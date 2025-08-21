Tenzro Et construire les fondations d’une IA fiable et décentralisée

Insights clés

Tenzro fournit une infrastructure sécurisée, conforme et essentielle pour introduire l’IA décentralisée dans les gouvernements, les entreprises et les industries réglementées.

Il est alimenté par une combinaison spéciale de sécurité matérielle, de calcul vérifiable et de cryptographie post-quantique. Ces éléments lui permettent de se démarquer de ses concurrents.

L’entreprise a déjà mis en place des projets pilotes dans le domaine du financement de la lutte contre le changement climatique, de la recherche culturelle et de la vérification de l’intelligence artificielle dans les entreprises.

Cette infrastructure n’est pas seulement théorique ; elle fonctionne efficacement.

Au cours des trois dernières années, l’intelligence artificielle a changé la façon dont les gens travaillent et même interagissent les uns avec les autres. Cependant, aussi puissante que soit cette technologie (et qu’elle le soit devenue), l’IA présente encore des lacunes très importantes.

Il s’agit notamment de la confiance et de la conformité. Les particuliers, les entreprises et même les gouvernements ont besoin d’une IA intelligente, conforme aux normes réglementaires.

C’est ici que se trouve Tenzro intervient. Comment cette nouvelle plateforme fonctionne-t-elle en tant que colonne vertébrale de l’infrastructure pour l’IA décentralisée? Découvrons-le.

Redéfinir l’IA à partir de zéro

Tenzro combine plusieurs aspects avancés, tels que l’informatique distribuée et le règlement par blockchain, pour s’assurer que l’IA peut être déployée en toute confiance. La plateforme a déjà des projets en cours dans des domaines tels que le financement du climat, la tokenisation d’actifs réels et la recherche culturelle. Tenzro ne se contente pas de faire des promesses ; elle montre déjà comment l’IA peut passer de la planche à dessin à la réalité.

La plupart des entreprises spécialisées dans l’IA se concentrent sur des applications telles que les chatbots et les outils d’automatisation. Tenzro, cependant, prend un chemin différent. Elle construit la couche de base qui permet à l’IA de fonctionner en toute sécurité dans les environnements Defi.

Le cadre de l’entreprise repose sur plusieurs piliers, notamment

Vérification matérielle pour la confiance au plus haut niveau

pour la confiance au plus haut niveau Protocoles de consensus personnalisés , spécialement créés pour gérer les charges de travail d’IA distribuées

, spécialement créés pour gérer les charges de travail d’IA distribuées La cryptographie post-quantique pour se prémunir contre les menaces futures

pour se prémunir contre les menaces futures Architecture de confiance zéro pour gérer les migrations de données sécurisées entre les clusters de nuages et les appareils des utilisateurs.

En s’attaquant de front au problème de l’infrastructure de l’IA, Tenzro s’assure que l’IA peut être mise à l’échelle dans plusieurs secteurs, en particulier ceux où la conformité et la responsabilité ne sont pas négociables.

Résoudre le problème de la mise à la terre de l’IA

L’IA peut être très puissante lorsqu’elle est utilisée pour la reconnaissance des formes. Cependant, elle a tendance à se heurter à ce que les chercheurs appellent le « problème de l’ancrage ». Il s’agit de l’aspect des IA qui les empêche de comprendre le monde réel de manière significative, tout en s’adaptant au contexte.

Tenzro Labs s’attaque directement à ce problème en menant des recherches dans des domaines tels que.. :

Données environnementales et écosystème

Comportement animal et psychologie

Cognition humaine et prise de décision

Arts et connaissances culturelles

Tenzro met au point des outils permettant de collecter et d’encoder des connaissances provenant de plusieurs domaines. Ce faisant, elle vise à rendre l’IA non seulement plus intelligente, mais aussi véritablement ancrée dans la réalité. Cela ne manquera pas d’affecter les industries qui dépendent d’une manière ou d’une autre d’une IA fiable et contextuelle, qu’il s’agisse d’agences de surveillance environnementale ou d’industries créatives : Qu’il s’agisse d’agences de surveillance de l’environnement ou d’industries créatives.

Des applications concrètes en action

Tenzro n’est pas un simple projet de recherche. Il est en train de réaliser des déploiements réels en ce moment même. Voici quelques exemples intéressants :

Surveillance de la mangrove à Abu Dhabi

Tenzro utilise du matériel de pointe alimenté par GPU et des capteurs terrestres pour démontrer l’analyse en temps réel de l’IA pour la vérification des crédits carbone. En outre, les transactions sont réglées sur le réseau Canton, ce qui montre comment le financement du climat peut bénéficier de l’IA et de données vérifiables.



Boli Ledger pour les actifs tokenisés

Le Boli Ledger a été construit par les fondateurs de Tenzro et combine l’IA vérifiable en temps réel avec la tokenisation RWA. Le grand livre alimente l’ économie Boli et montre comment les économies de jetons peuvent utiliser la vérification de l’IA pour la confiance et la conformité.



Projets d'entreprise et projets culturels

Tenzro a également participé à des projets créatifs tels que l’œuvre d’art alimentée par l’IA, « Becoming Van Gogh », et un scénario dans lequel une entreprise publique a utilisé la pile de Tenzro pour la vérification des transactions.

Ces projets pilotes montrent que la vision de Tenzro n’est pas seulement théorique. Elle est mise à l’épreuve dans plusieurs contextes, notamment dans les administrations et les entreprises.

Sécurité et conformité de niveau gouvernemental

L’un des plus grands avantages de Tenzro est qu’il se concentre sur les industries réglementées. Les gouvernements et les institutions du monde entier ne peuvent pas prendre le risque de déployer une IA non vérifiée. Tenzro dispose de cadres intégrés pour la conformité et se positionne comme le fournisseur privilégié d’infrastructures d’IA dans les environnements sensibles.

L’intégration de ces technologies permet de s’assurer que chaque processus d’IA peut être tracé et vérifié avant d’être approuvé. Cela est particulièrement utile dans des secteurs tels que la finance, la surveillance du climat, les soins de santé et les infrastructures publiques.

Pourquoi Tenzro se démarque-t-il ?

L’IA est susceptible de gagner du terrain au fil des ans. Pendant ce temps, Tenzro prend les devants en fournissant la couche de base sécurisée et décentralisée de l’avenir.

Cette couche garantit que l’IA peut être vérifiée, conforme et fondée sur des connaissances du monde réel. Tenzro jette les bases de la prochaine ère d’IA intelligentes qui ne sont pas seulement sûres, mais aussi dignes de confiance.