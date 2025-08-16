Solana Price vise un objectif de 248 dollars, alors que les modèles haussiers s’alignent

Insights clés

Le prix de Solana a récemment formé une croix d’or, ainsi qu’une configuration en forme de tasse et d’anse, qui sont toutes deux très haussières.

Les analystes considèrent maintenant les zones 240 – 248 $ comme une cible si la résistance à 187,74 $ est brisée.

Malgré la hausse des données techniques, des taux de financement et de l’activité du DEX, le sentiment est actuellement prudent.

Le cours de Solana est entré dans une phase critique. Il affiche désormais deux importantes configurations techniques haussières sur son graphique journalier. Selon les données récentes de TradingView, une croix dorée et une formation en forme de tasse et de manche sont maintenant en jeu pour SOL.

Cette situation crée un support technique solide pour une éventuelle reprise. Cela signifie que les négociants surveillent la progression du prix de Solana vers d’importants niveaux de résistance.

Golden Cross indique un prix plus élevé pour Solana

La dernière fois que SOL a formé une croix dorée, c’était en octobre de l’année dernière. Lorsque cela s’est produit, l’événement a été suivi d’un rallye de près de 50 % sur trois mois. Si l’histoire se répète, le prix du Solana pourrait atteindre 240 dollars au cours des prochains mois.

Solana affiche une formation en croix d’or sur le graphique journalier | Source : X

Pour situer le contexte, un croisement en or se produit lorsque la moyenne mobile simple à 50 jours passe au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Ce croisement tend à signaler le début d’une tendance haussière à long terme.

À l’heure où l’intérêt des institutions augmente et où l’activité du marché des altcoins s’intensifie sur la chaîne, la croix d’or de Solana est très remarquable. De nombreux traders pensent qu’il s’agit d’un déclencheur haussier qui pourrait faire augmenter les prix.

Sur la base des performances historiques, le prix de Solana pourrait être sur le point d’être poussé à la hausse avant la fin du mois d’août.

La coupe et la poignée renforcent les arguments haussiers en faveur de Solana Price

Parallèlement à la croix dorée, le graphique SOL a formé une figure en forme de coupe et d’anse. D’un point de vue historique, cette configuration indique généralement la poursuite d’une tendance haussière après une période de consolidation.

Chris, un analyste, dit que Solana se négocie à l’intérieur d’une formation en forme de tasse et d’anse | Source : x

L’analyste Chris a attiré l’attention sur cette formation. Un graphique montre la base de la coupe au prix Solana de 126,40 $ et la résistance de la ligne de cou à 187,74 $.

La profondeur de la coupe indique qu’un mouvement possible de 48% vers la hausse pourrait être en jeu si une cassure se produit. Cela montre un objectif potentiel de hausse d’environ 248 $, légèrement supérieur à la prédiction de la croix dorée.

Lorsque deux figures haussières apparaissent ensemble (comme c’est le cas), cela indique souvent une plus forte probabilité de rupture. Les traders y voient généralement une confirmation de la nécessité de maintenir ou d’accroître leurs positions.

Niveaux de soutien et risques

Malgré la configuration positive, il y a certains niveaux de prix que SOL doit maintenir pour continuer à monter. Selon les graphiques, ce niveau de prix pour SOL est de 156 $, ou le bord inférieur de l’anse dans le modèle.

En d’autres termes, une baisse en dessous de ce point pourrait invalider les prévisions haussières et conduire à une correction plus profonde. Le sentiment du marché dans l’ensemble du secteur des cryptomonnaies, les changements réglementaires ou les fortes variations du cours du bitcoin pourraient également influencer les mouvements de SOL.

Le marché des contrats à terme fait preuve d’un optimisme prudent

Selon les données de Coinglas, les taux de financement des contrats à terme perpétuels SOL s’établissent actuellement à 12 % en rythme annuel. Ce taux se situe à la frontière entre un sentiment neutre et un sentiment haussier.

En même temps, il fait preuve d’un certain optimisme. On est loin des montages trop agressifs observés lors des précédentes frénésies de Solana.

Les taux de financement de Solana ont été élevés, mais pas surchauffés | Source : Coinglass

Ce n’est toutefois pas une mauvaise nouvelle. Elle montre qu’une reprise sera aussi saine que possible lorsqu’elle se produira. Lorsque les prix du marché augmentent sans positions longues déraisonnables, le risque de liquidations soudaines est plus faible.

Cela pourrait être bénéfique pour la stabilité à long terme. L’effet de levier est maîtrisé. Pour l’instant, du moins.

Les volumes du DEX reflètent un ralentissement de l’activité

Les volumes DEX constituent un autre sujet de préoccupation pour Solana. Les données de DefiLlama montrent que les volumes hebdomadaires de DEX ont chuté pour la troisième semaine consécutive pour atteindre environ 15,6 milliards de dollars.

Les volumes DEX de Solana ont chuté dernièrement | Source : DefiLlama

Au cours des 30 derniers jours, Solana a traité 113,7 milliards de dollars de transactions DEX. Ce chiffre est juste inférieur aux 116,2 milliards de dollars de l’Ethereum. Toutefois, cette comparaison ne tient pas compte de l’activité de la couche 2 d’Ethereum.

Cela a ajouté 91,7 milliards de dollars supplémentaires au cours de la même période. En résumé, le prix Solana est en position de force sous tous les angles. Il est plus enclin à une reprise soutenue qu’à une surchauffe déraisonnable.