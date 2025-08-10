BlackRock potrebbe presentare domanda per un ETF su XRP dopo la vittoria legale di Ripple

Punti chiave

Ripple ha recentemente ottenuto una vittoria in tribunale dopo che la SEC ha abbandonato il suo appello.

Ciò rimuove le principali barriere legali per un ETF su XRP e gli esperti ritengono che BlackRock potrebbe presto presentare domanda per un ETF su XRP.

La fiducia del mercato e il volume degli scambi di XRP sono in aumento dopo la chiusura del caso.

La causa pluriennale tra Ripple e la SEC statunitense è ufficialmente giunta al termine. Inoltre, il settore delle criptovalute sta già guardando avanti. Ora è stata stabilita la chiarezza legale per XRP.

Gli analisti di mercato stanno rivolgendo la loro attenzione alla possibilità di un ETF su XRP. E BlackRock potrebbe essere in prima linea.

La vittoria legale di Ripple potrebbe aprire le porte a importanti istituzioni come BlackRock per espandere la propria offerta di prodotti crittografici. Alcuni esperti ritengono addirittura che sia solo questione di tempo prima che una domanda di ETF su XRP arrivi sulla scrivania della SEC.

ETF su XRP: la chiarezza legale alimenta l’ottimismo del mercato

Ripple e la SEC hanno presentato istanza per respingere tutti i restanti appelli il 7 agosto. Ciò ha posto fine ufficialmente a uno dei più grandi casi giudiziari nella storia delle criptovalute.

Tale decisione ora significa che è confermato che XRP non è un titolo nelle transazioni al dettaglio. Questo è un aspetto molto importante per le borse e i gestori di fondi.

Nate Geraci ritiene che un ETF su XRP sia in arrivo | Fonte: X

Questa nuova chiarezza ha cambiato l’umore del mercato. Nate Geraci è il presidente di The ETF Store. Ritiene che i tempi siano perfetti affinché BlackRock presenti domanda per un ETF su XRP con il suo marchio iShares.

Geraci ha sostenuto che non ha senso che BlackRock si concentri solo su Bitcoin ed Ethereum in futuro. “Mi assumerò la responsabilità se sbaglio. Secondo me, non ha alcun senso che ignorino le risorse crittografiche oltre a BTC ed ETH,” ha scritto Geraci.

Geraci ritiene che BlackRock potrebbe aver aspettato la fine della causa prima di agire. Ora che è successo, si è aperta la strada a una maggiore crescita e c’è un chiaro percorso davanti.

Società come Bitwise, Grayscale, 21Shares, ProShares, WisdomTree e Franklin Templeton hanno già presentato domanda per lanciare l'ETF su XRP.

BlackRock non è l'unico gestore patrimoniale che guarda a XRP. Società come Bitwise, Grayscale, 21Shares, ProShares, WisdomTree e Franklin Templeton hanno già presentato domanda per lanciare l'ETF su XRP.

Questo crescente interesse dimostra che le istituzioni ritengono che l’ambiente normativo sia finalmente accogliente per XRP. Tuttavia, se BlackRock entra in gioco, la partita potrebbe cambiare completamente per XRP e i suoi investitori.

L’azienda gestisce già iShares Bitcoin Trust (IBIT) e iShares Ethereum Trust (ETHA). Inoltre, ha più di 10 trilioni di dollari di asset in gestione. Ciò significa che il suo coinvolgimento potrebbe attirare un’enorme attenzione (per non parlare dei soldi) su XRP.

Eric Balchunas non si aspetta che BlackRock si lanci | Fonte: X

L’analista di ETF Eric Balchunas, tuttavia, è più cauto. Non crede che BlackRock si affretterà a presentare domanda. Ha anche osservato che la società potrebbe accontentarsi dei suoi attuali prodotti crittografici. Tuttavia, ha ammesso che questa prospettiva si basa principalmente su “sensazioni” piuttosto che su prove concrete.

Il prezzo e il volume di XRP aumentano dopo la fine della causa

Il mercato ha reagito rapidamente alla conclusione della causa. XRP è balzato di oltre il 13% in 24 ore. Ora sta sovraperformando le altre principali criptovalute con un ampio margine.

I dati di CoinMarketCap mostrano che il prezzo di XRP è salito sopra i 3,30 $ nelle ultime 24 ore. Inoltre, la sua capitalizzazione di mercato ha toccato i 22 miliardi di dollari.

Anche l’attività di trading è esplosa. Le borse sudcoreane hanno riportato un aumento del volume di XRP del 1.211%. La piattaforma Deribit ha anche visto i trader aprire oltre 100.000 contratti di opzioni per XRP.

Il prezzo di XRP sale alle stelle dopo la fine della causa | Fonte: CoinMarketCap

Questo picco non riguarda solo i guadagni a breve termine. Con la minaccia legale rimossa, gli investitori ora vedono XRP come un'opzione per l'esposizione a lungo termine.

Polymarket mostra l’88% di probabilità di ETF su XRP entro la fine dell’anno

Secondo i dati di Polymarket, i trader attualmente vedono un’88% di probabilità che un ETF su XRP venga approvato entro dicembre. Questo è un grande impulso rispetto ai cali precedenti. Ciò è avvenuto dopo i commenti negativi del commissario della SEC Caroline Crenshaw.

Balchunas, tuttavia, ha osservato che Crenshaw vota costantemente contro tutti gli ETF relativi alle criptovalute e di solito è in minoranza. Sulla base di ciò, ritiene che le probabilità di approvazione dell’ETF su XRP siano attualmente elevate e siano ancora più vicine al 95%.

Balchunas afferma che le probabilità di approvazione dell’ETF sono più vicine al 95% | Fonte: X

Questo tipo di ottimismo ben si sposa con la recente risoluzione del caso Ripple. Senza l’incertezza legale, i regolatori ora affrontano meno ostacoli quando valutano le domande di ETF che coinvolgono XRP.