Dogecoin punta a 0,24 dollari tra il crescente entusiasmo per l’ETF e l’ottimismo del mercato

Punti chiave

Il prezzo del Dogecoin è salito al di sopra di 0,22 dollari e sta prendendo slancio verso 0,24 dollari.

Grayscale ha recentemente depositato il primo ETF su Dogecoin, il che ha aumentato l’ottimismo.

Il sentimento del mercato è migliorato finora, dopo i suggerimenti di Powell sul taglio dei tassi.

Il prezzo di Doegcoin sta mostrando costanti segnali di crescita, soprattutto perché i tori puntano ora alla zona di 0,24 dollari. DOGE sembra acquistare velocità dopo aver superato la zona di 0,2192 dollari.

Se gli attuali livelli di prezzo rimarranno stabili, gli operatori sono ottimisti. Entro la fine della settimana, si aspettano che il memecoin salga nella fascia compresa tra 0,2350 e 0,24 dollari.

Vista tecnica di DOGE

Sul grafico orario, Dogecoin si è spostato al di sopra della resistenza di 0,2192 dollari al momento della scrittura. Ciò significa che una chiusura giornaliera intorno a questo livello supporta la possibilità di un altro test più alto.

Gli operatori guardano ora a 0,2350 dollari come prossimo stop, con 0,24 dollari come prossimo tetto a breve termine. Il grafico a più lungo termine mostra che DOGE si mantiene al di sopra del supporto di 0,2086 dollari.

Un rimbalzo netto da quest’area ha finora incoraggiato gli acquirenti. Se le candele si chiudono senza lunghi stoppini superiori, potrebbe aprirsi un percorso verso 0,25 dollari prima della fine del mese.

L’analista chiede massimi più alti per DOGE | fonte: TradingView

L’analista Trader Tardigrade ha recentemente notato che la memecoin mostra forti segnali rialzisti sul grafico a tre giorni. Potrebbe essere in vista una spinta verso nuovi massimi a breve.

L’entusiasmo per l’ETF Dogecoin

Uno degli sviluppi più importanti che ha suscitato l’interesse per il Dogecoin è stata la nuova domanda di ETF presentata da Grayscale. L’azienda ha recentemente depositato la domanda per il primo ETF su Dogecoin e ha segnato una svolta storica per le memecoin.

Se approvato, il prodotto darà agli investitori un’esposizione diretta al DOGE. La SEC statunitense ha già fissato la scadenza di ottobre per le decisioni su diversi ETF di criptovalute, tra cui questo.

Secondo gli analisti di Bloomberg, le probabilità di approvazione sono attualmente del 90%. D’altra parte, i mercati di previsione come Polymarket indicano una probabilità del 68%.

Queste grandi aspettative hanno dato alla comunità di $DOGE tanta energia necessaria. L’approvazione dell’ETF non solo convaliderebbe DOGE, ma potrebbe anche risollevare il mercato generale delle memecoin.

Reazione del mercato agli accenni di taglio dei tassi di Powell

I mercati hanno ricevuto un’ulteriore spinta dopo che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha accennato a un possibile taglio dei tassi a settembre. Il suo discorso a Jackson Hole ha fatto cambiare il sentiment e ha invertito il calo delle criptovalute e delle azioni all’inizio del mese.

Dpgecoin ha reagito con un balzo del 7% verso l’alto. La mossa ha anche creato un modello a doppio fondo. Questo è spesso visto come un segnale di inversione rialzista.

$DOGE mostra segni di una possibile inversione di tendenza | Fonte: TradingView

Gli indicatori di momentum mostrano che Dogecoin ha ancora spazio per salire. L’indice di forza relativa (RSI) si attesta attualmente a 51. Lascia molto spazio prima che l’asset raggiunga il territorio di ipercomprato. Questo supporta l’ipotesi di ulteriori guadagni se gli acquisti continuano.

Anche il MACD è diventato rialzista, con l’incrocio della linea MACD al di sopra del segnale. Anche le barre dell’istogramma si allargano, mostrando una maggiore forza per i tori. Un rally più consistente potrebbe verificarsi se DOGE rompe la resistenza della linea di tendenza rossa.

Cosa devono osservare i trader

Il prezzo del Dogecoin ha diversi livelli da monitorare. Ad esempio, il supporto di 0,20 dollari è uno degli aspetti più critici dell’azione del prezzo. Al rialzo, il livello di 0,24 dollari è un obiettivo praticabile a breve termine. Inoltre, una chiusura giornaliera vicina a 0,25 dollari confermerebbe un rally più sostanziale verso settembre.

Considerando che l’entusiasmo per l’ETF e il sostegno macroeconomico sono attualmente in gioco, DOGE ha motivi per continuare ad attirare l’attenzione. Il volume degli scambi è in calo nel medio termine. Senza forti catalizzatori, è improbabile che si verifichino significativi movimenti al rialzo.

Prospettive per il prezzo del Dogecoin

Il prezzo del Dogecoin sembra pronto a guadagnare di più nel breve termine. Al momento i dati tecnici, la speculazione dell’ETF e le condizioni macro lo sostengono e favoriscono gli acquirenti.

Tuttavia, Dogecoin deve mantenersi al di sopra del livello di prezzo di 0,20 dollari e superare 0,24 dollari per confermare la prossima fase di rialzo. Se la sua forza si protrarrà fino a settembre e le probabilità di approvazione dell’ETF rimarranno elevate, si potrebbe arrivare a quota 0,25 dollari.

Questo rappresenterebbe un passo significativo per la meemcoin. Infatti, agli occhi degli investitori istituzionali, si configura come qualcosa di più di una semplice moneta di fantasia.