Criptovalute in Thailandia: Il lancio di TouristDigiPay mira a incrementare il turismo

Punti chiave

La Thailandia ha appena lanciato TouristDigiPay come sandbox di pagamento in criptovaluta per i turisti.

All’interno di questo programma, i visitatori possono convertire le criptovalute in baht thailandesi per i pagamenti tramite codice QR.

TouristDigiPay dovrebbe alleviare il recente crollo del turismo tailandese.

La Thailandia è l’ultimo Paese ad adottare le criptovalute per stimolare il turismo. Tuttavia, non si tratta esattamente di un segno di correttezza. La decisione di consentire i pagamenti in criptovaluta ai turisti arriva in un momento di flessione dell’affluenza turistica.

La Commissione Tailandese per i Titoli e gli Scambi (SEC) ha recentemente annunciato il lancio di TouristDigiPay.

TouristDigiPay è una nuova sandbox di pagamento che consente ai visitatori stranieri di convertire le criptovalute in baht thailandesi.

L’iniziativa durerà 18 mesi a partire dal quarto trimestre dell’anno e i turisti potranno effettuare trasferimenti di criptovalute direttamente agli esercenti.

Come funziona TouristDigiPay

Secondo la proposta, mentre i commercianti riceveranno direttamente i baht, i pagamenti diretti con le criptovalute sono off-limits. Tuttavia, il progetto consente ai visitatori di utilizzare i loro beni digitali quando viaggiano in Thailandia.

Il programma è stato sviluppato con il supporto del Ministero delle Finanze, della Banca di Thailandia (BOT), dell’Ufficio Antiriciclaggio (AMLO) e del Ministero del Turismo e dello Sport.

La Thailandia considera un sistema di pagamento in criptovaluta per i turisti | Fonte: X

Combina il trading di criptovalute regolamentato in Thailandia con il sistema di moneta elettronica esistente gestito dalla banca centrale.

Prima di fare trading con le criptovalute, i visitatori dovranno completare i controlli Know Your Customer (KYC) e Customer Due Diligence (CDD).

Questi requisiti, applicati dall’AMLO, sono concepiti per prevenire il riciclaggio di denaro e garantire la sicurezza delle transazioni.

I turisti utilizzeranno conti di moneta elettronica autorizzati per pagare beni e servizi. Le transazioni saranno effettuate anche in baht thailandesi attraverso i sistemi di codici QR utilizzati in tutto il Paese.

Saranno inoltre previsti limiti di spesa mensili e restrizioni sui prelievi diretti di contante per ridurre i rischi.

Perché la Thailandia si rivolge alle criptovalute

Il turismo è una parte importante dell’economia tailandese. Tuttavia, nell’ultimo anno il numero di visitatori è diminuito.

Il Paese ha accolto 16,8 milioni di turisti nella prima metà dell’anno, rispetto ai 17,7 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

Il calo maggiore è stato registrato dalla Cina, che storicamente è una delle maggiori fonti di visitatori della Thailandia.

Anche gli arrivi di turisti cinesi sono crollati di circa il 34%, mentre il mercato dell’Asia orientale ha registrato un calo del 24%.

Allo stesso tempo, paesi come il Giappone e il Vietnam sono diventati più attraenti, grazie a valute più convenienti e a migliori costi di viaggio.

I funzionari sperano che la nuova iniziativa TouristDigiPay renda la Thailandia più competitiva, attirando i viaggiatori esperti di criptovalute.

Il Paese sta rendendo la spesa più flessibile e sta cercando di migliorare l’esperienza dei visitatori incoraggiandoli a spendere.

Quali sono i problemi?

Sebbene il sistema, se approvato, possa essere di enorme importanza per l’economia thailandese, presenta una serie di problemi.

Ad esempio, i turisti devono prima affrontare le procedure KYC e AML, che possono essere difficili per chi cerca la convenienza.

Inoltre, l’iniziativa TouristDigiPay impone anche dei tetti di spesa, che vanno da 50.000 a 500.000 baht mensili (a seconda del tipo di commerciante).

Questo potrebbe risultare difficile da gestire per i visitatori che spendono molto.

Inoltre, il divieto di effettuare pagamenti diretti in cripto potrebbe scoraggiare alcuni utenti che preferiscono spendere cripto senza conversione.

Infine, i turisti che non hanno dimestichezza con i portafogli digitali o con i sistemi basati sui QR possono avere difficoltà con l’onboarding.

Lezioni da altri paesi

La Thailandia non è l’unico Paese in Asia o nel resto del mondo che ha tentato di integrare la criptovaluta con il turismo.

Il Bhutan, ad esempio, ha stretto una partnership con Binance Pay per consentire ai visitatori di pagare con le criptovalute. El Salvador, che ha adottato il Bitcoin come moneta legale, ha visto un aumento del turismo in criptovaluta subito dopo aver abbracciato la criptovaluta.

Infine, anche gli Emirati Arabi Uniti hanno stretto una partnership con Crypto(dot)com per consentire ai passeggeri di pagare i voli e gli acquisti in volo con le criptovalute. Questi esempi dimostrano che i viaggi basati sulle criptovalute offrono opportunità, ma anche insidie.

Il Bhutan collabora con Binance Pay per i pagamenti dei turisti | Fonte: X

Il vice primo ministro e ministro delle Finanze Pichai Chunhavajira fornirà presto ulteriori dettagli sul programma TouristDigiPay. Tuttavia, si prevede che il lancio inizierà nei principali centri turistici prima di espandersi.

Nel complesso, se la Thailandia riuscirà a trovare un giusto equilibrio tra regolamentazione e convenienza, TouristDigiPay potrebbe fare la differenza nel modo in cui i turisti vivono la spesa all’interno del Paese.