno di un triangolo simmetrico e potrebbe essere in attesa di un movimento dei prezzi del 50% in entrambe le direzioni.

Secondo i grafici, il supporto si trova tra 3,05 e 3,08 dollari, una zona in cui sono intervenuti i compratori. In altre parole, una rottura al di sotto di questa fascia espone a 2,95 dollari, e da lì potrebbero entrare in gioco 2,85 dollari.

Anche gli indicatori di momentum confermano la debolezza. L’indice di forza relativa (RSI) è attualmente vicino a 49, che indica indecisione. Qualsiasi movimento al di sotto di 45 confermerebbe una vendita più forte, mentre un salto al di sopra di 55 sarebbe un primo segnale di sollievo.

Il contesto di mercato aumenta la pressione

Il sentimento generale delle criptovalute è misto. Bitcoin ed Ethereum si sono entrambi stabilizzati dopo le oscillazioni della scorsa settimana. Tuttavia, molte altcoin rimangono fiacche.

Gli investitori conservatori potrebbero preferire aspettare un’apparente inversione di tendenza. Un breakout decisivo al di sopra di 3,25 dollari costituirebbe un’occasione più forte per gli acquirenti.

I trader aggressivi potrebbero considerare il supporto vicino a $3,02 e $2,96 come possibili zone di ingresso. Tuttavia, per gestire il rischio, sarebbe opportuno considerare degli stop-loss al di sotto di 2,90 dollari. Qualsiasi rimbalzo dai livelli di ipervenduto potrebbe essere di breve durata se il volume non confermerà la mossa.

Gli swing trader dovrebbero osservare l’RSI. Se scende sotto 35, potrebbe svilupparsi un rimbalzo in ipervenduto. Tuttavia, i rally verso l’area di 3,25-3,30 dollari dovrebbero essere affrontati con cautela, poiché i venditori hanno ripetutamente difeso questa zona.

Per ora, la via di minor resistenza è quella del ribasso. A meno che gli afflussi non migliorino e il sentimento cambi da qui, il prezzo del Toncoin probabilmente testerà di nuovo il supporto di 3,00 dollari a breve.