BlackRock è in testa mentre gli ETF su Ethereum guadagnano terreno rispetto a quelli su Bitcoin

Punti chiave

Gli ETF su Ethereum hanno registrato oltre 1,2 miliardi di dollari di afflussi questa settimana e ETHA di BlackRock ha guidato la corsa.

Anche gli ETF sul Bitcoin hanno registrato afflussi, ma la loro forza è rimasta indietro rispetto a quella di Ethereum per sei settimane consecutive.

La domanda istituzionale dimostra il dominio di Ethereum al di là della semplice moneta digitale.

Gli ETF Ethereum stanno guadagnando slancio rispetto ai loro omologhi Bitcoin. Nelle ultime sei settimane, i fondi legati all’Ethereum hanno registrato afflussi più consistenti, mentre gli ETF sul Bitcoin hanno faticato a ottenere performance disomogenee.

Sei settimane consecutive di afflussi

Solo il 28 agosto gli ETF spot su Ethereum hanno registrato afflussi per 39,2 milioni di dollari. Ciò è avvenuto dopo un’impennata di 307 milioni di dollari il giorno precedente.

Questa forte domanda ha portato gli afflussi settimanali oltre 1,2 miliardi di dollari, secondo i dati di SoSoValue. In confronto, gli ETF Bitcoin hanno registrato afflussi per 179 milioni di dollari lo stesso giorno e 388,6 milioni di dollari questa settimana.

Gli ETF Spot Ethereum hanno registrato una forte performance negli ultimi tempi | Fonte: Soso Value

È la sesta settimana consecutiva che gli ETF Ethereum superano gli ETF Bitcoin nell’attrarre capitali istituzionali. Questa tendenza dimostra quanto sia cambiato il sentimento degli investitori e la fiducia nei casi d’uso di Ethereum.

I dati alla base dell’impennata di Ethereum

A fine agosto, gli ETF su Ethereum hanno raccolto 13,64 miliardi di dollari di afflussi cumulativi e gestiscono ora 30,17 miliardi di dollari di attività. Ciò significa che ora detengono il 5,44% della capitalizzazione di mercato totale di Ethereum.

Gli ETF sul Bitcoin sono di gran lunga più grandi e registrano 54,19 miliardi di dollari di afflussi e 144,57 miliardi di dollari di asset in gestione. Tuttavia, il ritmo di crescita di Ethereum è diventato difficile da ignorare.

Anche gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato forti afflussi: Valore Soso

Ad esempio, tra il 21 e il 27 luglio, gli ETF Bitcoin hanno registrato solo 72,3 milioni di dollari di afflussi, mentre gli ETF Ethereum hanno aggiunto 1,84 miliardi di dollari. La settimana successiva i fondi di Bitcoin hanno registrato 642,9 milioni di dollari di deflussi rispetto ai 154,3 milioni di dollari di guadagni di Ethereum.

Anche durante le settimane più turbolente, Ethereum ha mostrato risultati più costanti.

BlackRock è ancora in testa alla classifica

Secondo i dati di Farside Investors e Soso Value, BlackRock domina i mercati degli ETF su Bitcoin ed Ethereum. Il suo fondo IBIT, ad esempio, è in testa ai prodotti Bitcoin con 83,54 miliardi di dollari di asset dopo un afflusso di 50,87 milioni di dollari il 27 agosto.

Per quanto riguarda Ethereum, il suo fondo ETHA rappresenta 17,19 miliardi di dollari e ha aggiunto 262,63 milioni di dollari nello stesso giorno. Fidelity e Grayscale sono in ritardo, ma sono ancora operatori attivi.

Il fondo ETHA di BlackRock ha registrato la migliore performance il 28 agosto | Fonte: X

Questa presenza istituzionale ha rafforzato la fiducia in entrambi gli asset. Tuttavia, i maggiori afflussi nei prodotti Ethereum indicano che le priorità degli investitori stanno cambiando.

Il ruolo tecnico di Ethereum nella costruzione di piattaforme blockchain potrebbe renderlo più interessante per i fondi alla ricerca di valore a lungo termine.

Gli ETF sul Bitcoin mantengono ancora la scala

Nonostante la forza di Ethereum, gli ETF sul Bitcoin sono ancora molto più grandi in termini assoluti. Continuano ad attirare un’attenzione significativa e dominano ancora tutti gli asset ETF in gestione.

Il 28 agosto gli ETF Bitcoin hanno registrato un afflusso netto di 179 milioni di dollari, segnando il quarto giorno consecutivo di guadagni. Per molti investitori, il Bitcoin è ancora la prima scelta per l’esposizione alle criptovalute, soprattutto come copertura contro l’incertezza macroeconomica.

La Federal Reserve mantiene una politica di tassi d’interesse prudente e i mercati azionari mostrano segni di tensione. La posizione del Bitcoin come oro digitale continua quindi a rafforzarsi.

Gli ETF su Ethereum segnalano il cambiamento delle dinamiche di mercato

Gli ETF su Ethereum hanno superato gli ETF su Bitcoin per sei settimane di fila. Questo è un segno che le dinamiche di mercato stanno cambiando e che gli investitori istituzionali stanno diversificando sempre di più verso asset che offrono qualcosa di più di una semplice riserva di valore.

Il dominio della rete nella DeFi, nello staking e nei contratti intelligenti la rende inoltre uno dei più forti contendenti a lungo termine del Bitcoin.

Il Bitcoin continua a dominare per dimensioni e riconoscimento. Tuttavia, i costanti afflussi di Ethereum dimostrano la sua attrattiva per coloro che scommettono sull’infrastruttura blockchain. Gli ETF su Ethereum potrebbero rispondere alla domanda sull’equilibrio di potere negli investimenti in criptovalute se questa forza dovesse continuare.