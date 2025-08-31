Stellar (XLM) pourrait plonger jusqu’à 0,33 $ avant de viser un rebond de 1 $.

Insights clés

Le prix du XLM a chuté de 11 % en un mois et se trouve maintenant près d’un support fragile.

La domination sociale s’est effondrée de près de 70 %, une tendance liée aux corrections passées.

Une « croix de la mort » imminente pourrait pousser XLM à 0,24 $, à moins que les haussiers ne reprennent les niveaux clés.

Le prix du XLM a subi une forte pression ces derniers temps, malgré les gains du marché général. Alors que le bitcoin et d’autres altcoins se sont redressés en août, Stellar a fait le chemin inverse.

Au cours du mois dernier, le XLM a chuté de 11 %, et au cours des dernières 24 heures, il a encore perdu 4,2 %. Cette chute a été plus importante que la baisse globale de 2 % du marché. Les traders s’interrogent sur la possibilité d’une reprise.

L’effondrement de la domination sociale est un signe de faiblesse

L’un des principaux signaux d’alarme pour Stellar est le déclin de sa domination sociale. Cette mesure permet d’évaluer la part de la discussion globale sur les cryptomonnaies qui se concentre sur un jeton spécifique.

Stellar a vu ce chiffre s’effondrer de 1,71 % à la mi-juillet à seulement 0,51 % aujourd’hui. Cela représente une chute de près de 70 % en moins de deux mois. L’histoire montre que les baisses de domination sociale ont tendance à s’accompagner de corrections de prix.

Plus tôt cette année, une baisse similaire des discussions a précédé une chute de 30 % du prix du XLM, qui est passé de 0,35 $ à 0,25 $. Cela dit, les traders surveillent de près la situation pour voir si l’histoire se répète.

L’imminence d’une croix de la mort renforce l’hypothèse baissière

Les graphiques techniques renforcent à présent l’image baissière. Selon l’échelle de temps de 4 heures, la moyenne mobile exponentielle (MME) de 50 jours est sur le point de se croiser sous la MME de 100 jours. Les traders appellent cela un « croisement de la mort », qui a quelques implications historiques pour le prix de l’actif.

Ce croisement indique que la force à court terme des haussiers s’est affaiblie par rapport à la tendance à long terme. Lorsqu’il se produit en période de faiblesse du marché, il entraîne souvent des baisses plus marquées. Pour Stellar, la confirmation de ce croisement validerait les signaux baissiers de la dominante sociale.

L’arrivée d’une croix de la mort sur le XLM menace l’action des prix | Source : TradingView

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le prix du XLM s’échange actuellement à 0,39 $, juste au-dessus du faible support à 0,38 $. Si ce niveau échoue, le support suivant se situe à 0,36 $. Il est à noter que ces supports sont étroitement groupés, ce qui les rend vulnérables.

Lorsque les supports sont aussi proches les uns des autres, tout mouvement fort peut franchir plusieurs niveaux simultanément. Si cela se produit, le prix pourrait chuter à 0,24 $. Cela marquerait une correction de près de 40 % par rapport aux niveaux actuels.

Le scénario haussier reste d’actualité

Malgré la nervosité baissière, certains analystes pensent qu’un retournement de tendance est possible. Les graphiques indiquent que la croix de la mort est en train de se former. Toutefois, si certains niveaux se maintiennent, une formation inverse de la tête et des épaules pourrait permettre une rupture.

Le support est proche de $0.36 et est aligné avec le niveau de retracement de Fibonacci de 0.618. La structure pourrait être complétée si le prix plonge dans cette zone et s’y maintient. Une cassure confirmée au-dessus de 0,50 $ ouvrirait des cibles à 0,62 $, 0,82 $, 0,94 $ et 1,10 $.

Cependant, Stellar doit récupérer la résistance à 0,43-0,45 $ pour que ce scénario haussier prenne forme. Sans cela, les baissiers risquent de prendre le contrôle des prix.

Ali appelle à un nouveau plongeon avant un rebond | Source : X

Des analystes comme Ali Martinez pensent que les haussiers sont toujours aux commandes. Toutefois, les baissiers pourraient devoir prendre le contrôle pendant un certain temps. Un analyste de X a suggéré que Stellar pourrait avoir besoin d’une dernière baisse jusqu’à 0,33 $. Après cela, on s’attend à un rebond vers la barre des 1 $.

Les indicateurs montrent des signaux mitigés

Les indicateurs de momentum sont plus neutres. Par exemple, l’indice de force relative (RSI) est à 44. Cela signifie qu’il se situe légèrement en dessous du point médian de 50.

Cela indique que même si la dynamique est faible, XLM n’a pas encore été survendu. Une baisse vers 30 indiquerait une vente plus importante, tandis qu’une poussée au-dessus de 50 pourrait indiquer un retour des acheteurs.

La lecture du MACD est également proche des niveaux neutres, avec des valeurs proches de zéro. Cela indique une consolidation, même si un croisement à la hausse pourrait indiquer que la pression baissière s’atténue.