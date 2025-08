Dogecoin, Ethereum e remittix (RTX) potrebbero guidare la stagione delle altcoin nel terzo trimestre

Lo slancio delle altcoin sta crescendo rapidamente, poiché il capitale istituzionale inizia a spostarsi dagli ETF di Bitcoin verso asset basati sull’utilità. Con l’indice della stagione delle altcoin che sale a 47 e si avvicina alla soglia chiave di 50, gli osservatori del mercato ritengono che il terzo trimestre potrebbe inaugurare la stagione delle altcoin più esplosiva di sempre.

Gli analisti citano i forti afflussi di ETF, la crescente predominanza di Ethereum “e il crescente interesse al dettaglio come segnali chiave. Indicano che il prossimo grande rally delle altcoin potrebbe essere in corso. I flussi di ETF di Ethereum” hanno superato i 6 miliardi di dollari. Ciò ha preparato il terreno per un’impennata nel terzo trimestre tra le principali altcoin e nuovi progetti ERC 20 basati sull’utilità come Remittix. Approfondiamo.

L’impostazione del terzo trimestre di Dogecoin mostra promesse nonostante la storia di agosto

Dogecoin viene scambiato intorno a 0,20 $ con una capitalizzazione di mercato di 30 miliardi di dollari. Questa meme coin sta difendendo i livelli di supporto chiave, anche se agosto porta tipicamente volatilità. I grandi detentori stanno spostando DOGE dagli exchange. Questo è un segnale cruciale che potrebbe essere in corso un accumulo.

Gli indicatori tecnici evidenziano i livelli di Fibonacci di 0,202 $ e 0,218 $ come fondamentali per lo slancio al rialzo del prezzo di Dogecoin.

Storicamente, Dogecoin si comporta bene negli anni dell’halving, con un aumento del 20% e del 34,2% nell’agosto 2017 e 2021. Le attuali tendenze on-chain mostrano la crescente attività dei detentori a lungo termine e il calo dei saldi degli exchange, che spesso precedono le fasi rialziste.

DOGE sta passando da una meme coin a un token di utilità utilizzato per i pagamenti. Quindi, il suo marchio forte e il caso d’uso in espansione lo posizionano bene per gli afflussi di capitale durante la stagione delle altcoin.

Il percorso di Ethereum verso i 5.000 $ si sta rafforzando

Ethereum si mantiene sopra i 3.650 $ con un guadagno settimanale del 5,19%, alimentato da afflussi di ETF superiori a 6 miliardi di dollari.

Il prezzo di ETH sta superando la resistenza. Gli indicatori tecnici si allineano anche con l’opinione degli analisti di un lungo rally verso circa 4.000 $ e 5.000 $.

Gli investitori istituzionali non considerano più Ethereum un’opportunità di investimento. Lo considerano un’allocazione tattica del portafoglio con una combinazione di Bitcoin. Questo perché entrambi i giganti delle criptovalute costituiscono i fondamenti del Web3.

La beta del wallet di Remittix nel terzo trimestre potrebbe innescare un’impennata

Remittix (RTX) si sta rapidamente posizionando come la principale criptovaluta a basse commissioni di gas del trimestre. Ha raccolto oltre 18,1 milioni di dollari per costruire una rete di pagamento crypto-to-bank nel mondo reale che copre oltre 30 paesi.

La sua prossima beta del wallet nel terzo trimestre è prevista per il lancio il 15 settembre. Questo wallet offre UX mobile-first, conversione FX istantanea e supporto multi-chain per Ethereum e Solana. Pertanto, segna un importante passo avanti nell’usabilità di PayFi.

Come remittix sta alzando l’asticella per la criptovaluta defi

Caso d’uso reale : trasferimenti crypto-to-bank senza frontiere

: trasferimenti crypto-to-bank senza frontiere Wallet mobile-first : in arrivo nel terzo trimestre con funzionalità FX in tempo reale

: in arrivo nel terzo trimestre con funzionalità FX in tempo reale Bonus live : bonus token del 50% disponibile durante la prevendita

: bonus token del 50% disponibile durante la prevendita Forte trazione prevendita : oltre 18,1 milioni di dollari raccolti fino ad oggi

: oltre 18,1 milioni di dollari raccolti fino ad oggi Vantaggi per la community: giveaway di 250.000 $ + incentivi di referral

Lo slancio continua a crescere attraverso un giveaway di 250.000 USDT che ha attirato oltre 38.000 partecipanti. Ciò ha aggiunto visibilità virale a un ecosistema fondamentalmente forte.

Insieme a un generoso bonus di prevendita del 50%, RTX sta diventando uno dei più promettenti investimenti in criptovalute in fase iniziale del terzo trimestre. Mentre la stagione delle altcoin guadagna slancio, Remittix si distingue per l’utilità nel mondo reale e l’infrastruttura di livello istituzionale, rendendolo il miglior investimento in criptovalute a lungo termine.

