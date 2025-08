Il prezzo del Bitcoin si prepara a un calo di agosto a causa delle pressioni stagionali sui prezzi

Punti chiave

Agosto e settembre sono storicamente i mesi peggiori per Bitcoin, con perdite in 8 degli ultimi 12 anni.

BTC ha concluso luglio con una chiusura mensile record a 115.800 $, ma l’inizio di agosto mostra segni di raffreddamento.

Gli anni successivi all’halving hanno visto guadagni sostanziali in agosto, il che significa che questo agosto “potrebbe” essere l’eccezione…

Il prezzo del Bitcoin è entrato in agosto con una nube di incertezza che incombe su di esso. Storicamente, questo mese è stato noto per la sua debolezza in termini di performance di BTC.

I dati mostrano che BTC è sceso in agosto in 8 degli ultimi 12 anni. Ciò significa che, in termini percentuali, questo gli dà una probabilità del 67% di declino nei prossimi 30 giorni. Non tutti gli agosto seguono la stessa tendenza del mercato.

Gli anni successivi all’halving nell’ultimo decennio hanno visto Bitcoin sfidare le aspettative e registrare forti guadagni a doppia cifra. Pertanto, gli analisti stanno osservando per vedere quale tendenza vince perché l’anno corrente è un anno successivo all’halving.

Storia del prezzo del Bitcoin tra guadagni e dolori

Il prezzo del Bitcoin ha avuto un luglio impressionante. L’asset ha chiuso il mese a 115.800 $, il che ha segnato la sua chiusura mensile più alta di sempre. Secondo i dati di TradingView, questa mossa è arrivata nonostante una certa volatilità di fine mese causata dalla politica statunitense e dalle correzioni generali del mercato.

BTC ha guadagnato l’8,13% a luglio, il che lo allinea alla performance storica. Tuttavia, quella forza non sembra trasferirsi in agosto. Il prezzo ha aperto il mese leggermente inferiore, con Bitcoin che ora viene scambiato con una perdita sostanziale secondo CoinMarketCap.

Mappa termica delle criptovalute | fonte: CoinMarketCap

Storicamente, agosto ha prodotto perdite di prezzo di Bitcoin fino al 20%. Ha fornito un rendimento medio di solo l’1,61% e un rendimento mediano del -7,49%. Ciò significa che le probabilità sono contro la criptovaluta.

Zone di supporto BTC da tenere d’occhio

Gli analisti hanno generalmente notato che se il BTC fosse sceso sotto i 115.000 $, probabilmente avrebbe testato livelli di supporto inferiori. Markus Thielen di 10x Research ha persino menzionato che BTC potrebbe rivisitare i 112.000 $. Altrimenti, potrebbe scendere fino a 106.000–110.000 $.

Al momento della scrittura, il prezzo del Bitcoin ha perso questa zona di 115.000 $ e ora viene scambiato a circa 113.000 $. Queste previsioni sembrano ribassiste. Tuttavia, potrebbe anche essere un ottimo punto di ingresso per l’asset.

Gli analisti affermano che questa configurazione offre un’opportunità di acquisto a breve termine, soprattutto per coloro che desiderano entrare in Bitcoin o Bitcoin ETF. Alcuni trader sostengono che Bitcoin si stia preparando per una continuazione rialzista.

Mags sostiene una continuazione rialzista | Fonte: X

L’analista Mags ha notato che il calo a 115.000 $ sembra un retest rialzista della neckline. In poche parole, BTC potrebbe riconquistare questo livello di prezzo nei prossimi giorni. Una spinta verso 172.000 $ potrebbe ancora essere fattibile nelle prossime settimane.

Perché agosto non è sempre ribassista per il prezzo del Bitcoin

Nonostante il suo scarso track record, agosto non è sempre stato un disastro. Durante i passati cicli post-halving, il prezzo del Bitcoin è salito alle stelle in agosto, come mostrato dai dati di LookOnChain e Coinglass.

Gli agosto sono storicamente mesi negativi, ma un cambiamento potrebbe essere in corso | Fonte: X

Ciò significa che il modello potrebbe valere ancora una volta quest’anno. Molti investitori in criptovalute ritengono che gli halving creino una pressione rialzista sul prezzo del Bitcoin. Questi spesso portano a forti rally nei mesi successivi e agosto potrebbe non essere poi così male.

Finora, BTC viene scambiato intorno a 113.800 $ ed è ancora all’interno dell’intervallo 115.000–121.000 $. Ciò significa che il breakout (o il breakdown) deve ancora concretizzarsi completamente.

I tori di Bitcoin vedono ancora un lato positivo

Nonostante le prospettive ribassiste sul mercato, il noto trader Michaël van de Poppe è ottimista. Dice che la recente correzione potrebbe far parte di una fase di accumulo in tutto il mercato. Ciò potrebbe essere visto prima che il prezzo del Bitcoin riprenda la sua corsa.

“Forse agosto è un mese di stabilizzazione,” ha scritto van de Poppe su X, “e torneremo su più tardi nel mese per Altcoin e Bitcoin.”

Michael van de Poppe interviene | Fonte: X

Tuttavia, le nuvole sembrano grigie perché anche i Bitcoin ETF hanno recentemente visto un po’ di pioggia. Ad esempio, il settore degli ETF spot Bitcoin ha registrato deflussi per 812 milioni di dollari. L’FBTC di Fidelity ha perso 331 milioni di dollari in un giorno,secondo Farside Investors.

Queste tendenze mostrano molto chiaramente il sentiment degli investitori. I deflussi indicano una certa cautela che si insinua, probabilmente a causa delle tendenze stagionali e dell’incertezza nella maggior parte del mondo. Nel complesso, la performance di Bitcoin per il resto del mese resta da vedere.