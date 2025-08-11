Chainlink rompe i 21 dollari con i tori che puntano a un’impennata verso i 95 dollari

Punti chiave

Il prezzo di LINK è balzato di oltre il 13% in 24 ore in seguito al recente lancio della Riserva Strategica.

Le balene e gli acquisti istituzionali hanno spinto il volume degli scambi oltre i 2,7 miliardi di dollari.

Un importante livello di resistenza si trova tra 24 e 26,20 dollari, e gli analisti prevedono prezzi fino a 95 dollari.

Chainlink sta conquistando i titoli dopo aver recentemente superato i 21 dollari per la prima volta da mesi. Questo movimento è stato alimentato da solidi fondamentali e segnali tecnici. Per questo motivo, i trader diventano di giorno in giorno più ottimisti.

Finora, il prezzo LINK è salito di oltre il 13% in sole 24 ore e del 32% nell’ultima settimana. Il rialzo potrebbe essere vicino?

La Riserva Strategica alimenta il rally del Chainlink

Il motivo principale di questo rally è il lancio della Riserva Strategica di Chainlink il 7 agosto. La riserva ha già bloccato oltre 1 milione di dollari di LINK e ha ridotto l’offerta in circolazione dell’asset. In sostanza, il prezzo di LINK sta beneficiando di un effetto deflazionistico a lungo termine.

ChainLink lancia il piano strategico di riserva | Fonte: X

La riserva è costruita sul sistema di astrazione dei pagamenti di Chainlink. Consente conversioni multi-token, rafforzando al contempo l’attrattiva istituzionale della rete.

La mossa è simile alle strategie utilizzate nei sistemi trad-fi per stabilizzare i prezzi. LINK potrebbe essere sull’orlo di qualcosa di grosso.

Il breakout tecnico mette in vista i 26 dollari.

Al momento in cui scriviamo, il prezzo di LINK si attesta a 21,41 dollari con una capitalizzazione di mercato di 14,52 miliardi di dollari. Il rally segna una rottura confermata al di sopra della resistenza psicologica di 21 dollari e dell’EMA a 200 giorni a 17,02 dollari.

I livelli di supporto e resistenza di Chainlink, mentre l’RSI mostra condizioni rialziste | Fonte: X

Il grafico giornaliero mostra che Chainlink ha superato la resistenza discendente di lungo periodo a 20,05 dollari. Lo stesso è stato evidenziato dall’estensione di Fibonacci di cui sopra. Al momento della scrittura, l’RSI si trova a 65,56, un valore fortemente rialzista, ma non ancora ipercomprato.

In combinazione con il MACD positivo, i tori LINK sembrano avere il controllo del mercato. I grafici mostrano anche che gli obiettivi immediati di rialzo per l’asset includono 21,89 e 23,99 dollari.

In questo modo, la zona di resistenza di 26,20 dollari ha agito come il prossimo blocco principale. Il rovescio della medaglia ha mostrato che il supporto al ribasso si trova a 19,51 e 17,64 dollari.

In uno scenario in cui gli orsi assumono il pieno controllo del mercato potrebbe verificarsi un pullback più profondo. Questo potrebbe portare il prezzo LINK fino a 15,83 dollari.

Gli analisti guardano a obiettivi molto più alti

Alcuni analisti ritengono che l’ultimo rally potrebbe essere l’inizio di qualcosa di molto più grande. Javon Marks, ad esempio, ritiene che l’asset potrebbe essere in procinto di raggiungere un valore a lungo termine di 88,26 dollari.

L’analista prevede anche un passaggio intermedio a 47,15 dollari. L’analista Ali Martinez è ancora più ottimista su Chainlink. Ha dichiarato che una rottura al di sopra del livello di prezzo di 24 dollari potrebbe aprire la strada a un rally verso 95 dollari.

Ali Martinez ritiene che LINK possa raggiungere i 95 dollari Fonte: X

L’ottimismo di entrambi gli analisti deriva dalla rottura da parte di LINK delle linee di tendenza pluriennali sui grafici settimanali.

In altre parole, il prezzo LINK potrebbe mantenersi stabile e rompere al di sopra di 24, 28 e 52 dollari con un forte volume. In tal caso, potrebbe verificarsi un’inversione di tendenza macro. Questo potrebbe addirittura porre le basi per prezzi a tre cifre.

Prospettive di mercato per il prezzo del Chainlink

In uno scenario rialzista, un breakout sostenuto al di sopra di 24-26 dollari potrebbe innescare un movimento verso 28 dollari, seguito da 47,15 dollari nel medio termine. Se la crescita della rete, la domanda e il piano di riserve strategiche reggono, LINK potrebbe sfidare i massimi storici in tempi brevi.

D’altra parte, se Chainlink non riuscirà a mantenersi al di sopra dei 20 dollari, è possibile un ritracciamento verso i 18 o addirittura i 16 dollari. Tuttavia, un forte supporto a questi livelli potrebbe fornire nuovi punti di ingresso per gli investitori a lungo termine.

Tutto sommato, l’ultima impennata dei prezzi di Chainlink non è solo una pompa a breve termine. Dimostra che l’asset gode della fiducia degli investitori sia retail che istituzionali.

La Riserva Strategica potrebbe dare il via a tutto questo. In combinazione con i modelli tecnici rialzisti, il prezzo di LINK potrebbe essere ben impostato per un ulteriore rialzo.