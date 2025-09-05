Robinhood ajoute le Toncoin à sa liste de titres aux États-Unis, alors que le volume des transactions augmente.

Insights clés

Robinhood prend désormais en charge les échanges de Toncoin aux États-Unis, avant Coinbase

Le volume des échanges de Toncoin a augmenté de 60 % grâce au soutien institutionnel de Verb Technology

La blockchain liée à Telegram connaît une augmentation de l’adoption et une liquidité plus importante.

Robinhood a ajouté le Toncoin (TON) à sa plateforme d’échange de cryptomonnaies aux États-Unis. Les investisseurs particuliers américains ont désormais un accès direct à The Open Network.

La liste a été mise en ligne le 28 août et fait partie des efforts déployés par Robinhood pour élargir sa gamme d’actifs numériques. La plateforme a récemment introduit d’autres altcoins, dont SUI, FLOKI, ONDO et PENGU.

Le Toncoin s’apprécie après la cotation de Robinhood

Robinhood devient ainsi l’une des premières grandes plateformes américaines à coter le Toncoin. La plateforme a également devancé son grand rival, Coinbase, qui n’a pas encore ajouté l’échange au comptant de TON.

Pour les investisseurs particuliers, la nouvelle cotation signifie plus d’options de négociation et une exposition à l’une des plateformes de blockchain à la croissance la plus rapide.

Robinhood liste le Toncoin avant Coinbase | Source : X

Le Toncoin a réagi rapidement à l’annonce et a augmenté d’environ 5 % dans les heures qui ont suivi la cotation. Le volume des transactions a augmenté de 60 % pour atteindre 280 millions de dollars, ce qui témoigne de l’intérêt marqué des investisseurs. Selon les données du marché, le prix du Toncoin s’est stabilisé autour de 3,17 dollars, la résistance se situant à 3,25 dollars.

L’augmentation de la demande montre à quel point les inscriptions sur les plateformes peuvent être un facteur de liquidité et de confiance dans le marché. En mettant le Toncoin à disposition, Robinhood n’offre pas seulement un nouvel actif à ses utilisateurs. Elle contribue également à renforcer la présence de la pièce sur le marché américain des cryptomonnaies.

Le soutien institutionnel au Toncoin s’intensifie

L’une des principales raisons de la montée en flèche du Toncoin est la participation institutionnelle à grande échelle. La société Verb Technology, cotée en bourse, a révélé qu’elle avait acheté pour 713 millions de dollars de TON.

Verb Technology a récemment ajouté le Toncoin à sa trésorerie | Source : X

La société avait initialement pour objectif de s’assurer environ 5 % de l’offre de Toncoin. Toutefois, l’ampleur de cet achat montre que les institutions sont convaincues de l’avenir de cet actif.

Ce type de soutien ne fait pas que stimuler l’action des prix. Il souligne également un changement dans la façon dont les entreprises traditionnelles considèrent les jetons liés à la blockchain. Un tel investissement indique que le Toncoin est de plus en plus pris au sérieux dans les portefeuilles de crypto-monnaies.

Le rôle de Telegram dans la croissance de Toncoin

Le Toncoin est le jeton natif de The Open Network (TON), une blockchain liée à l’origine à Telegram. Maintenant que Telegram compte plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde, la blockchain jouit d’un avantage rare :

Il offre un accès instantané à une base massive d’utilisateurs. Au cours des derniers mois, Telegram a élargi ses partenariats dans le domaine des cryptomonnaies. Elle propose désormais des services basés sur les TON, tels que les paiements in-app et les applications Web3.

Ces intégrations créent de véritables cas d’utilisation pour le Toncoin, qui vont au-delà du commerce spéculatif. TON est en train de devenir la plateforme de référence en faisant le lien entre la messagerie et la blockchain. Cela pourrait attirer les particuliers et les institutions.

La stratégie Crypto de Robinhood

L’ajout du Toncoin s’inscrit dans la stratégie de Robinhood visant à développer son offre d’actifs numériques. La plateforme a régulièrement élargi son menu de crypto-monnaies dans un climat réglementaire américain plus favorable.

Outre TON, Robinhood a ajouté des altcoins tels que Bonk (BONK), Stellar (XLM), Peanut the Squirrel (PNUT) et Pudgy Penguins (PENGU).

Chaque nouvelle inscription offre aux utilisateurs de Robinhood un plus grand choix tout en aidant la plateforme à rivaliser avec des concurrents tels que Coinbase et Kraken. L’expansion de l’offre de crypto-monnaies de la société signifie qu’elle poursuit sa mission d’amélioration de l’accès aux marchés financiers.

Ce que cela signifie pour le marché des crypto-monnaies

L’ajout du Toncoin à la plateforme américaine de Robinhood s’inscrit dans une tendance plus large des marchés financiers. Les institutions et les plateformes intègrent peu à peu la technologie blockchain dans leurs services courants.

L’initiative américaine On-Chain Economic Data Initiative fait des vagues dans la politique des cryptomonnaies. Elle prévoit de publier des données macroéconomiques directement sur les blockchains publiques pour une plus grande transparence.

Les États-Unis envisagent d’intégrer les données macroéconomiques à la chaîne | Source : X

De telles initiatives montrent que la blockchain n’est plus considérée comme une technologie marginale. Au contraire, elle est en train de devenir un élément important de l’infrastructure financière.

L’adoption croissante du Toncoin accélère sa présence dans la finance traditionnelle. Le soutien de Robinhood met en évidence le lien de plus en plus étroit entre les systèmes traditionnels et décentralisés.