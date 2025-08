Si le Pengu coin est le Shiba Inu de ce cycle, Remittix (RTX) pourrait-il être le Solana de ce cycle

La vague des meme coins continue de se propager sur le marché, mais un nouveau changement prend forme. Alors que les noms comme PENGU et SHIB dominent la spéculation à court terme, certains investisseurs tournent leur attention vers des jetons sous-évalués ayant un impact réel.

C’est là que Remittix (RTX) développe discrètement son élan. Il reflète le type de force fondamentale que SOL a montré avant son explosion lors du dernier cycle. Il pourrait être celui qui offrira une performance similaire à SOL à l’avenir.

PENGU et SHIB montent en puissance, mais les traders veulent plus que du battage médiatique

PENGU et SHIB affichent tous deux des configurations haussières qui retiennent l’attention des traders. Dans le cas de PENGU, les analystes signalent un coin descendant classique, ainsi qu’une divergence RSI et une augmentation des afflux de baleines.

Il se négocie actuellement juste en dessous de 0,036 $, avec une trajectoire potentielle de cassure vers 0,048 $. Une cassure de sa ligne de tendance descendante pourrait déclencher une continuation haussière complète. Les afflux de baleines, qui auraient dépassé 3,7 millions de dollars en seulement 24 heures, renforcent la confiance que les grands acteurs se positionnent pour une hausse.

Pendant ce temps, le Shiba Inu coin attire l’attention avec ses formations en double fond et en coupe et anse. Avec SHIB oscillant autour de 0,00001274 $, les traders envisagent une cassure possible vers 0,0000239 $, représentant un gain de 36 % si la configuration se concrétise. Malgré une certaine résistance, les investisseurs particuliers restent actifs, et le support clé à 0,0000103 $ tient bon.

Solana maintient sa fourchette, mais l’élan s’est refroidi

Le prix de SOL a évolué entre 125 $ et 180 $ depuis début 2024, incapable de maintenir sa cassure de juillet. Après une tentative infructueuse de cassure à la hausse, SOL a fait face à un rejet avec une bougie baissière englobante. Il oscille maintenant près d’un plus bas hebdomadaire. Bien que le RSI et le MACD n’indiquent pas une direction spécifique, il existe un risque accru de baisse vers le niveau de 145 $ à court terme.

Néanmoins, Solana conserve de bons fondamentaux et une bonne infrastructure, et une reprise au-dessus de 145 $ peut rétablir la tendance haussière. Fait important, l’absence d’élan pousse certains traders à se tourner vers des jetons plus récents avec un moteur plus puissant, comme Remittix.

Pourquoi Remittix (RTX) est-il comparé au Solana (SOL) des débuts ?

À ses débuts, SOL était largement négligé. Aujourd’hui, Solana traite des milliards en volume et héberge certaines des applications blockchain les plus actives. Remittix pourrait suivre un chemin similaire, mais au lieu de concourir dans la course DeFi ou NFT, il se concentre sur quelque chose d’encore plus essentiel : les paiements crypto-vers-fiat mondiaux.

Voici ce qui rend RTX différent actuellement :

Portée mondiale : envoyez des cryptos directement sur des comptes bancaires dans plus de 30 pays

Conversion FX en temps réel avec des taux transparents

C’est un jeton axé sur l’utilité, qui alimente un volume réel de transactions

Portefeuille prévu pour le T3 2025 : priorité au mobile et à l’adoption

Plus de 18 M$ levés avec un bonus de 40 % sur les jetons actif pour les premiers acheteurs

Réflexion finale : le jeton phare de 2025 ne sera peut-être pas un meme

Alors que PENGU et SHIB captivent la foule des meme coins, les investisseurs à la recherche de la prochaine success story style SOL observent attentivement Remittix. Avec un produit fonctionnel bientôt lancé, des entrées de capitaux en hausse et un angle utilitaire clair, RTX occupe une position unique.

