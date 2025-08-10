Fundamental Global raccoglierà 5 miliardi di dollari per la strategia di tesoreria di Ethereum

Punti chiave

Fundamental Global ha appena presentato una richiesta di raccolta di 5 miliardi di dollari per una strategia di tesoreria incentrata su Ethereum.

L’azienda prevede di utilizzare la maggior parte dei fondi per acquistare e detenere ETH.

Questa mossa afferma ulteriormente Ethereum come uno dei principali asset istituzionali nella gestione della tesoreria, insieme al Bitcoin.

La holding quotata al Nasdaq Fundamental Global ha annunciato un’importante mossa nel settore delle criptovalute. L’azienda ha appena depositato una registrazione S-3 presso la SEC statunitense per raccogliere fino a 5 miliardi di dollari. L’azienda prevede di utilizzare questa raccolta multimiliardaria per costruire un tesoro dedicato a Ethereum (ETH).

FG Nexus raddoppia su Ethereum come asset strategico del Tesoro

Questo non è il primo passo di Fundamental Global verso Ethereum. Pochi giorni prima dell’ultimo deposito, la società si è assicurata 200 milioni di dollari attraverso un collocamento privato per iniziare ad acquistare ETH.

La società ha ora messo gli occhi su un bacino di capitali molto più ampio, dimostrando di credere nel valore a lungo termine di Ethereum.

Un’altra azienda si butta su Ethereum come asset di tesoreria | X

Ethereum è diventato rapidamente più di una criptovaluta popolare. L’asset ha un ruolo significativo nei Defi, nei contratti intelligenti e nell’infrastruttura blockchain.

Ciò lo ha reso uno degli asset strategici preferiti dalle istituzioni. Aiuta le aziende a diversificare le loro partecipazioni, a ottenere rendimenti e a stare davanti ai concorrenti. La società prevede di utilizzare il capitale raccolto per acquistare, detenere e ottenere rendimenti da ETH attraverso le piattaforme DeFi.

FG Nexus punta a una raccolta di 5 miliardi di dollari attraverso una strategia flessibile di offerta pubblica di vendita (Shelf Offering)

L’aumento di 5 miliardi di dollari sarà effettuato tramite un’offerta di vendita (shelf offering). Le offerte di vendita sono una struttura che consente alle società (come Fundamental Global) di emettere azioni in lotti nel tempo.

La società ha già stretto una partnership con ThinkEquity nell’ambito di un accordo di vendita at-the-market (ATM). Questo rappresenta 4 miliardi di dollari dell’obiettivo totale.

Questo approccio offre all’azienda una certa flessibilità. Può modificare le dimensioni, il prezzo e la tempistica in base alle condizioni di mercato. Inoltre, i fondi rimanenti non utilizzati per gli acquisti di Ethereum saranno destinati alle operazioni commerciali generali.

L’aumento del prezzo di Ethereum aggiunge carburante alla strategia

Il tempismo dell’annuncio di Fundamental Global non è casuale. L’ETH è scambiato vicino a 4.000 dollari, sulla scia del recente rally delle altcoin. Inoltre, migliora la chiarezza normativa nello spazio cripto statunitense. Nelle ultime 24 ore, ETH è balzato del 3%, dimostrando un forte sentimento degli investitori.

Ethereum sale del 3% sulla notizia | Fonte: CoinMarketCap

Finora, Fundamental Global non è sola in questo spazio. Altre società si sono recentemente mosse per includere Ethereum nelle loro tesorerie. Ad esempio, SharpLink Gaming ha raccolto circa 200 milioni di dollari tramite un’offerta ATM per espandere le sue partecipazioni in ETH.

L’azienda ha inoltre presentato un’offerta di vendita a 6 miliardi di dollari, rispetto al precedente miliardo di dollari. Infine, anche aziende come BitMine e Bit Digital stanno accumulando riserve di ETH. Queste mosse dimostrano che l’ETH è sempre più considerato una potenza nella finanza aziendale di nuova generazione.

Fundamental Global si rifà il nome con la spinta di Ethereum

Oltre alla strategia Ethereum, l’azienda è anche nel bel mezzo di un rebranding in FG Nexus Inc. I suoi simboli NASDAQ sono ora FGNX e FGNXP.

Finora le azioni della società hanno reagito positivamente all’annuncio. Le contrattazioni after-hours hanno registrato un rialzo del 2%, a dimostrazione dell’approvazione degli investitori per il cambiamento di rotta verso la criptovaluta. La domanda che ci si pone ora è quale sarà il futuro di Ethereum come asset di tesoreria.

Se altre società seguono l’esempio di Fundamental Global, Ethereum diventerà probabilmente più popolare a Wall Street. Questo tipo di interesse istituzionale per ETH potrebbe alimentare ulteriori aumenti di prezzo e incoraggiare una crescita ancora maggiore della piattaforma.

Resta da vedere se altre grandi aziende cercheranno o meno di eguagliare il piano da 5 miliardi di dollari di Fundamental Global. Tuttavia, Ethereum sta diventando un serio concorrente per lo spazio nelle tesorerie aziendali.