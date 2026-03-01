Harga Jaringan Pi: Wawasan Terbaru dan Prediksi Pakar

Pendahuluan

Token asli Pi Network, PI, menarik perhatian baru karena menandai ulang tahun pertamanya sejak peluncuran mainnet. Token ini telah mengalami perubahan harga yang signifikan, perkembangan teknis, dan pengawasan baru. Artikel ini memberikan data harga terbaru, konteks pasar, dan pandangan para ahli – lugas, faktual, dan tepat waktu.

Cuplikan Harga Saat Ini

Pada hari ini, 21 Februari 2026, Pi Network (PI) diperdagangkan pada kisaran $ 0,174 hingga $ 0,175. CoinMarketCap melaporkan harga langsung sekitar $ 0,1742, dengan kapitalisasi pasar mendekati $ 1,58 miliar dan pasokan yang beredar sekitar 9,09 miliar PI. CoinCodex menunjukkan angka yang sama: $ 0,1765, kenaikan 12% selama 24 jam terakhir, meskipun masih turun sekitar 94% dari harga tertinggi sepanjang masa.

Apa yang Mendorong Pergerakan Harga?

Momentum Ulang Tahun dan Kendala Pasokan

Ulang tahun mainnet pertama Pi Network telah memicu optimisme jangka pendek. Token melonjak lebih dari 6% menjadi sekitar $ 0.19 menjelang hari jadi, didukung oleh jeda dalam migrasi mainnet yang untuk sementara mengurangi tekanan jual. TradingView mencatat rebound 35% dari level terendah tahun ini, menghubungkan reli dengan selesainya migrasi ke versi 19.6.

Profit-Taking dan Resistensi Teknis

Meskipun terjadi reli, aksi ambil untung telah muncul. Lebih dari 4 juta token PI disimpan di bursa dalam 24 jam terakhir, menandakan tekanan jual. Indikator teknis menunjukkan resistensi di dekat $ 0,177- $ 0,1919, dengan EMA 50 hari bertindak sebagai penghalang kritis.

Sentimen Pasar yang Lebih Luas

Sentimen tetap rapuh. AInvest melaporkan penurunan 3,7% pada harga PI, dengan 14 dari 15 indikator teknis mendukung penurunan lebih lanjut. Analis memperingatkan potensi penurunan menuju $ 0,14 jika resistensi bertahan. Sementara itu, CryptoRank menyoroti PI sebagai token berkinerja terbaik di antara 100 mata uang kripto teratas selama seminggu terakhir, dengan kenaikan hampir 40%.

Prospek Teknis dan Level Kunci

Dukungan : Sekitar $0,17, dengan support yang lebih dalam di dekat $0,15 jika penjualan meningkat.

: Sekitar $0,17, dengan support yang lebih dalam di dekat $0,15 jika penjualan meningkat. Resistensi : Resistensi langsung berada di $0,177-$0,18, dengan penghalang yang lebih kuat di $0,1919.

: Resistensi langsung berada di $0,177-$0,18, dengan penghalang yang lebih kuat di $0,1919. Indikator: Sinyal campuran-momentum jangka pendek menunjukkan bullish ringan, namun tekanan jangka panjang masih berlanjut.

Konteks dan Risiko yang Lebih Luas

Harga Pi Network masih jauh di bawah puncaknya pada Februari 2025 di dekat $ 2,98- $ 2,99. Token ini telah kehilangan lebih dari 95% nilainya dari harga tertinggi tersebut, dengan titik terendah sepanjang masa tercatat sekitar $0,1312 pada awal Februari 2026.

Kepercayaan investor berada di bawah tekanan. VnExpress melaporkan bahwa proyek ini belum memberikan fitur-fitur utama seperti kontrak pintar, dan meningkatnya pembukaan token meningkatkan tekanan pasokan. Volume perdagangan harian telah turun secara signifikan, meningkatkan kekhawatiran tentang likuiditas dan kelangsungan hidup jangka panjang. Peringatan dari regulator dan ahli juga terus berlanjut, dengan beberapa melabeli Pi sebagai berisiko atau seperti piramida, meskipun tidak ada regulator besar yang secara resmi menganggapnya sebagai penipuan.

Apa Selanjutnya untuk PI?

Para analis dan trader mengamati beberapa perkembangan penting:

Apakah PI dapat menembus di atas $0,18-$0,19 untuk mempertahankan momentum.

Jika tekanan jual berlanjut, penurunan menuju $0,15 adalah masuk akal.

Penyelesaian masalah operasional-seperti penundaan migrasi dan saldo yang terkunci-dapat memulihkan kepercayaan diri.

Tren pasar kripto yang lebih luas dan pengumuman baru dari Tim Inti Pi juga dapat memengaruhi sentimen.

Kesimpulan

Token PI Pi Network menavigasi keseimbangan yang rumit antara keuntungan jangka pendek dan tantangan struktural. Ulang tahun mainnet telah memicu reli, tetapi aksi ambil untung dan resistensi teknis meredam optimisme. Pada kisaran $ 0,174- $ 0,175, token ini masih terdiskon jauh dari puncaknya, dengan sentimen yang masih rapuh. Pengamat pasar akan memantau dengan cermat apakah PI dapat menembus resistensi atau jika tekanan jual baru mendorongnya lebih rendah.