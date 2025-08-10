Trump ouvre les plans 401(k) aux crypto-monnaies et à l’immobilier

Insights clés

Un décret récemment adopté permet aux Américains d’investir leur épargne 401(k) dans des cryptomonnaies et d’autres actifs alternatifs.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par M. Trump pour faire des États-Unis une plaque tournante des crypto-monnaies et des actifs numériques.

Cependant, les experts avertissent que ces investissements comportent des risques et des frais élevés.

Le président Donald Trump a signé un nouveau décret. Celui-ci permet aux Américains d’investir leur épargne retraite 401(k) dans les crypto-monnaies, l’immobilier et d’autres actifs alternatifs.

Cette décision constitue un changement important dans la manière dont les comptes de retraite américains peuvent être gérés. Elle pourrait également ouvrir le marché des fonds de retraite, d’une valeur de 12 000 milliards de dollars, à des actifs à haut risque.

Les crypto-monnaies dans les comptes 401(k)

Jusqu’à présent, les comptes 401(k) étaient principalement limités à des investissements tels que les actions, les obligations et les fonds communs de placement. Cependant, le décret de Trump ordonne désormais au ministère du travail, au Trésor et à la Securities and Exchange Commission (SEC) de mettre à jour leurs réglementations.

Cela ouvre effectivement la voie aux investissements alternatifs et suscite optimisme et inquiétude.

Le président Trump signe officiellement un décret pour le bitcoin et les crypto-monnaies dans les 401(k)s | Source : X

La décision d’inclure les crypto-monnaies dans les plans 401(k) s’inscrit dans le cadre des efforts de Donald Trump. Il souhaite faire des États-Unis une plaque tournante de la finance numérique. Après avoir qualifié le bitcoin d’escroquerie, M. Trump a récemment adopté les cryptomonnaies et lancé son jeton au début de l’année.

Dans le cadre de l’annonce du décret, M. Trump a critiqué « l’excès de réglementation ». Il a également déclaré que l’objectif était de donner aux Américains plus de choix en matière d’épargne-retraite et de meilleurs rendements.

Cependant, les experts financiers affirment que l’inclusion des crypto-monnaies dans les plans 401(k) présente des risques considérables.

« Les crypto-monnaies sont volatiles et largement non réglementées », a déclaré Anil Khurana, directeur du Centre Baratta de l’Université de Georgetown, selon The Guardian. « Les intégrer dans les portefeuilles de retraite pourrait exposer les épargnants à des dangers inutiles, surtout s’ils ne comprennent pas bien leur fonctionnement. »

Comment les actifs alternatifs pourraient changer l’investissement pour la retraite

Cette ordonnance permet aux plans 401(k) d’inclure des actifs tels que le capital-investissement, l’immobilier et les crypto-monnaies. Ces types d’investissements ne sont pas nouveaux pour les investisseurs institutionnels. Cependant, ils sont rares dans les portefeuilles de retraite. Cela s’explique par la complexité, l’illiquidité et le risque qu’ils peuvent présenter sur le plan juridique.

Le décret donne le feu vert aux gestionnaires d’actifs tels que BlackRock et Vanguard. Ils peuvent désormais créer de nouveaux produits d’investissement qui pourraient inclure ces actifs alternatifs.

BlackRock se prépare déjà à lancer un fonds de retraite comprenant des actifs de capital-investissement et de crédit privé. Selon son PDG, Larry Fink, lors d’une récente conférence de presse, « il y a beaucoup de risques de litiges, et cela va ralentir les choses ».

Pourquoi certains considèrent les crypto-monnaies dans les plans 401(k) comme un pas en avant

Les partisans de cette mesure font valoir que l’investissement en vue de la retraite doit être plus souple. Les portefeuilles ne répondent pas toujours aux objectifs des jeunes épargnants ou de ceux qui recherchent des rendements plus élevés.

Par conséquent, l’ajout d’une petite partie de crypto-monnaie ou d’immobilier pourrait fournir le type de croissance que certains investisseurs souhaitent. Cela pourrait se produire en particulier dans le cadre d’un plan à long terme comme un 401(k).

« Les personnes âgées de 20 à 30 ans peuvent bénéficier d’une stratégie diversifiée comprenant des actifs alternatifs », a déclaré Ted Rossman, analyste principal du secteur chez Bankrate, à ABC News. « Toutefois, il convient de faire preuve de prudence et de s’assurer que les investisseurs comprennent les risques.

Quels sont les risques liés à l’investissement dans les crypto-monnaies pour la retraite ?

L’inclusion des crypto-monnaies dans les plans 401(k) peut sembler attrayante à première vue, en particulier pendant les périodes d’essor du marché. Cependant, les crypto-actifs sont connus pour être très volatiles dans les variations de prix.

Le commentateur de crypto-monnaies Wally Rashid déclare : « Cela semble terrible » : X

Sans parler de la fréquence des escroqueries et des systèmes de « pump-and-dump ». Certains actifs sur les marchés des crypto-monnaies peuvent également souffrir d’un manque de liquidité. Dans ce cas, l’accès rapide à l’argent liquide peut être un problème.

Enfin, contrairement aux actions ou aux fonds communs de placement, les cryptomonnaies ne sont pas toujours faciles à évaluer. Les risques peuvent faire de cette classe d’actifs un mauvais choix pour de nombreux épargnants à long terme, en particulier ceux qui sont proches de la retraite.