Controversia sulle banche crypto: Trump contrattacca contro le politiche anti-crypto

Punti chiave

Il presidente Trump sta preparando un ordine esecutivo che prende di mira le banche che discriminano le società crypto.

L’ordine ordinerà alle agenzie federali di indagare sulle banche ai sensi di leggi come l’Equal Credit Opportunity Act e le normative antitrust.

Se l’ordine diventasse legge, potrebbe costringere le banche ad aprire i servizi a clienti crypto e politicamente sensibili.

L’amministrazione Trump sta preparando un altro ordine esecutivo. Questo ordine mira a ridurre la discriminazione nel settore bancario, principalmente quando è rivolta contro le società crypto e le organizzazioni conservatrici.

Questa mossa potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui le banche trattano i clienti politicamente sensibili e le società che lavorano con risorse digitali.

L’ordine esecutivo del presidente Trump per affrontare i pregiudizi bancari crypto

Questa iniziativa della Casa Bianca è stata proposta per penalizzare le banche. Queste banche sono accusate di negare ingiustamente i servizi alle società crypto e ai gruppi di destra.

Secondo un rapporto del Wall Street Journal, l’ordine obbligherà le autorità di regolamentazione federali a indagare su tali banche. Potrebbero farlo ai sensi di leggi come l’Equal Credit Opportunity Act, le leggi sulla protezione dei consumatori e le leggi antitrust.

La Casa Bianca prepara un ordine esecutivo per punire le banche discriminatorie | Fonte: X

Se finalizzato, rappresenterebbe un’importante mossa del governo degli Stati Uniti per sostenere l’accesso finanziario. Mira a sostenere le comunità storicamente escluse dalle grandi banche.

Ha lo scopo di prevenire il “debanking”. Lì, le istituzioni escludono i clienti in base alle loro posizioni politiche o affiliazioni all’interno del settore.

Perché le società crypto e i conservatori vengono esclusi

Per anni, le società crypto e i gruppi conservatori si sono lamentati di essere presi di mira ingiustamente dalle banche. Molti hanno affermato che i loro conti sono stati chiusi o il servizio negato. Hanno affrontato questo a causa dei loro pregiudizi politici o ideologici.

Un esempio particolare è quello di Bank of America. Questa avrebbe chiuso il conto di un’organizzazione cristiana che operava in Uganda.

La banca ha affermato di aver chiuso il conto a causa della sua politica di non lavorare con piccole imprese al di fuori degli Stati Uniti. Tuttavia, i critici l’hanno vista come parte di un modello discriminatorio tra le banche.

Il settore crypto ha affrontato problemi simili. Exchange come Coinbase e Frax Finance avrebbero visto chiudere i loro conti da banche come JPMorgan Chase. Spesso, ricevono la notizia senza un motivo apparente dalle banche.

Alcuni ritengono che questo modello di chiusura dei conti sia dovuto alla pressione delle autorità di regolamentazione che mirano a limitare la crescita delle crypto. È un approccio che i critici hanno definito “Operation Chokepoint 2.0”.

Presidente Trump: l’ordine esecutivo potrebbe portare grandi cambiamenti alle politiche bancarie

L’ordine esecutivo del presidente Trump non si limita a indagare sull’attuale comportamento delle banche. Inoltre, incarica agenzie come la Small Business Administration (SBA) di determinare se le banche trattano equamente i richiedenti di prestito. Questo vale soprattutto per coloro che richiedono prestiti garantiti dalla SBA.

Spinge le autorità di regolamentazione a rimuovere le leggi non necessarie che consentono alle banche di negare i servizi in base al “rischio reputazionale”. Secondo i critici, questo ha dato alle banche troppa libertà. Di questo, hanno approfittato per agire come guardiani ideologici.

Se le autorità di regolamentazione riscontrano violazioni di questo nuovo ordine, le conseguenze potrebbero includere multe e decreti di consenso. Possono anche comportare mandati legali per modificare le pratiche discriminatorie. Le banche potrebbero persino affrontare sanzioni direttamente dal Dipartimento di Giustizia.

Reagisce l’industria crypto

Gli addetti ai lavori del settore crypto vedono questa proposta di ordine come un punto di svolta per la comunità e le sue aziende. L’investitore Paul Barron ha affermato che questo potrebbe costringere le banche ad abbracciare le società crypto. Di conseguenza, il settore potrebbe assistere a un’impennata di denaro istituzionale.

Anche Changpeng Zhao (CZ), il fondatore di Binance, è intervenuto sullo sviluppo. Ha affermato che potrebbe impedire alle banche di ignorare del tutto il settore crypto.

Changpeng Zhao interviene sul nuovo ordine esecutivo | Fonte: X

Considerando questo nuovo sostegno federale, le banche potrebbero non essere più in grado di negare i servizi alle società crypto. Almeno, non senza solide ragioni sul lato legale. Questo potrebbe incoraggiare l’innovazione e gli investimenti tanto necessari all’interno dello spazio.

I giganti bancari rispondono tra le pressioni normative

Alcune grandi banche hanno già iniziato ad adottare misure per chiarire le loro politiche interne in risposta alla pressione. Ora insistono sul fatto che non discriminano in base al credo politico o al tipo di attività.

Bank of America, ad esempio, ha menzionato che sta lavorando con le agenzie federali per migliorare la chiarezza normativa. Un portavoce ha affermato che la banca accoglie con favore gli sforzi dell’amministrazione e non vede l’ora di collaborare con il Congresso e le autorità di regolamentazione.

Nonostante queste dichiarazioni pubbliche, molti nel settore crypto sono ancora scettici. Sostengono che a porte chiuse, le banche sono ancora altamente discriminatorie nei confronti delle attività legate alle crypto.

In tutto, se firmato, questo ordine esecutivo potrebbe fare diverse cose. Questo potrebbe impedire alle banche di abbandonare i clienti basandosi esclusivamente su pregiudizi politici o di settore. Potrebbe anche costringere le banche a spiegare le chiusure dei conti senza motivi legali.