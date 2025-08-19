Grayscale spinge il piano ETF Dogecoin con il nuovo deposito GDOG

Punti chiave

Grayscale ha depositato un ETF Dogecoin spot con il codice GDOG.

Secondo quanto riportato, Coinbase Custody si occuperà di salvaguardare le attività in Dogecoin dell’ETF.

DOGE è quotata a 0,23 dollari e ha reagito in modo relativamente blando alla notizia.

Grayscale ha compiuto un altro passo importante nel suo tentativo di espandere i suoi prodotti di investimento in criptovalute. L’azienda ha appena depositato una dichiarazione di registrazione S-1 presso la SEC statunitense per un ETF spot su Dogecoin.

Se approvato, il fondo si chiamerà Grayscale Dogecoin Trust ETF. Sarà negoziato sul NYSE Arca con il codice GDOG.

Grayscale deposita un ETF su Dogecoin con la custodia di Coinbase

Grayscale ha scelto Coinbase Custody Trust Company per salvaguardare le attività dell’ETF. Secondo il documento, Dogecoin sarà l’unico asset del fondo. Inoltre, le azioni saranno create e riscattate in blocchi di 10.000, noti come panieri.

File in scala di grigi per un nuovo ETF Dogecoin | Fonte: X

A differenza di altri fondi, all’inizio il regolamento avverrà in contanti, piuttosto che con trasferimenti diretti di DOGE. Il fondo seguirà inoltre il tasso di riferimento CoinDesk Dogecoin per la determinazione dei prezzi. Questo dovrebbe mostrare il valore di mercato di DOGE senza includere le passività o le commissioni.

La struttura sarà inoltre passiva. Non si occuperà di trading attivo, di leva finanziaria o di derivati. Al contrario, è progettata per seguire il prezzo del Dogecoin, fornendo al contempo l’accesso agli investitori istituzionali.

Reazione del mercato alla presentazione dell’ETF Dogecoin

La notizia della presentazione del Dogecoin ETF da parte di Grayscale non ha fatto molto per il prezzo del Dogecoin ultimamente. L’asset è scambiato vicino a 0,23 dollari, in calo del 2,3% circa nell’ultima settimana.

I dati di TradingView mostrano che dopo il deposito, DOGE è salita brevemente del 2,5% da 0,22395 a 0,22976 dollari. Da allora il prezzo si è stabilizzato. Inoltre, indica ancora una tendenza laterale che ha caratterizzato la maggior parte della sua azione di prezzo nel corso dell’anno.

Dogecoin non ha reagito molto alle notizie ultimamente | Fonte: TradingView

Nonostante la risposta relativamente lenta, Dogecoin ha guadagnato circa il 14,6% negli ultimi 30 giorni. Ciò indica che è in corso una graduale ripresa. Tuttavia, gli investitori sembrano essere cauti, dal momento che l’ETF richiede ancora l’approvazione della SEC prima di poter iniziare le negoziazioni.

La concorrenza negli ETF di monete Meme

Grayscale non è l’unica a puntare allo spazio dell’ETF su Dogecoin. Bitwise ha depositato il suo S-1 a gennaio e ha indicato Coinbase custody come detentore degli asset. Tuttavia, la società non ha rivelato il suo ticker o la sua quotazione in borsa.

Anche Rex-Osprey ha presentato domanda per un posto in un ETF di Dogecoin. Inoltre, diverse altre aziende hanno presentato domanda per prodotti di meme coin legati a TRUMP, BONK e Penguins Pudgy.

James Seyffart ritiene che le società stiano superando i limiti con i loro ultimi depositi di ETF. A suo avviso, stanno sondando fino a che punto la SEC è disposta a spingersi con l’attuale leadership. Se anche uno solo di essi verrà approvato a breve, probabilmente determinerà il futuro degli ETF sulle memecoin nei mercati finanziari.

Strategia dell’ETF di Grayscale

Il deposito dell’ETF Dogecoin arriva mentre Grayscale cerca di espandere la sua presenza nei mercati dei capitali statunitensi. La società ha recentemente presentato una richiesta di IPO negli Stati Uniti, pochi mesi dopo che Gemini ha presentato una IPO riservata.

Grayscale ha recentemente presentato un’IPO negli Stati Uniti | Fonte: X

Grayscale gestisce oltre 33 miliardi di dollari di asset tra Bitcoin, Ether e altri tre prodotti. Ciò significa che la spinta verso un ETF su Dogecoin è probabilmente parte della sua strategia per aumentare la varietà delle sue offerte. Inoltre, sta pianificando di ottenere una maggiore domanda istituzionale per questi token.

Il formato ETF dovrebbe garantire una maggiore liquidità e commissioni più basse rispetto alla struttura fiduciaria esistente. In altre parole, sarà probabilmente più interessante per gli investitori retail e istituzionali che cercano un’esposizione a Dogecoin.

La presentazione da parte di Grayscale di un ETF su Dogecoin è una vittoria importante per gli investimenti in monete meme. E questo nonostante la reazione relativamente silenziosa dell’asset Dogecoin stesso alla notizia. Sebbene DOGE non abbia ancora subito un’impennata, l’interesse istituzionale è in aumento.

La decisione della SEC determinerà se il prodotto raggiungerà il mercato. Se approvato, il prodotto potrebbe dare agli investitori un accesso più facile a Dogecoin e aprire le porte ad altri ETF di monete meme.