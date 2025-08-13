Analisi di agosto di XRP: I tori puntano a 3,8 dollari dopo il breakout, e poi?

Punti chiave

Il prezzo di XRP è appena salito dell’11% circa dopo la vittoria legale di Ripple contro la SEC.

3,15 dollari è emerso come una delle zone di supporto più importanti, mentre 3,24-3,27 dollari fungono da resistenza a breve termine.

Gli analisti ritengono che XRP potrebbe essere in procinto di fare un breakout verso 3,8 dollari, con obiettivi a medio termine fino a 5 dollari.

Il prezzo di XRP ha guadagnato un po’ di trazione dopo il rimbalzo dalla zona di supporto di 3,15 dollari. Questa performance di prezzo è arrivata dopo l’archiviazione della causa della Securities and Exchange Commission statunitense contro Ripple Labs.

A partire dall’11 agosto, XRP è salito dell’11% in 24 ore ed è passato da circa 2,90 dollari a un picco di 3,27 dollari prima di chiudere vicino a 3,22 dollari.

Questo rally è stato alimentato da un aumento dei volumi di trading istituzionali, che sono saliti del 208% a 12,40 miliardi di dollari. Quanto può salire XRP da qui in poi?

XRP si mantiene forte grazie all’aumento della domanda istituzionale

I trader istituzionali sono diventati una delle maggiori forze trainanti dell’ultimo rally di XRP. L’interesse aperto sui derivati di XRP è salito di circa il 15% a 5,90 miliardi di dollari, a dimostrazione del posizionamento aggressivo dei grandi operatori del mercato.

Il prezzo di XRP rimbalza fortemente dopo aver difeso la zona di supporto di $3,15 | Fonte: TradingView

In particolare, durante le prime contrattazioni, XRP è sceso brevemente da circa 3,24 a 3,16 dollari su un volume elevato, e gli acquirenti sono intervenuti rapidamente per difendere la zona 3,15-3,16 dollari.

Questo rimbalzo ha provocato una spinta su XRP che l’ha aiutato a rompere la resistenza di 3,22 dollari e a mantenersi al di sopra di 3,24 dollari fino alla chiusura.

Ad oggi, gli analisti considerano 3,15 dollari come un livello di supporto a breve termine. In sostanza, finché questo livello di prezzo resiste, è probabile che la tendenza rimanga rialzista.

La configurazione tecnica mostra un rialzo imminente

Nel momento in cui scriviamo, XRP ha recuperato la sua posizione al di sopra di un’importante linea di tendenza ascendente. Ciò dimostra che la recente struttura dei prezzi è intatta. Inoltre, dimostra che XRP ha abbastanza carburante per continuare a salire.

Detto questo, se XRP dovesse superare i 3,4 dollari, gli analisti si aspettano che la criptovaluta si muova del 20% verso i 3,8 dollari.

Questo livello rappresenta la prossima zona di resistenza principale, dove l’azione dei prezzi potrebbe subire ulteriori pressioni di vendita.

Finora, la fine della battaglia legale di Ripple ha migliorato la fiducia degli investitori in XRP come asset.

Le tesorerie aziendali e i desk istituzionali stanno riallocando i fondi nella criptovaluta, creando le condizioni perfette per una continua marcia al rialzo.

Bulls Eye 3,8 dollari e oltre

Secondo l’analista di criptovalute Lingrid, XRP è ben impostato per un movimento verso 3,8 dollari. Finora, la principale zona di acquisto si trova tra 3,1 e 3,2 dollari, con 3,4 dollari che fungono da trigger per il breakout. Se confermato, questo potrebbe aprire la strada a ulteriori guadagni con l’asset.

Alcuni desk di ricerca istituzionali stanno fissando obiettivi di medio termine ancora più elevati.

Al momento della stesura del presente documento si discute di previsioni di prezzo tra i 4,50 e i 5 dollari e, se la forza rialzista dovesse continuare, XRP potrebbe essere in grado di raggiungere nuovi massimi.

D’altra parte, però, Whale Alert ha recentemente segnalato un’ondata di vendite istituzionali, in cui un singolo portafoglio ha trasferito 16.698.207 XRP per un valore di 53 milioni a Coinbase.

Rischi per le prospettive rialziste

Nonostante XRP stia andando forte, i trader avvertono diversi rischi al ribasso. In particolare, un calo al di sotto di 3,00 dollari invaliderebbe il setup rialzista e restituirebbe il controllo ai venditori.

L’indebolimento del sentimento di mercato potrebbe anche limitare le mosse al rialzo, soprattutto in prossimità della resistenza di 3,8 dollari.

Se si verifica un rifiuto a 3,8 dollari, potrebbe innescare una presa di profitto e un ripiegamento verso la zona di supporto di 3,15 dollari.

Ali dice che XRP potrebbe salire fino a 11 dollari: X

Secondo gli approfondimenti dell’analista Ali Martinez, il recente breakout di XRP da una bandiera rialzista sul grafico settimanale ha aperto le porte a una possibile impennata dei prezzi verso gli 11 dollari.

Gli analisti stanno valutando se XRP è in grado di mantenersi a galla al di sopra del livello di prezzo di 3,27 dollari. Un breakout confermato potrebbe portare a un rapido rally verso 3,50 dollari e persino 3,8 dollari.