Un trader baleine mise gros sur PEPE A et WIF avec des positions longues de 4,5 millions de dollars

Insights clés

Un nouveau portefeuille anonyme a déposé 701K USDC dans Hyperliquid, ouvrant 4,5 millions de dollars en positions longues à effet de levier.

Les positions comprennent 2,5 millions de dollars dans PEPE et 2 millions de dollars dans WIF, ce qui témoigne d’un fort sentiment haussier.

L’intérêt croissant pour les memecoins indique que la curiosité des détaillants s’est accrue récemment.

Les données on-chain montrent qu’un nouveau whale trader vient d’éclabousser Hyperliquid. Le portefeuille, qui a été créé le 5 septembre, a déposé 701 000 USDC. Il a immédiatement ouvert des positions longues à effet de levier sur PEPE et WIF.

Selon LookOnChain, le trader a pris une position 10 fois plus longue et a pris une exposition notionnelle d’environ 4,5 millions de dollars. Les positions comprennent 258 millions de PEPE d’une valeur de 2,5 millions de dollars et 2,47 millions de WIF d’une valeur de 2 millions de dollars.

Le trader, dont on suppose qu’il s’agit du tristement célèbre James Wynn, a utilisé un effet de levier de 10 fois avec seulement 450 000 dollars de dépôt initial.

PEPE et WIF attirent l’attention des baleines

La décision de prendre une position longue sur PEPE et WIF montre que la spéculation sur les mèmes coins a augmenté dernièrement.

Une seule baleine fait une entrée fracassante dans PEPE et WIF | Source : X

PEPE est connu pour ses fluctuations de prix importantes et est stimulé par l’engouement de la communauté en ligne. À l’inverse, WIF est lié à l’écosystème Solana et a suscité l’intérêt des investisseurs malgré les corrections générales du marché.

Les positions de la baleine indiquent une confiance dans la capacité des deux jetons à générer des gains à court terme. HyperLiquid a déclaré qu’une hausse de 10 % pourrait doubler la marge investie. Toutefois, le risque de liquidation pourrait augmenter fortement si les prix baissent trop rapidement.

Le marché des monnaies mimétiques montre des signes de renouveau

Plus que cette baleine, les tendances générales du marché indiquent que les memecoins regagnent de l’attention. Les données de Google Trends montrent que les recherches de « memecoin » ont récemment atteint un score de 57, le niveau le plus élevé depuis des mois.

Bien qu’elle soit nettement inférieure au pic de 100 atteint en janvier lors de la frénésie des jetons TRUMP, cette hausse montre que la curiosité des détaillants est de retour.

Les données de Google Trends montrent que la recherche de memecoins est en hausse | Source : TheBlock

Ce renouveau semble plus mesuré qu’au début de l’année. Les influenceurs et les personnalités de Crypto Twitter sont plus discrets cette fois-ci, et les promotions à grand renfort de battage médiatique ont ralenti ces derniers temps.

Les analystes estiment que cela pourrait ouvrir la voie à un marché plus sain, avec une volatilité moins extrême que lors des cycles précédents.

Les mouvements des baleines peuvent être le signe d’une évolution du marché

Les transactions importantes constituent des signaux d’entrée du sentiment du marché. La position longue de 4,5 millions de dollars sur PEPE et WIF montre que le marché retrouve ses attentes haussières. Les détaillants ont tendance à réagir à ces changements et pourraient commencer à investir prochainement.

La plupart des projets de mèmes restent spéculatifs malgré l’amélioration de l’infrastructure, comme les rampes de lancement et les outils d’échange. Cela signifie que les gains peuvent être rapides, mais que les pertes peuvent l’être tout autant.

Comment les traders peuvent-ils aborder le marché actuel ?

Les traders qui surveillent PEPE devraient noter que le support s’est historiquement formé près de 0,000007 $, tandis que la résistance se situe autour de 0,00001 $. La mise en place d’une surveillance de ces niveaux peut aider à identifier les points d’entrée.

La performance a tendance à être en corrélation avec le prix de Solana pour WIF, ce qui donne aux traders davantage de signaux à surveiller. Les indicateurs techniques tels que l’indice RSI et le MACD sont également très utiles. Un RSI supérieur à 70 indique des conditions de surachat, tandis que des divergences peuvent laisser présager des retournements.

L’indice RSI journalier de PEPE se situe actuellement à 42, tandis que celui de WIF se situe à 45. Cela indique un sentiment de marché baissier mais encore neutre. Les flux institutionnels vers les meme coins sont également en hausse, et les baleines et les fonds s’intéressent de plus en plus à ces jetons.

Cela indique que le marché n’est plus alimenté uniquement par la spéculation des particuliers. Si l’activité des baleines se poursuit, elle pourrait apporter plus de liquidité et une action décisive sur les prix dans des paires comme PEPE/USDT et WIF/USDT.

Quelle est la prochaine étape ?

Les memecoins restent en tout état de cause un pari spéculatif. Cependant, ils continuent d’attirer les traders qui aiment la volatilité. Les baleines effectuent des mouvements à effet de levier en faveur des memecoins.

En outre, la curiosité des détaillants augmente ; le marché pourrait entrer dans une nouvelle phase active. La transformation de cette phase en un véritable boom dépend des conditions du marché.

Toutefois, des baleines comme celle d’Hyperliquid donnent le ton pour l’instant. Dans le même temps, les commerçants de détail recherchent des opportunités à suivre.