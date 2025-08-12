BitMine diventa la più grande società di tesoreria di ETH con 4,96 miliardi di dollari di partecipazioni

Punti chiave

BitMine detiene ora oltre 1,15 milioni di ETH, che valgono quasi 4,96 miliardi di dollari.

Secondo gli speculatori, la società ha aumentato le sue partecipazioni in ETH di 2 miliardi di dollari in una sola settimana.

Importanti investitori, tra cui Peter Thiel e ARK Invest di Cathie Wood, hanno aumentato le loro partecipazioni nell’azienda.

BitMine Immersion ha ampliato le proprie disponibilità di Ethereum a oltre 1,15 milioni di token. Complessivamente, questa riserva ha un valore di oltre 4,96 miliardi di dollari e ha assicurato a BitMine la posizione di maggiore tesoreria aziendale di ETH al mondo.

BitMine è anche la terza tesoreria di criptovalute in assoluto, dietro solo a MicroStrategy e Mara Blockchain.

L’accumulo della società è stato finora impressionante. Solo la scorsa settimana ha comunicato 833.137 ETH per un valore di 2,9 miliardi di dollari. Ciò significa che in sette giorni ha aggiunto 317.000 ETH, per un valore di circa 2 miliardi di dollari, alle sue riserve.

La continua crescita della strategia dei PF

BitMine ha lanciato la sua strategia di tesoreria di ETH il 30 giugno. In sole cinque settimane, l’azienda ha registrato un tasso di crescita massiccio, affermando di voler acquistare fino al 5% dell’offerta totale di Ethereum.

Questo obiettivo, secondo l’azienda, consoliderà il suo status di leader nella gestione della tesoreria in criptovalute.

Bitmine detiene ora 1,2 MILIONI di ETH, per un valore di quasi 5 miliardi di dollari | Fonte: X

Secondo il suo presidente Thomas “Tom” Lee (che ha anche co-fondato Fundstrat), la natura limitata dell’offerta di ETH potrebbe incrementare massicciamente il valore della criptovaluta nel tempo.

Il sostegno istituzionale rafforza la fiducia

L’acquisto aggressivo di BitMine ha attirato un forte interesse da parte dei principali investitori istituzionali. Ad esempio, il miliardario venture capitalist Peter Thiel ha aumentato la sua partecipazione a luglio a oltre il 9% e ora possiede più di 5,09 milioni di azioni.

Anche ARK Invest di Cathie Wood è stato un acquirente attivo. Gli ETF di ARK hanno acquistato collettivamente 22,8 milioni di dollari in azioni BitMine il 28 luglio, tra cui 401.318 azioni di ARK Innovation ETF (ARKK), 128.048 azioni di ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) e 43.487 azioni di ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).

Questi acquisti sono arrivati subito dopo il precedente investimento di 182 milioni di dollari di ARK nella società.

L’andamento dei titoli riflette l’ottimismo degli investitori

Le azioni di BitMine (NYSE: BMNR) sono balzate del 12% lunedì dopo l’annuncio delle ultime partecipazioni in ETH. Ciò significa che dall’inizio dell’anno il prezzo delle azioni è salito del 634%, secondo Google Finance.

Le azioni di BitMine salgono alle stelle su tutti i timeframe | Fonte: Google Finanza

Il titolo è diventato anche uno dei più attivamente scambiati negli Stati Uniti. I dati di Fundstrat mostrano addirittura un volume medio giornaliero di 2,2 miliardi di dollari nei cinque giorni di negoziazione terminati l’8 agosto.

In sintesi, questo pone BitMine davanti a giganti come JPMorgan e Micron Technology.

Le condizioni di mercato favoriscono l’accumulo di ETH

Il presidente di BitMine, Tom Lee, ritiene che Ethereum stia entrando in una fase simile al breakout del Bitcoin nel 2017.

Tom Lee mostra convinzione acquistando ETH | Fonte: X

Ha sottolineato tre fattori che hanno guidato la crescita dell’ETH fino ad oggi. Tra questi, l’approvazione normativa per le stablecoin, il favore della SEC per la finanza on-chain e l’aumento dell’adozione da parte di grandi aziende come JPMorgan e Robinhood.

Lee ritiene che l’ETH potrebbe salire dagli attuali 4.189 dollari fino a 30.000 dollari se queste tendenze continueranno. Nel momento in cui scriviamo, Ethereum è circa il 14% al di sotto del suo massimo storico.

Secondo i dati di DefiLlama, il totale dei tesori aziendali di ETH ha superato i 10 miliardi di dollari, con BitMine in testa.

Anche concorrenti come SharpLink Gaming e Bit Digital stanno accumulando le loro partecipazioni. Tuttavia, nessuno ha eguagliato il tasso o le dimensioni dell’accumulo di BitMine.

L’azienda ha ora mantenuto la sua posizione di maggiore tesoreria di ETH. Questo potrebbe influenzare molto la liquidità del mercato in futuro, così come l’adozione da parte delle istituzioni.

Soprattutto se raggiungerà l’obiettivo di controllare il 5% dell’offerta di Ethereum.