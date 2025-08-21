Il prezzo del Bitcoin è sotto pressione mentre le balene si accumulano in mezzo alla correzione

Punti chiave

Questa settimana il prezzo del Bitcoin è scivolato sotto i 115.000 dollari. Questo calo è stato una preoccupazione significativa per gli investitori che temono che il Bitcoin perda calore…

Il Binance Buying Power Ratio di CryptoQuant mostra che la domanda si è indebolita finora. Inoltre, il rischio di una correzione è più elevato.

Nonostante la pressione di vendita, tuttavia, balene e squali continuano ad accumulare BTC.

Il Bitcoin sta affrontando nuove pressioni, soprattutto dopo aver perso la zona dei 115.000 dollari per la prima volta in quasi due settimane. Secondo i dati di TradingView, il prezzo del BTC è sceso di oltre il 6% dal 13 agosto.

Questa tendenza ha fatto temere che la recente forza rialzista possa rallentare. Il calo arriva anche nonostante l’accumulo di balene e squali del Bitcoin che potrebbero acquistare i ribassi.

Le balene del Bitcoin mostrano fiducia attraverso l’accumulo

Secondo Santiment, i portafogli tra i 10 e i 10.000 BTC hanno aggiunto oltre 20.000 monete dal calo della scorsa settimana. Inoltre, da marzo, questo gruppo ha acquistato oltre 225.000 BTC, dimostrando una forte fiducia nel lungo termine.

Balene e squali continuano a comprare i ribassi, dice Santiment | Fonte: X

Sebbene l’attività delle balene sia stata forte, gli indicatori tecnici e di mercato mostrano che la cautela è ancora consigliata.

Il rapporto di Binance prevede una flessione

L’analista CrazzyBlockk ha evidenziato il Buying Power Ratio di Binance come un segnale di allarme in un recente post di CryptoQuant QuickTake. Per contestualizzare, questa metrica misura gli afflussi di stablecoin rispetto ai deflussi di Bitcoin su Binance.

BTC: Indice del potere d’acquisto di Binance | Fonte: CryptoQuant

Quando il rapporto è alto, significa che la liquidità di acquisto è forte. D’altra parte, quando il rapporto scende, significa che la domanda è più debole. Secondo CrazzyBlockk, il rapporto ha recentemente raggiunto il massimo di 2,01.

Tuttavia, nel giro di due giorni, ha invertito la rotta ed è sceso direttamente a -0,81. Questo calo improvviso ha dimostrato che i nuovi capitali entrati nel mercato si sono esauriti. Poco dopo, il prezzo del BTC lo ha confermato correggendo il prezzo da 124,474 dollari a un minimo di 114,786 dollari.

Gli investitori in profitto vedono il Profit-Taking

Un altro fattore che aumenta il nervosismo degli investitori è il rapporto tra valore di mercato e valore realizzato (MVRV) del Bitcoin. L’indicatore mostra se il Bitcoin è sopravvalutato rispetto alla base di costo media degli investitori.

Al momento in cui scriviamo, il rapporto MVRV del Bitcoin è di circa +21%. Ciò significa che la maggior parte dei possessori è in attivo. Secondo Santiment, questo rapporto non è ai massimi storici. Tuttavia, pone il prezzo del BTC in una “lieve zona di pericolo” in cui è più probabile una presa di profitto.

Il rapporto MVRV del Bitcoin è di circa +21% secondo Santiment | Fonte: Santiment

Troppi investitori potrebbero iniziare a cercare di assicurarsi guadagni dopo il massimo storico del Bitcoin di 124.128 della scorsa settimana. Se ciò dovesse accadere, è probabile che la criptovaluta si muova lateralmente o al ribasso nel lungo periodo.

Gli analisti si aspettano un movimento laterale per il prezzo del Bitcoin

Gli analisti di Bitfinex ritengono che il recente rally abbia perso vigore a causa della mancanza di catalizzatori macroeconomici. Il prezzo del BTC si è rapidamente ritirato dopo un’impennata del 10% all’inizio di agosto e ora sembra consolidarsi.

Gli analisti ritengono che il mercato stia aspettando un segnale chiaro prima di scegliere una direzione. Uno dei principali eventi a cui gli investitori guardano è la decisione sui tassi d’interesse della Federal Reserve statunitense, prevista per il 17 settembre.

Molti si aspettano un taglio dei tassi, che potrebbe favorire (o ostacolare) la prossima mossa del Bitcoin.

2,24 miliardi di dollari in posizioni sono a rischio se il Bitcoin colpisce di nuovo il suo ATH | Fonte: Coinglass

I dati di Coinglass mostrano che circa 2,24 miliardi di dollari di posizioni corte potrebbero essere liquidate se il Bitcoin dovesse salire ai massimi storici. In altre parole, ciò significa che è probabile una compressione delle posizioni corte se la pressione di acquisto aumenta improvvisamente.

Previsioni sul prezzo del Bitcoin a settembre

Gli analisti ritengono che da qui in poi siano indispensabili diversi livelli di prezzo per il Bitcoin. Se il prezzo del BTC mantiene i 115.787 dollari, potrebbe puntare alla fascia compresa tra 125.000 e 127.000 dollari. D’altro canto, un breakout al di sopra di 127.000 dollari potrebbe aprire la porta a 140.000 dollari.

Un analista indica due possibili scenari per il Bitcoin | Fonte: X

Tuttavia, il supporto immediato del Bitcoin si trova a circa 110.000 dollari al ribasso. Ciò significa che una mancata tenuta di questo livello potrebbe portare a ulteriori correzioni per l’asset. Ciò potrebbe persino cancellare la maggior parte dei guadagni ottenuti nell’ultimo rally.

In definitiva, i trader osserveranno la decisione della Federal Reserve e gli afflussi di valuta per prevedere cosa accadrà in futuro per il Bitcoin.