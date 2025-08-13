XRP August Analysis : Les haussiers visent 3,8 $ après la rupture, et ensuite ?

Points clés

Le cours du XRP vient de remonter d’environ 11 % après la victoire juridique de Ripple contre la SEC.

Les 3,15 dollars sont devenus l’une des zones de soutien les plus importantes, les 3,24 à 3,27 dollars constituant la résistance à court terme.

Les analystes estiment que le XRP pourrait faire une percée vers 3,8 dollars, avec des objectifs à moyen terme allant jusqu’à 5 dollars.

Le prix du XRP a repris de la vigueur après avoir rebondi depuis la zone de soutien de 3,15 $. Cette évolution du cours est intervenue après le rejet de la plainte déposée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis contre Ripple Labs.

Au 11 août, le XRP a augmenté de 11 % en 24 heures et est passé d’environ 2,90 $ à un pic de 3,27 $ avant de clôturer près de 3,22 $.

Ce rallye a été alimenté par une hausse des volumes d’échanges institutionnels, qui ont grimpé de 208 % pour atteindre 12,40 milliards de dollars. Jusqu’où le XRP peut-il aller ?

Le XRP résiste à la hausse de la demande institutionnelle

Les traders institutionnels sont devenus l’une des principales forces motrices de la dernière hausse du XRP. L’intérêt ouvert pour les dérivés du XRP a augmenté d’environ 15 % pour atteindre 5,90 milliards de dollars, ce qui témoigne d’un positionnement agressif de la part des grands acteurs du marché.

Le prix du XRP rebondit fortement après avoir défendu la zone de soutien de 3,15 $ | Source : TradingView

Au début des échanges en particulier, le XRP a brièvement chuté d’environ 3,24 $ à 3,16 $ sur un volume important, et les acheteurs sont rapidement intervenus pour défendre la zone de 3,15 $ à 3,16 $.

Ce rebond a provoqué une poussée sur XRP qui l’a aidé à briser la résistance de 3,22 $ et à se maintenir au-dessus de 3,24 $ jusqu’à la clôture.

Jusqu’à présent, les analystes considèrent les 3,15 dollars comme un niveau de soutien à court terme. En fait, tant que ce niveau de prix se maintient, la tendance devrait rester haussière.

La configuration technique indique une hausse imminente

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le XRP a repris sa position au-dessus d’une ligne de tendance ascendante majeure. Cela montre que la récente structure des prix est intacte. Cela montre également que le XRP a suffisamment de carburant pour continuer à monter.

Cela dit, si le XRP dépasse les 3,4 dollars, les analystes s’attendent à ce que la crypto-monnaie connaisse une évolution de 20 % vers 3,8 dollars.

Ce niveau constitue la prochaine zone de résistance majeure, où l’action des prix pourrait être confrontée à une nouvelle pression à la vente.

Jusqu’à présent, la fin de la bataille juridique de Ripple a renforcé la confiance des investisseurs dans l’actif XRP.

Les trésoreries d’entreprise et les bureaux institutionnels réaffectent des fonds dans la crypto-monnaie et créent les conditions parfaites pour une poursuite de la hausse.

Bulls Eye 3.8 et au-delà

Selon l’analyste Lingrid , le XRP est bien placé pour atteindre 3,8 dollars. Jusqu’à présent, la principale zone d’achat se situe entre 3,1 et 3,2 dollars, 3,4 dollars servant de seuil de rupture. Si cela se confirme, cela pourrait ouvrir la voie à des gains supplémentaires avec l’actif.

Certains bureaux de recherche institutionnels se fixent des objectifs à moyen terme encore plus élevés.

Des prévisions de prix dans la fourchette de 4,50 à 5,00 dollars sont discutées à l’heure où nous écrivons ces lignes, et si la force haussière se poursuit, le XRP pourrait être en passe d’atteindre de nouveaux sommets.

D’autre part, Whale Alert a récemment signalé une vague de ventes institutionnelles, où un seul portefeuille a transféré 16 698 207 XRP d’une valeur de 53 millions à Coinbase.

Risques pour les perspectives haussières

Malgré la vigueur du XRP, les traders mettent en garde contre plusieurs risques à la baisse. En particulier, une baisse sous les 3,00 $ invaliderait la configuration haussière et redonnerait le contrôle aux vendeurs.

Le sentiment de faiblesse du marché pourrait également limiter les mouvements à la hausse, en particulier près de la résistance de 3,8 dollars.

Si un rejet se produit à 3,8 dollars, cela pourrait déclencher des prises de bénéfices et un repli vers la zone de soutien de 3,15 dollars.

Ali dit que le XRP pourrait atteindre 11 $ | Source : X

Dans l’ensemble, selon les observations de l’analyste Ali Martinez, la récente rupture du XRP à partir d’un drapeau haussier sur le graphique hebdomadaire a maintenant ouvert les portes à une éventuelle flambée des prix vers 11 $.

Les analystes surveillent si le XRP peut se maintenir à flot au-dessus du niveau de prix de 3,27 $. Une cassure confirmée pourrait conduire à un rallye rapide vers 3,50 $ et même 3,8 $.