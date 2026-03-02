Prediksi Harga Ripple XRP: Apa yang Harus Diketahui Investor

Pendahuluan

XRP Ripple diperdagangkan dalam kisaran sempit di sekitar $1,43-$1,45 pada pertengahan Februari 2026, yang mencerminkan suasana pasar yang berhati-hati di tengah ketidakpastian ekonomi makro dan kewaspadaan terhadap regulasi. Terlepas dari volatilitas baru-baru ini, minat institusional – terutama melalui ETF XRP spot – telah memberikan kekuatan penstabil. Artikel ini membahas dinamika harga saat ini, prospek teknis, dan apa yang harus dipantau investor selanjutnya.

Potret Harga Saat Ini dan Konteks Pasar

XRP saat ini dihargai sekitar $ 1,43 di CoinMarketCap, menunjukkan kenaikan 1,2% selama 24 jam terakhir dan kapitalisasi pasar mendekati $ 87,5 miliar. CoinGecko melaporkan harga yang sedikit lebih tinggi yaitu $ 1,45, dengan kenaikan harian 1,3% dan penurunan 10,1% selama seminggu terakhir. Angka-angka ini menggarisbawahi periode konsolidasi setelah perubahan sebelumnya.

Dukungan Institusional dan Arus Masuk ETF

Terlepas dari apa yang disebut “kutukan Februari”, di mana XRP biasanya berkinerja buruk, token ini bertahan di atas $ 1,48 berkat lebih dari $ 1,37 miliar aliran masuk institusional ke ETF XRP spot AS. Permintaan institusional ini membentuk dasar struktural antara $ 1.40 dan $ 1.45, menawarkan ketahanan di tengah kelembutan pasar yang lebih luas.

Prospek Teknis: Level Dukungan dan Perlawanan

XRP diperdagangkan dalam pita rapuh antara $1,50 dan $1,75, yang mencerminkan penurunan 57% dari puncaknya pada Juli 2025 di dekat $3,65. Level teknis utama meliputi:

Support: $1.43 (garis tren naik), $1.31 (zona kapitulasi)

Resisten: $1,53 (level Fibonacci 0,5), $1,62-$1,67 (pintu gerbang naik)

Bertahan di atas $1,43 dapat membuka jalan untuk pergerakan menuju $1,62, sementara penembusan di bawahnya dapat mengekspos risiko penurunan yang lebih dalam.

Prakiraan dan Prediksi Analis

Prakiraan Jangka Pendek

Blockchain.News memproyeksikan target jangka pendek sebesar $ 2,15, dengan kisaran jangka menengah $ 2,20- $ 2,35, bergantung pada penembusan resistensi di $ 2,21.

Model yang digerakkan oleh AI menawarkan ekspektasi yang lebih tenang. AI AInvest menyarankan target realistis sebesar $ 2,15 pada 28 Februari, asalkan XRP mendapatkan kembali dukungan di dekat $ 1,69.

Perkiraan dari ChatGPT, Claude, Perplexity, dan Grok menempatkan kisaran bulan Februari antara $1.40 dan $1.90, dengan risiko penurunan ke $1.25 jika support gagal.

Prospek Jangka Menengah dan Panjang

LiteFinance menguraikan skenario dasar di mana XRP dapat naik menjadi $ 2,17, dengan potensi kenaikan menuju $ 2,86- $ 2,98 pada akhir tahun, dengan asumsi adopsi dan kemitraan yang menguntungkan.

Standard Chartered telah merevisi target akhir tahun menjadi $2,80, yang mencerminkan sikap yang lebih berhati-hati di tengah fluktuasi pasar.

Proyeksi yang lebih bullish, seperti dari Peter Brandt, menunjukkan kenaikan 60% ke $4,47, meskipun ini tetap spekulatif.

Mengapa Ini Penting Sekarang

Aksi harga XRP saat ini dibentuk oleh tarik-menarik antara hambatan ekonomi makro yang masih ada dan minat institusional yang meningkat. Arus masuk ETF memberikan dukungan nyata, sementara indikator teknis menunjukkan keseimbangan yang rumit antara potensi penembusan dan risiko penurunan. Kejelasan peraturan – terutama seputar CLARITY Act dan kedudukan hukum Ripple – tetap menjadi variabel penting.

Apa yang Harus Diperhatikan Investor Selanjutnya

Level Support dan Resistance : Penahanan berkelanjutan di atas $1.43 dapat memungkinkan kenaikan menuju $1.62. Sebaliknya, penembusan di bawah ini dapat mengekspos kerugian yang lebih dalam.

: Penahanan berkelanjutan di atas $1.43 dapat memungkinkan kenaikan menuju $1.62. Sebaliknya, penembusan di bawah ini dapat mengekspos kerugian yang lebih dalam. Arus ETF : Akumulasi institusional yang berkelanjutan melalui ETF spot dapat memperkuat zona support $1.40-$1.45.

: Akumulasi institusional yang berkelanjutan melalui ETF spot dapat memperkuat zona support $1.40-$1.45. Perkembangan Peraturan : Kemajuan dalam CLARITY Act atau posisi regulasi Ripple dapat menjadi katalisator momentum baru.

: Kemajuan dalam CLARITY Act atau posisi regulasi Ripple dapat menjadi katalisator momentum baru. Data Makro: Indikator ekonomi yang lebih luas dan pergeseran kebijakan The Fed dapat memengaruhi selera risiko di seluruh pasar kripto.

Kesimpulan

XRP menavigasi fase kehati-hatian, diperdagangkan di dekat $1,43-$1,45 di tengah sinyal yang beragam. Arus masuk ETF institusional memberikan dukungan penting, tetapi resistensi teknis dan ketidakpastian makro meredam ekspektasi kenaikan. Perkiraan jangka pendek berkisar antara $1,40 hingga $2,35, tergantung pada katalis pasar dan kejelasan peraturan. Investor harus memperhatikan level teknis utama, aktivitas ETF, dan perkembangan kebijakan untuk menilai apakah XRP dapat menembus atau tetap dalam kisaran.