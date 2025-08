Hoskinson: Cardano potrebbe superare Bitcoin in TVL e valore

Punti chiave

Il fondatore di Cardano, Charles Hoskinson, afferma che ADA potrebbe crescere fino a 1.000 volte e battere presto Bitcoin.

La rete ha lo scopo di fungere da livello di generazione di rendimento per le app DeFi di Bitcoin.

Un fattore importante che potrebbe spingere una maggiore trazione verso Cardano è l’imminente Midnight Glacier Drop e le nuove relazioni di audit.

Gli obiettivi di Cardano sono ora fissati su un nuovo futuro. La rete sta ora puntando a un futuro in cui non si limita a competere con Bitcoin:

Potrebbe superare la rete di punta.

Secondo il fondatore di Cardano, Charles Hoskinson, in una recente intervista, ADA potrebbe fornire rendimenti da 100 a 1.000 volte superiori a Bitcoin.

Gli sviluppi imminenti come il Midnight Glacier Drop e i ricorrenti airdrop di ADA potrebbero essere la scintilla che accende questo futuro?

Perché Cardano potrebbe avere un futuro più grande di Bitcoin

Hoskinson non ha usato mezzi termini nell’intervista quando ha confrontato ADA con Bitcoin.

Pur riconoscendo che Bitcoin potrebbe ancora salire fino a 1 milione di dollari (circa un guadagno di 10 volte rispetto ai livelli attuali), Cardano ha ancora un potenziale di rialzo molto maggiore.

Hoskinson ha dichiarato: “Quanto può spingersi oltre Bitcoin? ADA può fare 100x o 1.000x da qui.” Con questo, si riferiva alla capitalizzazione di mercato relativamente più piccola di ADA e ai crescenti casi d’uso.

La criptovaluta ora viene scambiata a circa 0,78 dollari, il che significa che un aumento di 1.000 volte la spingerebbe vicino a 780 dollari per moneta. Ciò porterebbe la capitalizzazione di mercato di Cardano a un incredibile valore di 27,5 trilioni di dollari.

“Bitcoin potrebbe fare 10x, ma ADA può fare 100x o anche 1.000x.” Dice Hoskinson | Fonte: X

In confronto, Bitcoin dovrebbe raggiungere 1 milione di dollari per raggiungere una capitalizzazione di mercato di 20 trilioni di dollari. Sebbene questa previsione sembri leggermente inverosimile, Hoskinson sostiene che ADA ha una gamma più ampia di funzionalità e quindi ha più spazio per crescere.

Cardano potrebbe sovraperformare Bitcoin in DeFi

Una parte importante dell’ottimismo di Hoskinson deriva dall’ascesa di Cardano nella cerchia DeFi di Bitcoin. Crede che, man mano che Bitcoin DeFi decolla, Cardano probabilmente seguirà come spina dorsale per la generazione di rendimento.

Infatti, ha previsto che entro il prossimo anno, Bitcoin-based DeFi potrebbe detenere tra 50 e 100 miliardi di dollari in valore totale bloccato (TVL).

Hoskinson afferma che Cardano potrebbe fungere da motore di rendimento nella DeFi di Bitcoin | Fonte: X

Se ciò accadesse e Cardano riuscisse a mantenersi stabile come piattaforma di smart contract in quello spazio, la domanda e il prezzo di ADA potrebbero salire alle stelle contemporaneamente.

Il midnight glacier drop potrebbe essere la miccia

Un altro fattore in questo caso rialzista è l’imminente Midnight Glacier Drop, che dovrebbe essere lanciato ad agosto. Questo meccanismo dovrebbe portare airdrop ricorrenti ai possessori di ADA.

In sostanza, gli investitori saranno ricompensati semplicemente per aver detenuto il token. Si prevede che ciò aumenterà l’attrattiva di detenere ADA e gli investitori inizieranno a saltare a bordo a milioni.

Questo drop non è un altro espediente di marketing. È progettato per rafforzare Cardano come rete e renderlo più integrato con le catene partner.

Hoskinson lo vede come uno strumento per integrare più credenti a lungo termine e fornire incentivi in tutta la rete.

Azione dei prezzi e sentiment del mercato

Cardano ha mantenuto la sua posizione finora, nonostante il recente calo di prezzo dopo la recente decisione della Federal Reserve di mantenere i tassi di interesse.

La criptovaluta è scesa a 0,69 dollari, ma è rapidamente rimbalzata a circa 0,73 dollari, dove si trova ora.

Il rifiuto di Cardano da 0,9 dollari, il calo a 0,69 dollari e il rimbalzo a 0,73 dollari | Fonte: TradingView

Anche con il prezzo quasi il 75% al di sotto del suo massimo storico di 3,10 dollari, Cardano rimane attraente per gli investitori in tutto il mercato.

Nel complesso, si prevede che l’imminente relazione di audit e Midnight Drop creeranno ancora più trazione per l’asset man mano che le settimane passano.

Quando potrebbe ADA raggiungere 780 dollari?

Quindi, quanto tempo potrebbe volerci perché ADA raggiunga l’ambizioso obiettivo di 780 dollari? Ci sono diverse previsioni da analisti e modelli di previsione su Internet, come CoinCodex.

Tuttavia, a parte le proiezioni di Hoskinson, le previsioni da piattaforme come Changelly e Telegaon prevedono che ADA raggiungerà 78 dollari tra il 2036 e il 2040.

Questo sarebbe un guadagno di 100 volte, mentre il punto di prezzo più estremo di 1.000 volte vicino a 780 dollari potrebbe arrivare anche più tardi, probabilmente entro il 2050.

Mentre le previsioni in generale tendono ad essere speculative, la visione di Hoskinson per Cardano è che l’asset segua Bitcoin sulla sua strada verso il traguardo di 1 milione di dollari.