Il prezzo del Bitcoin si attesta a $111K mentre gli analisti guardano alla zona di rimbalzo di $100K

Punti chiave

Il prezzo del Bitcoin si è mantenuto sopra i 111.000 dollari nonostante la forte pressione di vendita delle balene.

Gli analisti guardano alla zona dei 100.000 dollari come a un importante livello di rimbalzo in caso di calo dei prezzi.

Il ritracciamento di Fibonacci indica un calo massimo del 10% prima della ripresa.

Il prezzo del Bitcoin ha mostrato forza al di sopra del livello di 111.000 dollari, anche dopo il più grande sell-off dalla metà del 2022.

I trader e gli analisti concordano sul fatto che 100.000 dollari sia la zona di supporto più importante nel breve termine. Se il Bitcoin dovesse ritestare questo livello, i modelli storici mostrano che esso fungerebbe da area di rimbalzo logica.

Dove si trova attualmente il Bitcoin all’8 settembre 2025

I dati recenti di TradingView mostrano che il Bitcoin ha guadagnato circa l’1% nelle contrattazioni giornaliere per chiudere la settimana a 111.369 dollari.

Questo è avvenuto dopo una flessione causata dai dati macroeconomici statunitensi, ma gli acquirenti hanno difeso la soglia dei 110.000 dollari.

Michael van de Poppe interviene su Bitcoin | Fonte: X

Il trader di criptovalute Michaël van de Poppe ha sottolineato la forza della zona di supporto e ha detto che una spinta al di sopra di $112.000 potrebbe far ripartire il momento rialzista.

Altri trader, tuttavia, hanno avvertito che la mancata tenuta della resistenza intorno a 112.000-113.000 dollari potrebbe far tornare i prezzi a 100.000 dollari.

Perché 100.000 dollari sono importanti per il prezzo del Bitcoin

L’area dei 100.000 dollari non è solo una zona psicologica, ma anche tecnica. Gli operatori stanno osservando la media mobile semplice (SMA) a 200 giorni, che attualmente si trova vicino a 101.760 dollari come livello di supporto.

Un calo verso questo livello sarebbe comunque coerente con i precedenti ritracciamenti.

Detto questo, i livelli di ritracciamento di Fibonacci aggiungono forza a questa prospettiva. Storicamente, il Bitcoin ha trovato il fondo intorno al livello di Fibonacci 0,382. In base all’attuale azione dei prezzi, questo livello si allinea bene con la zona dei 100.000 dollari.

Secondo il trader ZYN, questo significa che il “peggiore scenario possibile” sarebbe un pullback del 10% prima che il Bitcoin tenti una spinta verso i 150.000 dollari.

Mister Crypto dice che il Bitcoin potrebbe riprendersi dopo un piccolo pullback | Fonte: X

Anche l’analista Mister Crypto ha condiviso le stesse prospettive in un post simile, osservando che il Bitcoin è scambiato all’interno di un triangolo simmetrico e potrebbe essere in procinto di un breakout verso l’alto.

In particolare, il ritracciamento di Fibonacci dello 0,382 ha segnato ripetutamente i minimi per il Bitcoin nei cicli precedenti. Ciò indica che una correzione a 100.000 dollari potrebbe porre le basi per un grande rally.

Le balene del Bitcoin provocano un sell-off da 12,7 miliardi di dollari

Sebbene i grafici tecnici mostrino segni di una possibile ripresa, l’attività delle balene ha aggiunto pressione al ribasso al mix.

I dati di CryptoQuant mostrano che le balene hanno venduto più di 115.000 BTC negli ultimi 30 giorni. Per contestualizzare, questo bottino equivale a circa 12,7 miliardi di dollari. Si è trattato del più grande sell-off mensile dal luglio 2022.

Tali vendite hanno costretto i prezzi a scendere sotto i 108.000 dollari a un certo punto, creando volatilità e liquidazioni a breve termine. Gli analisti ritengono che il sell-off dimostri l’avversione al rischio dei grandi investitori.

Le balene vendono in modo massiccio, ma la situazione potrebbe attenuarsi | Fonte: CryptoQuant

Nel complesso, anche se il sell-off è stato intenso, i dati mostrano che il ritmo si è raffreddato.

Le variazioni di bilancio di Whale sono scese da 95.000 BTC all’inizio di settembre a circa 38.000 BTC il 6 settembre. Ciò indica che la pressione più forte potrebbe attenuarsi.

La domanda istituzionale bilancia la vendita delle balene

Nonostante la forte attività delle balene, il prezzo del Bitcoin si è mantenuto stabile all’interno di un intervallo compreso tra 110.000 e 111.000 dollari per diversi giorni. Gli analisti ritengono che questa stabilità derivi dall’acquisto istituzionale, soprattutto da parte di società ed ETF Bitcoin che continuano ad accumulare.

Alla fine della giornata, il trend in corso del Bitcoin sembra più sano rispetto ai cicli precedenti. L’asset ha subito una correzione di circa il 13% rispetto ai massimi storici di metà agosto, un valore inferiore a quello di molti pullback del passato.

La media mobile a un anno del Bitcoin dovrebbe continuare a salire | Fonte: X

L’analista Dave the Wave ha sottolineato che la media mobile a un anno del Bitcoin è passata dai 52.000 dollari di un anno fa ai 94.000 dollari di oggi. Ha inoltre sottolineato che entro la prossima settimana la media mobile dovrebbe superare i 100.000 dollari.

Questa crescita costante mostra una forte tendenza a lungo termine, anche se le fluttuazioni a breve termine continuano a essere intense.