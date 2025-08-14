Il prezzo del dogecoin punta a 0,50 dollari mentre si delinea un doppio fondo

Punti chiave

Il prezzo del Dogecoin ha formato un pattern double bottom sul grafico giornaliero, puntando a 0,50 dollari.

L’attività di rete è in continuo aumento e l’accumulo di balene potrebbe aumentare la trazione rialzista.

I livelli di resistenza primaria a 0,30 e 0,40 dollari potrebbero determinare i prossimi prezzi.

Il prezzo del Dogecoin mostra un segnale di inversione rialzista dopo settimane di movimento laterale. Secondo l’analisi tecnica dell’analista Trader Tardigrade, DOGE sta formando un modello a doppio fondo. Questo è stato registrato sul grafico giornaliero con un possibile obiettivo di rialzo di 0,50 dollari.

Il doppio fondo segnala una potenziale impennata del prezzo del Dogecoin verso quota 0,50 dollari

Secondo le previsioni del Trader Tardigrade, questa configurazione è un classico segnale di indebolimento della pressione di vendita. L’analista potrebbe avere ragione. In tal caso, il prezzo del Dogecoin potrebbe essere sul punto di ricevere nuovi acquisti da parte di trader e detentori a lungo termine.

DOGE è quotata al di sopra di 0,22 dollari e ha un volume di scambi giornaliero di miliardi di dollari. Per questo motivo, il mercato sta osservando se il modello si rompe al rialzo con un forte supporto di volume.

Prospettive per il Dogecoin dal Trader Tardigrado | Fonte: X

La formazione a doppio fondo evidenziata dall’analista assomiglia alla lettera “W”. Tende a presentarsi dopo la fine di una tendenza al ribasso. Storicamente, si forma quando il prezzo testa due volte un livello di supporto significativo prima di rimbalzare.

Nel caso di DOGE, i minimi sono stati testati due volte intorno alla stessa zona di prezzo, il che spiega questa struttura. Un breakout al di sopra della neckline, soprattutto in presenza di un volume più elevato, confermerebbe il pattern.

Se confermate, le previsioni tecniche danno il prezzo del Dogecoin vicino alla soglia di 0,50 dollari. Ciò rappresenterebbe un guadagno di oltre il 100% rispetto agli attuali livelli di prezzo.

Il prezzo del Dogecoin affronta una resistenza chiave prima del breakout di $0,50

Prima di raggiungere l’obiettivo di 0,50 dollari, DOGE deve superare due importanti livelli di resistenza. Il primo si trova vicino a 0,30 dollari, mentre una zona più forte intorno a 0,40 dollari segue il secondo.

Storicamente, DOGE ha registrato forti rialzi una volta rotti questi livelli. Nei cicli toro del passato, simili setup commerciali hanno portato a impennate di oltre il 100% in pochi giorni.

Tuttavia, si consiglia ai trader di osservare i volumi di trading. Quando i breakout avvengono con volumi bassi, in genere si rivelano falsi movimenti e possono portare a forti pullback.

Prospettiva del prezzo di Dogecoin e livelli RSI | Fonte: TradingView

Nel frattempo, l’indice di forza relativa (RSI) si avvicina alla soglia di 50 sul grafico giornaliero. In altre parole, un movimento al di sopra di questo livello potrebbe confermare una nuova forza per DOGE.

Anche le medie mobili supportano questa narrazione. Il grafico orario, ad esempio, mostra la 200 EMA come una forte zona di supporto.

I dati sulla catena hanno mostrato un’impennata dei volumi delle transazioni. La coppia DOGE/USDT ha superato i 500 milioni di dollari di attività di trading. Il prezzo del Dogecoin è noto per avere una forte correlazione con il Bitcoin.

Detto questo, il sentimento del mercato è stato per lo più positivo. Se il Bitcoin dovesse superare il livello di prezzo di 122.000 dollari, DOGE potrebbe essere il prossimo.

Opportunità di trading a breve termine

Il modello a doppio fondo potrebbe essere una fonte di opportunità importante per i trader di spot e futures. Il trading con leva sulle coppie DOGE/BTC e DOGE/USDT potrebbe offrire rendimenti più elevati se il breakout del prezzo del Dogecoin regge.

I trader più aggressivi potrebbero prendere profitti parziali a 0,35 dollari, mantenendo le posizioni per un’eventuale corsa a 0,50 dollari. I trader più cauti, invece, potrebbero piazzare ordini di stop-loss appena sotto la neckline per limitare il rischio di ribasso.

Sebbene la configurazione tecnica sia forte, l’obiettivo di 0,50 dollari è ancora molto lontano. Ciò significa che DOGE avrà bisogno di volumi più consistenti e di un’ulteriore forza del mercato per mantenere la sua posizione.

Il supporto immediato si trova a 0,20 dollari, con un supporto più profondo vicino a 0,10 dollari se il sentimento diventa ribassista. Gli operatori dovrebbero cercare una forte chiusura giornaliera al di sopra della scollatura del grafico.

Un picco di volume di oltre 1 miliardo di DOGE al giorno aggiunge credibilità al breakout. Insieme, questi due segnali contribuiscono a confermare che il movimento dei prezzi è reale e non un falso breakout.