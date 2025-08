Sélections d’altcoins 2025 : les experts favorisent Pepe, Sui, Remittix et HBAR

Une nouvelle liste identifie quatre noms pour les investisseurs à la recherche des meilleures cryptomonnaies où investir aujourd’hui. Ces noms incluent Pepe Coin, Sui, Hedera (HBAR) et Remittix.

Chacun d’entre eux apporte quelque chose d’unique. Cependant, c’est Remittix qui se développe discrètement avec une feuille de route de produits OTC et une utilité croissante.

Ci-dessous, nous analysons les principaux prétendants. Nous expliquerons également pourquoi un seul est soutenu par un lancement imminent de portefeuille et une forte prévente.

Meme, Layer-1 et tokens historiques sous les projecteurs

Pepe Coin est à 0,00001 $, en baisse de 5,3 %, avec une capitalisation boursière de 4,29 milliards $. Son volume est de 712 millions $, en baisse de 26,8 %, signe que l’engouement s’atténue.

Sui, une chaîne Layer-1 relativement nouvelle, est à 3,33 $, en baisse de 3,79 %, avec une capitalisation boursière de 11,91 milliards $. Son volume a chuté de 39,1 %, actuellement à environ 1,41 milliard $, indiquant un ralentissement récent de l’activité.

HBAR (Hedera) se situe à 0,2338 $, en baisse de 7,38 %. La capitalisation boursière est d’environ 9,91 milliards $, avec un volume de 482 millions $, en baisse de 31,6 %. Ses chiffres actuels masquent un déclin de l’intérêt à court terme malgré les cas d’utilisation en entreprise.

Toutes ces cryptomonnaies ont fait récemment la une. Cependant, le déclin de la dynamique des produits et la diminution du volume suggèrent une baisse de l’intérêt des investisseurs. C’est là que Remittix se démarque.

Pourquoi Remittix devient un concurrent axé sur l’utilité

Remittix (RTX) est un projet DeFi cross-chain pour les transactions crypto-fiat basées sur l’utilisation. À 0,0895 $ par token, le projet a déjà levé 18 millions $ lors de sa prévente. Il a déjà vendu plus de 579 millions de tokens. Un bonus de token de 50 % pour les premiers arrivés est toujours disponible pour une durée limitée.

La sortie du nouveau portefeuille beta du projet au T3 2025 était l’annonce phare. Remittix permet des transferts fluides en prenant en charge plus de 40 cryptomonnaies et plus de 30 devises fiduciaires.

Les utilisateurs peuvent transférer des cryptos vers des comptes bancaires avec une conversion FX en temps réel et des frais de gas minimaux. Sa sécurité est renforcée par un audit CertiK fiable.

La plateforme répond aux besoins des expéditeurs de fonds internationaux, des freelances et des entreprises. Contrairement aux projets axés sur les tendances, Remittix se concentre sur la résolution de défis financiers réels. Remittix s’impose parmi les meilleures cryptos à moins de 1 $ à surveiller pour sa fonctionnalité, pas pour le buzz.

Points forts qui distinguent Remittix

Adoption mondiale : Prend en charge les paiements crypto-fiat dans plus de 30 pays

Conception axée sur l’utilité : Conçu pour résoudre les déficiences réelles des paiements

Lancement du portefeuille Beta au T3 2025 : Interface utilisateur facile à utiliser, optimisée pour mobile

Chiffres solides de prévente : 18 millions $ levés avec plus de 579 millions de tokens vendus

Sécurité et confiance : Audité par CertiK avec une tokenomics transparente

Ces caractéristiques placent Remittix dans une position supérieure à tout autre token. Il est en développement comme outil pour une adoption massive et des rails de paiement évolutifs.

Bien que Pepe Coin, Sui et HBAR aient tous des communautés actives, les chiffres actuels pointent dans la mauvaise direction. Remittix, en revanche, est à la hauteur de la livraison du produit et de la prévente, avec une dynamique de feuille de route ouverte.

Remittix lance un concours de 250 000 $ parallèlement à la sortie de son portefeuille. L’accès anticipé peut offrir une opportunité unique avant le début des cotations officielles. Si vous choisissez quel projet garder sur votre liste de surveillance pour 2025, cette plateforme DeFi cross-chain offre de la substance plutôt que du battage médiatique.

