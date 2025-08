Chainlink lancia flussi di dati in tempo reale per i titoli azionari statunitensi

Punti chiave

Chainlink ha recentemente introdotto feed di dati in tempo reale per azioni e ETF statunitensi su 37 reti blockchain.

Questo aggiornamento consente funzionalità come il trading di azioni tokenizzate, i future perpetui e gli ETF sintetici con dati ad alta velocità e ricchi di contesto.

Piattaforme DeFi come GMX e Kamino hanno già integrato questi flussi di dati nei loro servizi.

Chainlink ha lanciato Data Streams in tempo reale per azioni e ETF statunitensi. Si tratta di una mossa significativa verso la combinazione degli spazi trad-fi e DeFi. Consente a sviluppatori e protocolli DeFi di accedere a dati rapidi e sensibili al contesto direttamente on-chain.

Titoli azionari statunitensi come Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA) e ETF popolari come SPY e QQQ sono ora disponibili tramite Chainlink. Ciò significa che la finanza tokenizzata ha appena fatto un balzo in avanti.

Come funzionano i flussi di dati in tempo reale di Chainlink

Secondo gli aggiornamenti di BSCN, i nuovi Data Streams di Chainlink forniscono aggiornamenti dei prezzi con latenza inferiore al secondo da fornitori premium. In termini semplici, i feed di dati forniti da Chainlink sono estremamente veloci.

Sono anche attivi su 37 reti blockchain. Inoltre, offrono agli sviluppatori l’accesso ai prezzi in tempo reale per i principali titoli azionari ed ETF.

Chainlink lancia Data Streams per azioni e ETF statunitensi | Fonte: X

Non si tratta solo di velocità. I dati includono funzionalità contestuali come indicatori dello stato del mercato, rilevamento dell’obsolescenza e aggiornamenti dei timestamp. Coinvolge anche la preparazione all’interruttore automatico e l’applicazione degli orari di negoziazione.

Queste funzionalità garantiscono che le dApp possano replicare il comportamento dei sistemi trad-fi pur essendo trustless e decentralizzate.

Chainlink Data Streams in azione

L’aggiornamento di Chainlink non è solo teorico, è già in uso. Piattaforme come GMX, GMX-Solana e Kamino Finance stanno integrando i Data Streams nei loro prodotti.

Queste piattaforme possono ora offrire di tutto, dal trading di azioni tokenizzate ai future perpetui. Questi sarebbero basati su azioni statunitensi, ETF sintetici e prodotti di prestito e generazione di rendimento supportati da azioni tokenizzate.

“Questo è un significativo passo avanti per i mercati tokenizzati,” ha detto Johann Eid, Chief Business Officer di Chainlink Labs. “Stiamo colmando il divario tra la finanza tradizionale e l’infrastruttura blockchain.”

Chainlink nella crescita di RWA tokenizzati

Si prevede che gli asset del mondo reale (RWA) saranno il prossimo passo significativo nel futuro della finanza. Secondo le previsioni di mercato, gli RWA tokenizzati potrebbero raggiungere tra i 16 e i 30 trilioni di dollari entro il 2030. Inoltre, Chainlink fa parte delle fondamenta di quel futuro.

Ci sono previsioni molto rialziste per il mercato RWA | Fonte: X

Fino ad ora, uno dei principali ostacoli all’adozione istituzionale della finanza on-chain è stata la mancanza di dati di qualità e sensibili al contesto. La maggior parte dei feed tradizionali erano ritardati o privi di funzionalità essenziali come i segnali basati su eventi.

Chainlink, tuttavia, sta risolvendo questo problema con i suoi Data Streams. Ciò rende la tokenizzazione di livello istituzionale non solo possibile, ma anche potente. Questo apre le porte a feed regolamentati e ad alte prestazioni che possono vivere interamente sulla blockchain.

Perché questo lancio è importante ora

Questo lancio arriva in un momento in cui l’interesse istituzionale per la DeFi è in aumento in un contesto di regolamentazione favorevole. La recente introduzione del GENIUS Act dimostra anche che c’è una certa volontà politica di sostenere la finanza tokenizzata.

Il GENIUS Act è stata un’enorme vittoria per lo spazio DeFi | Fonte: X

Allo stesso tempo, gli attori trad-fi come banche e gestori patrimoniali stanno osservando la blockchain più da vicino che mai. La tempistica del lancio di Chainlink lo rende uno dei pilastri più significativi di questa nuova era finanziaria.

Si prevede che la necessità di dati rapidi e sicuri diventerà non negoziabile nel corso degli anni. Questo potrebbe essere visto quando le istituzioni inizieranno a tokenizzare le loro azioni e gli ETF. L’infrastruttura di Chainlink è costruita per soddisfare tali esigenze.

Qual è il futuro per Chainlink e la finanza onchain?

Chainlink ha altri piani di espansione dopo il lancio. Alcuni dei suoi futuri aggiornamenti includeranno probabilmente funzionalità come una più ampia copertura azionaria. Coinvolgerà anche il supporto per le materie prime e gli SDK per sviluppatori OTC/forex per una più facile integrazione.

Per non parlare della personalizzazione granulare dei dati per dApp avanzate. Si prevede che queste funzionalità spingeranno la finanza tokenizzata oltre gli asset nativi delle criptovalute e nei mercati finanziari tradizionali. Questo cambiamento potrebbe essere ciò che rimodella tutto, dal trading alla gestione patrimoniale.