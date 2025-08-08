Aggiornamenti sul caso SEC: XRP supera i 3 $ mentre la decisione Ripple-SEC si avvicina al capitolo finale

Punti chiave

XRP ha superato i 3 $ tra l’ottimismo degli investitori riguardo alla causa Ripple contro SEC.

Ripple ha pagato una multa di 125 milioni di dollari e ha ritirato il suo appello, ma la SEC deve ancora finalizzare la sua posizione.

Nel frattempo, l’interesse istituzionale è in aumento, con SBI Holdings del Giappone che ha richiesto un ETF Bitcoin-XRP.

XRP è tornato di nuovo alla ribalta. La criptovaluta ha recentemente superato la soglia dei 3 $ il 7 agosto, sostenuta da un’impennata dei volumi di scambio, soprattutto dalle borse coreane.

Anche le aspettative degli investitori sulla fine della battaglia legale Ripple-SEC hanno spinto i prezzi.

Ora, con il 15 agosto fissato come termine ultimo sia per Ripple che per la SEC per fornire un aggiornamento congiunto al tribunale, gli osservatori del mercato si stanno preparando per quello che potrebbe essere un altro traguardo nel futuro di XRP.

Il prezzo di XRP aumenta sull’hype del caso

XRP è aumentato del 3% in sole 24 ore, passando da 2,91 $ a un massimo di 3,02 $ prima di stabilizzarsi a 2,98 $.

Questa mossa ha superato più livelli di resistenza a breve termine ed è stata supportata dalla crescente domanda da parte degli investitori di tutto il mondo.

Il prezzo di XRP si riprende | Fonte: TradingView

Secondo i dati di TradingView, XRP si è ripreso dalla sua media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni intorno a 2,81 $ il 3 agosto ed è ora scambiato a circa 3,03 $ al momento della scrittura.

L’impennata dei prezzi è arrivata insieme alla forza sul lato tecnico, combinata con due importanti sviluppi:

In primo luogo, Ripple ha ritirato il suo appello riguardante una precedente sentenza del tribunale. E in secondo luogo, SBI Holdings del Giappone ha richiesto un ETF Bitcoin-XRP.

Ripple ha pagato la multa, ma la SEC detiene l’ultima carta

Ripple ha fatto due importanti mosse il 27 giugno. In primo luogo, la società ha ritirato il suo appello contro la decisione del tribunale secondo cui le vendite istituzionali di XRP si qualificavano come titoli. In secondo luogo, ha pagato l’intera multa civile di 125 milioni di dollari in garanzia come previsto.

Ripple ha ritirato il suo appello il 17 giugno e sta aspettando che la SEC faccia lo stesso | Fonte: X

Questi passaggi dimostrano che la società è disposta a portare a termine il caso di lunga data. Tuttavia, nella legge statunitense, entrambe le parti devono concordare e presentare documenti congiunti affinché la questione sia completamente risolta. Almeno in senso ufficiale.

Finora, la SEC deve ancora fare la sua prossima mossa, il che ha mantenuto ufficialmente aperta la causa.

Questo quindi solleva la domanda:

Cosa succederà dopo nel caso Ripple?

Per cominciare, si prevede che la SEC risponderà a questo deposito entro il 15 agosto, che è visto come un termine ultimo per l’aggiornamento congiunto del tribunale di cui sopra.

A questo proposito, gli esperti legali ritengono che la SEC abbia tre opzioni.

Il termine ultimo del 15 agosto incombe | Fonte: X

In primo luogo, l’agenzia può scegliere di ritirare l’appello. Può anche richiedere ulteriore tempo o ritardare di nuovo (il che è improbabile, perché danneggerebbe la sua credibilità).

In sintesi, se la SEC effettivamente si ritira e pone fine al caso, potrebbero verificarsi diversi risultati.

Ripple potrebbe riprendere completamente le operazioni istituzionali, i 125 milioni di dollari andranno al tesoro degli Stati Uniti e oltre 1.700 contratti riservati potrebbero diventare pubblici.

Nel complesso, qualunque sia l’esito, definirà il tono per lo status normativo di XRP (sia come merce che come titolo). In tutto, fino a quando la SEC non intraprenderà un’azione formale, si prevede che il prezzo di XRP rimarrà nel limbo.

Il caso d’uso di XRP e la parziale chiarezza legale aumentano l’appeal

Nonostante il caso si trascini da quasi cinque anni, XRP ha mostrato forza in termini di supporto della comunità e degli investitori. La sentenza iniziale del giudice Analisa Torres nel 2023 ha già fornito una parziale chiarezza normativa.

Ha diviso la classificazione di XRP ed etichettato le sue vendite istituzionali come titoli, mentre ha autorizzato le sue vendite programmatiche sugli scambi.

Questa zona grigia ha comunque permesso al mercato di trattare XRP in entrambi i modi: un asset parzialmente regolamentato, che è stato uno dei motivi della sua forza finora.

SBI Holdings del Giappone prevede presto un ETF XRP | Fonte: X

Nel frattempo, SBI Holdings del Giappone, un sostenitore di lunga data di Ripple, ha richiesto un ETF Bitcoin-XRP.

Più rapporti mostrano che anche le società stanno diversificando i loro tesori con le criptovalute. In effetti, alcuni stanno impegnando fino a 1 miliardo di dollari in acquisti di XRP.

Questo tipo di comportamento istituzionale è un’altra dimostrazione di quanto in alto XRP sia destinato a volare, una volta che sarà stata raggiunta la chiarezza normativa e il caso in corso sarà messo a tacere.