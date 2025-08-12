Il BTC raggiunge i massimi storici grazie all’espansione dell’offerta di moneta M2

Punti chiave

Il prezzo del BTC ha superato i 122.000 dollari e si sta avvicinando ai massimi storici.

L’aumento dell’offerta di moneta M2 potrebbe essere una delle maggiori fonti di domanda di asset scarsi come il Bitcoin.

L’acquisto istituzionale e la rottura delle principali zone di resistenza del Bitcoin potrebbero essere le principali fonti di forza del rally del BTC.

Ultimamente il BTC ha superato i 122.000 dollari, raggiungendo così il suo massimo storico.

L’aspetto interessante di questo rally è che arriva proprio quando nuovi dati mostrano che la massa monetaria M2 è in crescita nelle principali economie come gli Stati Uniti.

Questa combinazione di macroeconomia e domanda di mercato è stata una delle principali fonti di forza per la criptovaluta più grande del mondo.

Quali sono le cose interessanti da sapere mentre la correlazione tra M2 e BTC si rafforza e i trader guardano a 140.000 dollari?

BTC e l’espansione della massa monetaria M2

La massa monetaria M2 è una misura della quantità totale di denaro in circolazione. Questo comprende contanti, depositi di conto corrente e attività facilmente convertibili.

Nell’ultimo anno, questo parametro ha continuato a salire ed è sostenuto dal miglioramento della politica monetaria e delle misure fiscali in diversi Paesi.

Il Bitcoin mostra una forte correlazione con la massa monetaria M2 | Fonte: X

Quando è disponibile più denaro, i problemi di svalutazione della moneta tendono ad aumentare. Per questo motivo, il BTC (con la sua fornitura fissa di 21 milioni di monete) è considerato una copertura.

In sostanza, quando l’offerta di moneta aumenta, il Bitcoin tende a seguirla, in quanto un maggior numero di investitori porta il proprio patrimonio in digitale per proteggerne il valore.

In particolare, i dati sull’offerta di moneta non possono da soli determinare l’andamento del prezzo del Bitcoin, ma potrebbero essere uno dei fattori principali del rally in corso.

L’attività istituzionale è stata un altro fattore trainante

Mentre il Bitcoin si è impennato, gli istituti stanno aumentando le loro posizioni in BTC. Il ribilanciamento del Tesoro è in aumento dopo la recente chiarezza normativa negli Stati Uniti.

Gli analisti sottolineano anche il recente ordine esecutivo che ha incoraggiato l’afflusso di ETF negli Stati Uniti per i conti 401(k).

I dati sulla catena supportano il continuo aumento del prezzo del Bitcoin, perché mostrano una riduzione delle riserve di BTC sugli scambi.

Questo è un segno che i detentori a lungo termine stanno accumulando piuttosto che vendere. Questo restringimento dell’offerta sul mercato aperto può anche contribuire ad aumentare la pressione al rialzo dei prezzi.

Prospettive tecniche del BTC

Nel momento in cui scriviamo, il BTC sta sfidando il livello di estensione di Fibonacci 1,618 vicino a 122.000 dollari. Si tratta di una zona di resistenza matematicamente importante che ha frenato i rally in passato.

In altre parole, una chiusura giornaliera al di sopra dei 120.000 dollari sarebbe una pietra miliare per il BTC, in quanto aprirebbe la porta a ulteriori resistenze.

Livelli di supporto e resistenza da osservare per BTC | Fonte: TradingView

Gli analisti puntano generalmente a livelli di resistenza come 127.000 dollari all’estensione di Fibonacci del 61,8% del trend recente e 137.000 dollari all’estensione del 100%.

Infine, i 153.000 dollari dell’estensione del 161,8% rappresentano la principale resistenza per il BTC, dove è più probabile che si verifichino prese di profitto.

Diverse banche e analisti importanti prevedono che il BTC raggiungerà i 150.000 dollari o più entro il quarto trimestre o all’inizio del prossimo anno, se l’aumento dei prezzi continuerà.

I dati di mercato mostrano fondamentali solidi

La capitalizzazione di mercato del BTC è di 2,33 trilioni di dollari, con un volume di scambi 24 ore su 24 di circa 14,38 miliardi di dollari.

Ciò dimostra che l’interesse istituzionale è forte per la criptovaluta e che il rally in corso è alimentato dall’interesse istituzionale piuttosto che dalla speculazione a breve termine.

A cosa devono prestare attenzione gli investitori questa settimana?

La relazione tra il BTC e l’offerta di moneta M2 è ancora oggetto di dibattito, ma i dati mostrano una correlazione tra i due.

Gli analisti sono alla ricerca di una maggiore liquidità o di un nuovo allentamento monetario che possa rafforzare la tesi rialzista.

Allo stesso tempo, i trader stanno anche osservando un breakout confermato al di sopra di $122,00, così come qualsiasi chiusura di candela giornaliera al di sopra di $120,000.