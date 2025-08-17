Il presidente della Fed terrà un discorso chiave in vista della decisione sui tassi di settembre

Punti chiave

Jerome Powell interverrà il 22 agosto alla conferenza delle banche centrali di Jackson Hole.

I funzionari della Fed sono divisi sul taglio dei tassi mentre i dati sull’inflazione e sull’occupazione inviano segnali contrastanti.

Nonostante le divisioni politiche interne, i mercati danno il 93% di probabilità a un taglio dei tassi a settembre.

Il presidente della Federal Reserve Powell terrà uno dei discorsi più attesi dell’anno il 22 agosto. Il discorso sarà pronunciato in occasione della conferenza annuale della Fed a Jackson Hole, nel Wyoming.

Si prevede che farà delle osservazioni sull’economia statunitense e rivedrà il quadro politico della Fed. Il discorso arriva in un momento in cui i dati sull’IPP e sull’inflazione sono relativamente più caldi, insieme alla pressione dei dazi di Trump.

Questa combinazione ha alimentato le speranze di un taglio dei tassi da parte della Fed. Molti si aspettano una riduzione di un quarto di punto nella riunione del 16-17 settembre.

La FED e Powell devono trovare un equilibrio sui tassi

Una delle domande più importanti nelle discussioni politiche è: “L’inflazione ostinata è un rischio maggiore in questo momento rispetto al rallentamento delle assunzioni?”. La debole crescita dei posti di lavoro ha convinto alcuni politici a sostenere un taglio immediato dei tassi.

Da maggio a luglio le assunzioni sono state in media di soli 35.000 posti di lavoro al mese. Tuttavia, è in calo rispetto ai 123.000 di un anno fa. Il tasso di disoccupazione, tuttavia, rimane relativamente basso, al 4,2%.

Powell dovrebbe tenere un discorso il 22 agosto | Fonte: X

Altri funzionari sottolineano le persistenti pressioni inflazionistiche, anche nei settori non interessati dalle tariffe. Essi sostengono che la Fed dovrebbe mantenere alti i tassi di interesse per evitare che i prezzi scendano ulteriormente. A titolo di esempio, l’attuale tasso di riferimento è pari al 4,3%.

Opinioni divergenti all’interno della Fed

Michelle Bowman, membro del Consiglio della Fed, ha affermato che la banca centrale dovrebbe concentrarsi sui rischi per l’occupazione. Ha citato i progressi verso l’obiettivo di inflazione del 2% e i segnali di indebolimento della domanda.

D’altra parte, il presidente della Fed di Chicago Austan Goolsbee non è d’accordo. Ha avvertito che i prezzi di alcuni servizi stanno aumentando più rapidamente del previsto. Ha anche avvertito che l’inflazione potrebbe rimanere ben al di sopra dell’obiettivo se questi aumenti continueranno.

Infine, il Presidente della Fed di San Francisco Mary Daly ritiene che il mercato del lavoro si sia ammorbidito. Ritiene inoltre che sia necessario un aggiustamento delle politiche a breve.

Il presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic vuole invece più tempo per monitorare le tariffe. Ha osservato che potrebbero portare a cambiamenti nella produzione che manterrebbero l’inflazione più alta più a lungo.

Forti aspettative del mercato per il taglio di settembre

Nonostante i disaccordi interni, i mercati sono fiduciosi che un taglio dei tassi sia imminente. Ad esempio, i dati del CME FedWatch mostrano che gli operatori valutano al 93% la possibilità di una riduzione di un quarto di punto il mese prossimo.

Questa aspettativa si è rafforzata dopo che il rapporto sui posti di lavoro del 1° agosto ha mostrato un indebolimento delle assunzioni e revisioni al ribasso dei mesi precedenti. Anche la lieve lettura dell’inflazione al consumo di questa settimana ha tranquillizzato gli investitori sul persistente aumento dei prezzi.

I dati sull’inflazione mostrano segnali contrastanti su tutta la linea | Fonte: X

Tuttavia, il rapporto sull’inflazione all’ingrosso di giovedì ha mostrato un aumento dei prezzi di beni e servizi prima di raggiungere i consumatori. Questo risultato potrebbe limitare la volontà della Fed di tagliare i tassi in modo aggressivo. In altre parole, un taglio di mezzo punto è improbabile.

La spinta del Tesoro incontra la resistenza della Fed

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha chiesto un taglio maggiore di mezzo punto a settembre. Tuttavia, i funzionari della Fed si sono opposti, affermando che l’economia non giustifica una tale mossa.

Scott Bessent auspica ulteriori tagli dei tassi a settembre | Fonte: X

Tim Duy è un economista di SGH Macro. Ha dichiarato che la Fed potrebbe essere costretta ad alzare le previsioni sull’inflazione quando aggiornerà le proiezioni economiche a settembre.

L’inflazione è già vicina all’obiettivo di fine anno della FED e tagliare i tassi prevedendo un aumento dei prezzi potrebbe essere una sfida. A cosa devono prestare attenzione gli investitori il 22 agosto?

Nel complesso, il discorso di Powell a Jackson Hole sarà esaminato alla ricerca di eventuali indizi sulla decisione di settembre. I mercati guardano al modo in cui la Fed bilancia il controllo dell’inflazione con il sostegno al mercato del lavoro. Questo compromesso sarà la chiave della prossima mossa politica della Fed.