I dati macroeconomici in arrivo segnano un momento importante per i mercati statunitensi

Punti chiave

I dati sull’inflazione e sul mercato del lavoro dovrebbero influenzare le aspettative sulla politica della Federal Reserve questa settimana.

I rapporti PPI e CPI in arrivo mostrano il persistere delle preoccupazioni sull’inflazione legate alle tariffe.

Le richieste di sussidi per i disoccupati e il sentimento dei consumatori mostrano rischi crescenti per l’economia.

I dati macroeconomici sono di nuovo all’attenzione di tutti: questa settimana gli Stati Uniti si preparano a pubblicare l’indice dei prezzi alla produzione e al consumo, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione e l’indice del sentimento dei consumatori dell’Università del Michigan.

Queste notizie, insieme, avrebbero dovuto influenzare le aspettative sulle prossime mosse della Federal Reserve.

Nel momento in cui scriviamo, la banca centrale statunitense si trova di fronte a un difficile gioco di equilibri. L’inflazione è appiccicosa, ma il mercato del lavoro mostra segni di tensione. La reazione della Fed potrebbe influenzare sia i mercati finanziari tradizionali che le criptovalute.

Dati sull’inflazione: in primo piano PPI e CPI

L’indice dei prezzi alla produzione (PPI) è atteso per martedì a metà settimana. Questo rapporto è importante perché offre uno sguardo all’inflazione all’ingrosso. In sostanza, misura le variazioni dei prezzi percepiti dai produttori nazionali.

Ciò significa che un aumento dell’IPP indica pressioni sui costi che poi si manifestano nei prezzi al consumo.

Gli economisti si aspettano un piccolo aumento per il mese di agosto, e le tariffe sulle importazioni probabilmente contribuiranno all’aumento dei costi. Un PPI più forte del previsto mostrerebbe un aumento della pressione inflazionistica. Ciò aumenterebbe la preoccupazione per la persistente crescita dei prezzi nell’economia.

Una settimana volatile per i mercati dei capitali, mentre i dati economici si preparano ad emergere | Fonte: X

L’indice dei prezzi al consumo (CPI) è atteso per il giorno successivo. Questo rapporto traccia le variazioni dei prezzi pagati dai consumatori urbani per beni e servizi. L’IPC è la misura dell’inflazione più osservata dai politici e dai mercati e si prevede che sarà un dato importante.

Finora gli analisti si aspettano un aumento dell’IPC di agosto. Se l’IPC confermerà un’inflazione più elevata, la Fed potrebbe trovarsi di fronte a una decisione più difficile tra l’allentamento dei tassi d’interesse per sostenere l’occupazione e il loro inasprimento per contenere i prezzi.

Segnali del mercato del lavoro attraverso le richieste di disoccupazione

Le richieste iniziali di disoccupazione, anch’esse pubblicate giovedì, sono una finestra sullo stato dell’occupazione negli Stati Uniti.

Questo rapporto settimanale conta le nuove richieste di sussidi di disoccupazione. Sebbene il rapporto possa essere volatile (e causare volatilità nei mercati), la tendenza rivela lo stato di salute del mercato del lavoro.

I recenti dati sull’occupazione hanno mostrato la prima perdita netta di posti di lavoro dal 2020. Questo è stato uno dei temi che ha suscitato l’allarme per l’indebolimento dell’economia e ha causato una forte volatilità sul mercato la scorsa settimana.

I dati precedenti sono stati rilevati dalle richieste iniziali di disoccupazione: X

Detto questo, se le richieste di disoccupazione aumenteranno ancora, la fiducia nel mercato del lavoro diminuirà ulteriormente. Ciò sposterebbe l’attenzione della Fed verso il sostegno all’occupazione.

Un mercato del lavoro più debole tende a spingere la Fed a tagliare i tassi per stimolare la crescita. Al contrario, richieste stabili o in calo mostrano una certa resistenza e riducono la pressione per tagli immediati.

Sentimento dei consumatori e aspettative di inflazione

Venerdì l’Università del Michigan pubblicherà l’indice del sentimento dei consumatori. Questo sondaggio misura l’ottimismo delle famiglie nei confronti dell’economia. Include anche le aspettative sull’inflazione futura, che la Fed tiene sotto controllo.

Gli analisti prevedono un ulteriore indebolimento del sentiment a settembre. I consumatori sono sotto pressione a causa dell’aumento del costo della vita. Ciò significa che un calo in questo caso dimostrerebbe che le famiglie sono preoccupate (e quindi spendono meno).

TradFi e criptovalute sotto pressione

I mercati finanziari tradizionali reagiranno rapidamente a questi comunicati. Un’inflazione superiore alle attese in termini di PPI e CPI sarebbe negativa per le azioni e le obbligazioni.

Questo perché gli investitori pensano che la Fed debba mantenere alti i tassi, il che rallenta la crescita e riduce gli utili.

Allo stesso tempo, la debolezza dei dati sulle richieste di sussidio di disoccupazione potrebbe fornire un po’ di sollievo. Se il mercato del lavoro appare fragile, la Fed potrebbe tagliare i tassi prima. Ciò ridurrebbe i costi di finanziamento e potenzialmente solleverebbe i prezzi delle azioni.

Infine, il mercato delle criptovalute è diventato più legato ai dati economici statunitensi. Il Bitcoin e altri asset tendono a muoversi in linea con gli indici azionari quando si verificano cambiamenti macroeconomici.

Detto questo, l’inflazione continua a essere un’arma a doppio taglio per le criptovalute. Da un lato, l’aumento dell’inflazione scatena il sentimento di rischio e riduce la domanda. D’altro canto, il Bitcoin è talvolta considerato una copertura contro lo svilimento della valuta e potrebbe diventare interessante per alcuni investitori.