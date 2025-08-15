Il prezzo del Chainlink sale alle stelle mentre i tori puntano a nuovi massimi sopra i 24 dollari

Punti chiave

Il prezzo del Chainlink ha superato una resistenza significativa e sta guadagnando forza per raggiungere nuovi massimi.

La recente partnership del protocollo con Intercontinental Exchange (ICE) ha favorito l’adozione da parte delle istituzioni.

Gli operatori guardano a 25 dollari come prossima resistenza principale prima di una spinta verso 35 dollari e oltre.

Questa settimana, il prezzo del Chainlink sta salendo, soprattutto dopo aver sfondato una linea di tendenza discendente a lungo termine. Questa mossa è stata una significativa fonte di ottimismo per i trader. Questi operatori si aspettano ulteriori guadagni nel lungo e nel breve termine.

LINK beneficia del rally generale del mercato delle criptovalute, con la forza di Bitcoin ed Ethereum che ha sollevato il sentiment delle altcoin.

Il prezzo di Chainlink sale grazie alla partnership con ICE e al record di 93 miliardi di dollari di TVS

Martedì 12 agosto, il prezzo di Chainlink ha registrato un’impennata del 10,5%, raggiungendo i 24,20 dollari. Da febbraio, questo è il suo livello di prezzo più alto, che la pone davanti a tutte le altre criptovalute della top-20.

Il rally è avvenuto dopo due importanti annunci. Tra questi, una partnership strategica per i dati con Intercontinental Exchange (ICE) e un nuovo massimo storico del Total Value Secured (TVS).

La collaborazione con Chainlink è stata una fonte significativa di entusiasmo perché l’ICE gestisce oltre 300 borse in tutto il mondo. Inoltre, fornisce dati finanziari su più classi di attività.

Chainlink collabora con ICE | Fonte: X

LINK ha stretto una partnership con ICE per portare i dati sui cambi e sui metalli preziosi sulla catena. Questa integrazione utilizza il Consolidated Feed di ICE per migliorare i flussi di dati di Chainlink per oltre 2.000 applicazioni blockchain.

Questo aggiornamento significa che oltre 2.000 applicazioni, banche e gestori patrimoniali possono accedere a dati di prezzo sicuri direttamente sulla blockchain. Ciò consentirà agli sviluppatori di creare asset tokenizzati, sistemi di liquidazione automatizzati e altri prodotti avanzati tramite feed di mercato accurati.

L’annuncio è arrivato anche in concomitanza con il superamento da parte di Chainlink di 93 miliardi di dollari di valore totale garantito in centinaia di protocolli DeFi.

Gli indicatori tecnici supportano prospettive rialziste per il prezzo del Chainlink

Il prezzo del Chainlink è scambiato all’interno di un canale ascendente a lungo termine e si sta avvicinando alla linea mediana superiore. La recente chiusura settimanale al di sopra di 21,68 dollari ha confermato l’uscita da una zona di consolidamento. Ha inoltre trasformato la precedente resistenza in supporto.

Chainlink è in rialzo ultimamente e sta per rompere i 25,19$ | Fonte: TradingView

Sui grafici si è anche formato un pattern a doppio fondo, che mostra che la pressione ribassista si sta attenuando. L’azione dei prezzi si è finora spostata al di sopra della linea mediana del canale gaussiano. Questo è un segno che la tendenza si è spostata in territorio rialzista.

La prossima resistenza significativa si trova vicino a 25,19 dollari, secondo lo strumento di ritracciamento di Fibonacci, ed è stata testata l’ultima volta a marzo. In altre parole, una rottura al di sopra di questo livello potrebbe innescare un rally verso i 27 dollari nel breve termine.

Oltre a questo, i modelli tecnici mostrano un obiettivo a medio termine tra 35 e 36 dollari, con un obiettivo di prezzo a lungo termine LINK. Il token potrebbe raggiungere i 50 dollari se la forza attuale dovesse continuare.

I flussi di cambio in uscita mostrano una partecipazione a lungo termine

Secondo l’analista Ali, i dati sulla catena mostrano che 2 milioni di token LINK sono stati ritirati dagli scambi entro 48 ore. Storicamente, i deflussi dagli scambi indicano che i trader spostano le attività verso portafogli privati da detenere a lungo termine.

Questa tendenza migliora l’offerta disponibile sulle piattaforme di trading e può migliorare la rialzista quando la pressione d’acquisto aumenta.

Gli investitori spostano i loro asset fuori dalle borse valori | Fonte: X

Anche l’attività del mercato dei derivati ha subito un’impennata ultimamente, dopo l’annuncio dell’ICE. I dati di Coinglass mostrano che i volumi di scambio sono aumentati del 33% in un solo giorno, raggiungendo i 3,8 miliardi di dollari. D’altra parte, l’interesse aperto ha raggiunto 1,4 miliardi di dollari.

LINK può raggiungere i 50 dollari?

Le previsioni a breve termine indicano un possibile movimento verso i 26,46 dollari se la forza rialzista continua. Nel medio termine, gli analisti prevedono che 31-32 dollari siano obiettivi raggiungibili per il prezzo di Chainlink.

Questo soprattutto se l’adozione da parte delle istituzioni accelera e l’integrazione con la DeFi continua ad approfondirsi. A lungo termine, il limite superiore dell’attuale canale ascendente funziona bene con l’intervallo tra 35 e 36 dollari.

Le condizioni di mercato potrebbero rimanere favorevoli e LINK mantenere l’attuale tasso di crescita. In tal caso, è possibile che si spinga verso i 48-50 dollari entro i prossimi 12 mesi.