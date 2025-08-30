Galaxy Digital e i suoi partner progettano un Tesoro Solana da 1 miliardo di dollari

Punti chiave:

Galaxy Digital, Jump Crypto e Multicoin Capital stanno pianificando di raccogliere 1 miliardo di dollari per una tesoreria Solana.

Il piano prevede la costruzione della più grande riserva incentrata su Solana con Cantor Fitzgerald come banchiere principale.

Finora la Fondazione Solana ha dato il suo sostegno. La decisione è attesa per settembre.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Galaxy Digital sta guidando un massiccio sforzo per creare una tesoreria Solana da 1 miliardo di dollari.

L’iniziativa, sostenuta da Jump Crypto e Multicoin Capital, creerà una delle più grandi riserve di sempre per una singola altcoin.

Se completato, questo progetto cambierebbe completamente il modo in cui le istituzioni si avvicinano a Solana. Inoltre, rafforzerà la fiducia nell’asset nei prossimi anni.

La tesoreria non è progettata per il trading a breve termine. È invece simile alle tradizionali strutture di tesoreria aziendale, dove le attività sono detenute per anni.

Perché il Tesoro di Solana è importante

Una tesoreria Solana dedicata darebbe alle istituzioni un’esposizione ai token SOL e rafforzerebbe la liquidità del mercato. Galaxy Digital, mettendo insieme il capitale in questo modo, cerca di stabilizzare i cicli di trading e di sostenere la disponibilità del token.

Le aziende stanno pianificando una mossa da 1 miliardo di dollari su Solana | Fonte: X

Solana si è già fatta un nome in termini di definizione. Questo vale anche per settori come le applicazioni consumer e gli asset tokenizzati. Le sue transazioni economiche e veloci continuano ad attrarre sviluppatori e utenti, il che significa che un tesoro di questa portata potrebbe migliorare ulteriormente la sua posizione come piattaforma principale.

La Fondazione Solana, che ha sede a Zug, in Svizzera, ha annunciato che essere un sostenitore della proposta e la fondazione stessa che sostiene l’iniziativa è una delle principali fonti di ottimismo degli investitori.

Appetito istituzionale per Solana

Le tesorerie istituzionali per le criptovalute come Solana stanno diventando una tendenza nel settore delle criptovalute. Le tesorerie incentrate su Ethereum hanno già accumulato oltre 20 miliardi di dollari di ETH.

Questo è stato uno dei maggiori fattori che hanno portato Ethereum a superare i massimi di quasi quattro anni.

Questa volta, Galaxy Digital e i suoi partner si rivolgono a Solana e lo stesso schema potrebbe ripetersi.

Queste società, concentrando le loro riserve in SOL, non solo otterranno un’esposizione a un eventuale apprezzamento dei prezzi, ma contribuiranno anche a stabilizzare l’ecosistema nei periodi di volatilità.

Solana è attualmente la sesta criptovaluta per capitalizzazione di mercato. Ha anche raddoppiato il suo valore da aprile, anche se è ancora al di sotto del suo massimo storico. Detto questo, la possibilità di un accumulo di tesori così grande potrebbe sostenere il suo prezzo se la domanda continua a salire.

Quali sono i rischi di un Tesoro Solana?

Sebbene la proposta dimostri una grande fiducia nell’asset, ci sono alcune cose da tenere a mente.

L’accumulazione di tipo Treasury lega direttamente la performance della società al mercato. Ciò significa che se si verifica una tendenza al ribasso, i grandi detentori potrebbero essere costretti a vendere. Ciò creerebbe una pressione al ribasso ancora maggiore per l’asset e il ciclo si ripeterebbe.

I critici hanno sottolineato che strategie simili con Ethereum e Bitcoin hanno preoccupato gli investitori per quanto riguarda la stabilità del mercato.

L’amministratore delegato di Galaxy Michael Novogratz, ad esempio, ha avvertito che l’ambiente per i nuovi finanziatori di tesoreria potrebbe essere più difficile del previsto.

Novogratz dice che il boom delle criptovalute ha raggiunto il suo apice | Fonte: X

Tuttavia, la strategia di tesoreria è stata una delle strategie di maggior successo per l’adozione delle criptovalute. Inoltre, negli ultimi anni ha fatto molto per creare nuovi percorsi aziendali verso gli asset digitali.

Cosa aspettarsi per il futuro

Il piano di tesoreria Solana dovrebbe procedere rapidamente. La decisione dovrebbe essere presa entro settembre. Se approvata, la riserva raddoppierebbe le dimensioni del più grande pool Solana esistente.

Questo arriva nel mezzo di un’ondata di interesse per i treasury incentrati su Solana. In particolare, Mercurity Fintech Holding, quotata al Nasdaq, ha recentemente ottenuto 200 milioni di dollari all’inizio dell’anno per una strategia simile.

Classover Holding, invece, ha annunciato un accordo da 550 milioni di dollari con Solana Growth Ventures. Entrambe le mosse dimostrano che la fiducia delle istituzioni nel futuro di Solana è in aumento.

Galaxy Digital, Jump Crypto e Multicoin Capital si stanno ponendo al centro di questo movimento.