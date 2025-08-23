Solana Price vise un prix de 250 dollars dans le cadre d’une forte croissance de la chaîne de production

Insights clés

Le prix de Solana se maintient actuellement à près de 180 dollars alors que le Bitcoin et l’Ethereum continuent de s’affaiblir.

Des facteurs tels que l’activité sur la chaîne, l’expansion de DeFi et les nouveaux produits sur le réseau devraient stimuler la demande de SOL.

Les analystes considèrent désormais la résistance de 200 dollars comme le prochain seuil à franchir.

L’action des prix de Solana a été impressionnante ces derniers temps, en particulier lorsque le marché général des crypto-monnaies est en difficulté. Le Bitcoin et l’Ethereum ont tous deux reculé récemment. Cependant, SOL continue de défendre ses niveaux de soutien autour de 180 $.

Cette stabilité indique que la demande a été forte et que les investisseurs sont particulièrement intéressés. Les traders se demandent maintenant si le SOL se prépare à franchir la barre des 200 dollars. Dans le cas contraire, il sera pris au piège d’une consolidation plus longue.

L’évolution du cours de Solana entre 175 et 180 dollars sera cruciale. Son évolution au cours des prochaines semaines déterminera la tendance générale.

Les mesures en chaîne montrent une forte dynamique pour Solana Price

Les données de la chaîne SOL montrent maintenant des signes clairs d’une augmentation de la demande. Par exemple, les volumes de transaction ont augmenté d’environ 32 % au cours des derniers jours, pour atteindre plus de 590 millions USD.

Les données de SolScan montrent également que les adresses actives ont dépassé la barre des 2,9 millions. Elles ont augmenté d’environ 5,3 % au cours des derniers jours.

Les adresses actives sur le réseau Solana sont en augmentation ces derniers temps | Source : SolScan

Les frais ont également augmenté d’environ 44 % pour atteindre quelque 7,68 millions de dollars, ce qui témoigne d’une plus grande utilité du réseau. La participation à Defi a augmenté dernièrement. La valeur totale bloquée par Solana est désormais proche de 9 milliards de dollars, après avoir augmenté de près de 50 % au cours des derniers mois.

Plus de 3,3 millions de portefeuilles sont désormais actifs sur le réseau, ce qui est un signe majeur de participation. Le marché des memecoins est une autre source de force pour Solana.

En outre, les portefeuilles de détail continuent d’accumuler des Solana lorsque les prix baissent. Cela a formé une zone de soutien entre 175 et 180 dollars. Ce pourrait être l’un des facteurs qui empêchera le prix de Solana de baisser davantage au cours des prochains jours.

Le prix Solana se heurte à des résistances

Le prix du SOL continue de se négocier au-dessus d’une zone de résistance critique située entre 177 et 181 dollars. Un mouvement au-dessus de 200 $ confirmerait la force de l’actif. D’un autre côté, un échec à se maintenir au-dessus de ce niveau de prix pourrait maintenir le prix de Solana pris au piège.

Le cours de Solana est confronté à une résistance autour de 177 et 181 dollars | Source : TradingView

Les indicateurs techniques affichent également des signaux contradictoires. La super-tendance hebdomadaire, par exemple, est devenue baissière pour la première fois en décembre 2023. Cette configuration a historiquement conduit à des phases de consolidation poussant le SOL sous la barre des 150 dollars.

Le RSI hebdomadaire présente également une divergence baissière qui indique une faiblesse possible. Si le cours de Solana clôture au-dessus de la barre des 200 dollars cette semaine, la configuration baissière pourrait être invalidée.

Une rupture décisive pourrait aider l’actif à viser le niveau de 250 $. Si la clôture hebdomadaire tombe en dessous de 180 $, le prix de Solana pourrait retracer vers 155 $ ou même 150 $.

Les mouvements institutionnels renforcent la confiance

L’introduction par Coinbase des produits dérivés Solana réglementés par les États-Unis a également stimulé le sentiment des traders institutionnels. Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large, les bourses rivalisant pour offrir des outils de négociation plus complexes.

Ces produits offrent aux investisseurs de nouveaux moyens de s’exposer à SOL. En retour, ils apportent une plus grande liquidité au marché.

Les analystes estiment que l’accès institutionnel est un signal important. Lorsque davantage de produits sont disponibles, la demande à long terme de SOL pourrait augmenter.

Le sentiment du marché reste divisé

Certains analystes avertissent que le prix du Solana pourrait entrer dans une phase de consolidation. Cela pourrait se produire si les conditions techniques baissières se confirment.

D’autres, comme Bitcoinsensus, indiquent que SOL se négocie dans une formation en forme de tasse et d’anse dans le cadre hebdomadaire. Il pourrait être sur le point d’exploser à 2 500 $.

Solana pourrait bientôt atteindre les 2 500 dollars | Source : X

Parallèlement, l’indice de peur et d’avidité des cryptomonnaies montre que le sentiment du marché gravite autour de la peur. Malgré cela, Solana est relativement fort parmi les principaux actifs. Les investisseurs attendent maintenant la clôture hebdomadaire pour déterminer la suite des événements.