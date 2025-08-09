I dazi doganali di Trump minacciano la crescita dei miner BTC negli Stati Uniti

Punti chiave

Le nuove tariffe reciproche di Trump stanno aumentando il costo delle attrezzature minerarie. Questo è un problema che sta interessando i miner BTC statunitensi.

C’è anche un continuo aumento dei dazi all’importazione, che potrebbe portare a un esodo di operazioni minerarie all’estero.

La produzione nazionale è in aumento, ma anche questa sta affrontando problemi alla catena di approvvigionamento.

La nuova ondata di tariffe di Trump ha colpito duramente i mercati finanziari. Tuttavia, anche i miner di Bitcoin con sede negli Stati Uniti potrebbero risentirne. Queste tariffe mirano a correggere quelli che Trump descrive come “decenni di commercio sleale.”

Tuttavia, hanno effetti a catena che continuano a colpire l’industria delle criptovalute. Le nuove regole commerciali sono entrate in vigore il 7 agosto. Hanno preso di mira più di 90 paesi e hanno aumentato notevolmente il costo dell’importazione di attrezzature minerarie.

Anche se queste tariffe non sono dirette alle criptovalute, il settore continua a subirne le conseguenze per estensione.

I miner BTC si preparano all’impatto

Le tariffe includono un’aliquota elevata del 19% sui circuiti integrati specifici per l’applicazione (ASIC). Gli ASIC più colpiti da questo sviluppo includono quelli provenienti dai principali paesi produttori come Indonesia, Malesia e Thailandia.

Quando si aggiungono dazi standard aggiuntivi, l’aliquota tariffaria effettiva per queste nazioni sale fino al 21,6%.

I dazi doganali di Trump colpiscono duramente i miner di Bitcoin con sede negli Stati Uniti | Fonte: X

La situazione è ancora peggiore per la Cina, un altro importante produttore di ASIC. Mentre la tariffa di base è del 10%, il premio aggiuntivo del 20% porta il totale al 57,6%.

Questa cifra è inferiore alle precedenti proposte. Tuttavia, stanno ancora rendendo gli Stati Uniti uno dei luoghi meno attraenti per importare hardware minerario.

La produzione nazionale è in crescita, ma…

I miner statunitensi e i produttori di ASIC stanno intraprendendo una strada alternativa per contrastare l’aumento dei costi. Ad esempio, Luxor Technology sta aiutando i clienti a proteggere le macchine attraverso partnership di produzione onshore. Ciò include un accordo di assemblaggio nazionale con MicroBT, un gigante cinese dei rig minerari.

Tuttavia, la produzione interamente di rig minerari negli Stati Uniti richiederà tempo prima di diventare abbastanza competitiva da aggirare questi problemi tariffari. A causa di questo problema, i miner con sede negli Stati Uniti stanno valutando l’espansione in altri paesi come Canada, Nord Europa e America Latina.

Questi paesi hanno dazi all’importazione inferiori e, in alcuni casi, elettricità più economica. Ciò significa che offrono margini migliori in termini di profitto e manutenibilità. Ciò è particolarmente vero considerando il recente dimezzamento di Bitcoin e la sua economia più dura.

Altre regioni che potrebbero assumere il dominio del mining di Bitcoin

La Russia, in particolare, potrebbe trarne vantaggio. Secondo gli analisti del settore, il paese può procurarsi macchine a un costo inferiore. Sta già attirando capitali dalla Cina e dall’Occidente. Nel tempo, i miner usciranno dagli Stati Uniti in massa e cambieranno completamente la mappa dell’hashpower.

Secondo i dati di The Chain Bulletin, gli Stati Uniti sono la superpotenza mineraria mondiale. Ha un hashrate combinato di 340,96 Eh/s.

Gli Stati Uniti detengono attualmente il dominio minerario | Fonte: The Chain Bulletin

Tuttavia, è seguita da altre regioni come il Kazakistan e la Cina con 119 Eh/s e 190 Eh/s, rispettivamente. La Russia, d’altra parte, detiene solo il 4,66% dell’hashrate mondiale. Si confronta con il 37,8% degli Stati Uniti, il 13,22% del Kazakistan e il 21,11% della Cina.

Tuttavia, la rotazione di capitali dagli Stati Uniti alla Russia sta già avvenendo. Ha una reale possibilità di guadagnare più dominio minerario mondiale se le tendenze attuali persistono.

I miner statunitensi vendono o riducono le dimensioni

Le conseguenze sono già visibili. Greenidge Generation, un miner quotato al Nasdaq, ha recentemente annunciato che sta vendendo la sua struttura del Mississippi solo un anno dopo il lancio.

Nonostante i precedenti piani per espandere il sito, la società deve affrontare pressioni finanziarie e sfide legate alle tariffe. Questi la stanno spingendo a vendere.

Molti miner che hanno acquistato attrezzature durante il boom del 2021 devono affrontare gravi conseguenze. I prezzi dell’hash post-halving sono ancora bassi, il che significa che i miner guadagnano meno per lo stesso hashrate.

Se combinata con l’aumento indotto dalle tariffe sui prezzi dell’hardware, la situazione sta diventando insostenibile per alcuni.