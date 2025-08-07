Hyperliquid registra un mese record come miglior DEX di future perpetui

Punti chiave

Hyperliquid ha raggiunto i 320 miliardi di dollari di volume di scambi a luglio, con un aumento del 47% rispetto al mese precedente.

La piattaforma ha guadagnato il 35% di tutte le entrate blockchain a luglio, principalmente attirando utenti di alto valore sia da Solana che da Ethereum.

$HYPE ha raggiunto un massimo storico di 49,75 $ durante il mese. Tuttavia, da allora si è raffreddato a causa dell’aumento della volatilità e del calo dell’open interest.

Dopo aver fornito la sua performance più solida, Hyperliquid ha consolidato la sua posizione come il DEX di future perpetui con le migliori prestazioni.

L’exchange decentralizzato ha registrato un incredibile volume di scambi di 320 miliardi di dollari a luglio. Si tratta di un aumento massiccio del 47% rispetto al mese precedente.

Questo tipo di crescita è avvenuto in un mercato crypto altamente volatile per tutto il mese. È stato guidato principalmente dall’attività di trading di altcoin.

Hyperliquid aumenta il volume e l’open interest

Il successo di Hyperliquid a luglio non riguardava solo il volume. La piattaforma ha anche visto l’open interest superare i 15 miliardi di dollari per la prima volta. Ciò significa che i trader hanno investito più capitale in posizioni attive sulla piattaforma.

Secondo DeFiLlama, Hyperliquid ora detiene l’11,9% del volume dei future di Binance. È un risultato significativo per una piattaforma decentralizzata.

I volumi di luglio di Hyperliquid hanno mostrato una crescita esplosiva | Fonte: DefiLlama

La sua reputazione di offrire agli utenti operazioni ad alta leva è stata una delle sue caratteristiche più interessanti. È una benedizione per i trader a proprio agio con rischi più elevati e (possibilmente) ricompense più elevate.

Nonostante questo successo, Hyperliquid è stato oggetto di critiche per alcuni motivi. Innanzitutto, è una piattaforma senza KYC. La sua natura completamente on-chain la rende attraente per molti utenti. Tuttavia, sperimenta anche frequenti liquidazioni pubbliche quando il mercato oscilla.

Perché Hyperliquid continua a vincere nel mercato dei perp

Uno dei motivi principali per cui Hyperliquid continua a sovraperformare altri DEX è la sua esperienza utente e le sue funzionalità di trading, rispetto ad altre piattaforme.

Reti come Solana hanno lottato con l’affidabilità e hanno perso le tappe fondamentali degli aggiornamenti. Tuttavia, Hyperliquid si è tranquillamente costruito una reputazione per aver mantenuto le sue promesse.

VanEck ha affermato che Hyperliquid ha catturato il 35% di tutte le entrate blockchain a luglio. Gran parte di questo è avvenuto a spese di altre reti come Solana, Ethereum e BNB Chain. Gli analisti di VanEck ritengono che il vantaggio di Hyperliquid derivi dalla sua semplicità e funzionalità.

La piattaforma Hyperliquid ha guadagnato il 35% di tutte le entrate blockchain a luglio | Fonte: X

“Hyperliquid ha sottratto utenti di alto valore a Solana e li ha fidelizzati,” hanno scritto Matthew Sigel di VanEck e il suo team.

L’integrazione della piattaforma con Phantom Wallet è stato un altro motivo principale per il suo massiccio onboarding di nuovi utenti. Il trading di perpetui in-app tramite Phantom ha portato a 2,66 miliardi di dollari di volume durante il mese.

Inoltre, ha generato 1,3 milioni di dollari di commissioni. In sintesi, il numero di nuovi utenti sulla piattaforma nel solo mese di luglio è salito a 21.000.

Il token HYPE raggiunge il picco, poi si ritira

Il token nativo di Hyperliquid, HYPE, è stato un altro fattore importante che ha reso il mese così intenso per la piattaforma. Il token ha raggiunto un picco di 49,75 $ il 14 luglio, dopo essere salito da soli 10 $ all’inizio di aprile. Tuttavia, da allora si è ritirato e viene scambiato intorno a 37,38 $ al momento della scrittura, all’inizio di agosto.

L’attuale price action di HYPE dopo il rifiuto da 49,75 $ | Fonte: TradingView

Oltre il 70% dei trader è ancora long su HYPE. Ciò significa che il mercato è ancora vulnerabile a improvvisi ribassi.

I dati di Coinglass hanno mostrato che l’open interest su HYPE è sceso a 1,46 miliardi di dollari. Con questo, 1,1 miliardi di dollari sono ancora detenuti su Hyperliquid.

I trader di alto profilo influenzano il sentiment del mercato

Alcuni grandi nomi nel trading di criptovalute stanno ora riconsiderando la loro esposizione a Hyperliquid. Ad esempio, un trader ben noto, James Wynn, ha recentemente annunciato che si stava prendendo una pausa dai future perpetui.

Ora, si sta concentrando invece sui meme token. Ha chiuso tutte le posizioni su Hyperliquid all’inizio di agosto.

Wynn fa un passo indietro da Hyperliquid | Fonte: X

Meanwades ha fatto notizia prendendo, al momento della scrittura, posizioni rischiose come Wynn. Aguila Trades ha attualmente uno short su BTC 40x, che ora è a rischio di liquidazione. Dopo aver raggiunto il picco, il trader avrebbe perso oltre 35 milioni di dollari nel solo mese di luglio.

D’altra parte, un trader più conservatore noto come White Whale ha guadagnato attenzione. Ha raggiunto questa fama per essere calmo e metodico rispetto agli altri due.

Hyperliquid sfida il dominio dei CEX

Gli exchange centralizzati detengono attualmente la parte del leone del mercato dei derivati. Tuttavia, Hyperliquid dimostra che una soluzione decentralizzata, senza KYC e on-chain può competere.

L’attenzione di Hyperliquid verso le whale, l’alta leva e la forte esperienza utente l’hanno resa la scelta ideale per i trader di perp seri.

Nel complesso, la sua crescita cumulativa quest’anno è stata innegabile. L’open interest è aumentato del 369% da inizio anno e oltre 5,1 miliardi di dollari di USDC sono stati trasferiti sulla piattaforma. La domanda è se questa forza possa riversarsi sul prezzo di HYPE e causare un’impennata al di sopra del massimo locale di 49,5 $.