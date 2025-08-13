Il prezzo del Bitcoin si avvicina ai massimi di sempre, superando i $122K

Punti chiave

Nel fine settimana il Bitcoin ha superato i 122.000 dollari, a meno dell’1% dal suo precedente massimo storico.

Il rally è arrivato dopo un ordine della Casa Bianca a favore della criptovaluta e i forti afflussi dal mercato degli ETF.

Anche l’Ether ha raggiunto i 4.315 dollari, il livello più alto dal 2021. Questo ha fatto salire il totale del mercato delle criptovalute a 4,14 trilioni di dollari.

Il Bitcoin ha superato i 122.000 dollari, un rally che lo ha portato vicino al suo massimo storico di 123.000 dollari. La mossa arriva direttamente dopo settimane di consolidamento tra 115.000 e 120.000 dollari.

La direzione generale del mercato è ora favorevole ai tori. Secondo i dati di TradingView, il BTC è salito di oltre il 3,3% all’inizio di lunedì, segnando uno dei movimenti più forti del mese.

L’afflusso di ETF e la spinta delle politiche creano un’eccitazione nel mercato

È interessante notare che questo rally è avvenuto dopo il recente ordine del Presidente Donald Trump di consentire gli investimenti in criptovalute nei piani pensionistici 401(k). Secondo gli analisti di mercato, questa mossa può sbloccare fino a 9.000 miliardi di dollari di nuove opportunità di investimento per il Bitcoin.

L’ordine esecutivo che potrebbe aver dato il via al rally | Fonte: X

In questo contesto, gli emittenti di ETF hanno acquistato 773 milioni di dollari di Bitcoin solo negli ultimi tre giorni di negoziazione della scorsa settimana. Lo ha riferito Farside Investors. Nel frattempo, Michael Saylor ha lasciato intendere domenica che Strategy, la sua società, potrebbe espandere il suo enorme patrimonio di 76,8 miliardi di dollari in Bitcoin.

Il sentimento del mercato rimane stabile

Nonostante il rally, il sentimento del mercato non ha raggiunto livelli estremi. Ad esempio, il Crypto Fear & Greed Index si attesta attualmente a 70 su 100, nella zona “Greed”.

Tuttavia, anche questo livello è lontano dai picchi storici. Anche l’interesse di Google per il Bitcoin ha registrato un modesto aumento nell’ultima settimana.

L’interesse di Google per il bitcoin è di nuovo alto | Fonte: Google Trends

Questo spesso significa che l’entusiasmo dei retail è relativamente controllato e che gli investitori istituzionali hanno ancora in mano le redini del mercato. Per quanto riguarda le altcoin, l’aumento del Bitcoin è stato accompagnato da guadagni sostanziali di Ethereum.

L’ETH è salito a 4.315 dollari, il livello più alto dalla precedente corsa al rialzo. Ora è in rialzo di quasi il 200% rispetto ai minimi di aprile. Il breakout dell’Ether al di sopra dei 4.000 dollari della scorsa settimana ha scatenato una nuova ondata di acquisti, soprattutto tra gli istituti.

Secondo i dati di SoSoValue, la scorsa settimana gli ETF Ethereum hanno attirato 326,83 milioni di dollari di afflussi. Questo valore ha battuto gli afflussi dell’ETF Bitcoin, pari a 246,75 milioni di dollari. Anche i titoli legati a Ethereum sono aumentati: Bitmine Immersion Technologies ha fatto un balzo del 25%, mentre SharpLink Gaming ha guadagnato l’11%.

L’espansione del debito statunitense contribuisce alla tesi rialzista

Secondo Markus Thielen, CEO di 10x Research, la continua espansione del debito statunitense è un altro fattore alla base della recente forza del Bitcoin.

Ha paragonato la mossa all’inizio di luglio, quando il Presidente Trump ha firmato il “Big Beautiful Bill”. Per contestualizzare, questo “Big Beautiful Bill” includeva un aumento del tetto del debito di 5.000 miliardi di dollari.

“Sia che l’economia rimanga forte o che precipiti in una recessione, l’ondata di nuovo debito è un vento di coda per gli hard asset come il Bitcoin e l’oro”, ha dichiarato Thielen alla CNBC.

L’analista ritiene che il prossimo livello di resistenza significativo sia a 133.000 dollari. Questo rafforza l’idea che i tori sembrano avere il controllo della situazione.

Il mercato delle criptovalute raggiunge una valutazione record

I prezzi di Bitcoin ed Ethereum sono saliti, sollevando il mercato delle criptovalute. Il tetto totale del mercato ha raggiunto il livello record di 4,14 trilioni di dollari. In seguito è sceso leggermente a 3,99 trilioni di dollari, secondo CoinMarketCap. Il Bitcoin si trova ora appena il 3% al di sotto del suo record, mentre Ethereum è al 14% dal suo precedente massimo storico.

Le condizioni generali del mercato sono diventate verdi | Fonte: CoinMarketCap

Anche i titoli legati all’industria delle criptovalute hanno registrato guadagni interessanti nei settori del mining, delle infrastrutture e degli scambi.

Ad esempio, Coinbase è salita di oltre il 5%, Circle è salito del 3% e Galaxy Digital ha fatto un balzo dell’8%. I minatori di Bitcoin come Mara Holdings, Riot Platforms e Iren hanno guadagnato oltre il 3% ciascuno.

Qual è il futuro del Bitcoin?

Gli analisti sono ottimisti sul Bitcoin e si prospetta una rottura del precedente massimo storico. Il Bitcoin potrebbe sfondare il livello di prezzo di 123.000 dollari. In tal caso, i trader osserveranno se riuscirà a spingersi verso l’obiettivo di 133.000 dollari indicato da Thielen.

Per ora, la combinazione di fattori che influenzano il mercato ha dato al Bitcoin una forte spinta. Il sentimento è ancora favorevole ai tori e un nuovo massimo storico potrebbe presto arrivare.