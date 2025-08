Remittix s’envole alors que le XRP s’approche d’une percée au-delà de la barre des 3 $

Après une forte correction, le XRP flirte à nouveau avec la barre des 3 $, mais les analystes estiment que la baisse pourrait ne pas durer longtemps. Cependant, alors que le XRP vise un rebond, tous les regards se tournent vers Remittix. C’est une crypto PayFi en pleine ascension qui s’empare discrètement de la vedette.

Avec un intérêt croissant des investisseurs, Remittix s’annonce comme la véritable opportunité de percée dans le secteur des paiements. Voici ce qui alimente cet engouement.

Le prix du XRP teste le support sous les 3 $ dans un contexte de volatilité

Le prix du XRP est récemment passé sous la barre psychologique des 3 $, ébranlant les traders à court terme et déclenchant une vague de spéculation. Après avoir atteint 3,65 $ en juillet, l’actif a subi une forte correction, touchant 2,80 $ avant de rebondir à son niveau actuel autour de 3,01 $.

Alors que certains voient cette baisse comme baissière, d’autres la considèrent comme un retest classique du support avant une possible percée.

Les analystes affirment que le prix de Ripple doit reconquérir 3,23 $ pour que les haussiers reprennent de l’élan. Si cela se produit, les objectifs à la hausse incluent 3,50 $, 3,65 $ et potentiellement 4,00 $ en août.

Malgré la pression à court terme, le sentiment à long terme reste optimiste à travers plusieurs fils d’actualités XRP.

Le RSI sur le graphique de 4 heures est à 31, suggérant des conditions de survente. Le RSI quotidien oscille autour de 48, une zone neutre qui laisse de la place pour un rebond. Les analystes estiment que la dominance du Bitcoin reste un facteur clé.

Si le BTC.D baisse, le XRPBTC pourrait à nouveau grimper, donnant aux haussiers des prévisions XRP une raison de revenir. D’autres niveaux critiques à observer sont 2,80 $ à la baisse et 3,30 $ à la hausse.

L’incapacité à maintenir les 2,90 $ pourrait faire chuter le prix du Ripple vers 2,70 $ ou même 2,45 $, s’alignant sur la moyenne mobile à 200 jours. Cependant, si le volume dépasse 3,30 $, le XRP pourrait rapidement reprendre sa tendance haussière.

Avec une volatilité croissante et un changement de focus du marché, le XRP est à un tournant. Et pendant que Ripple continue d’attirer l’attention, de nouveaux acteurs comme Remittix volent discrètement la vedette.

Pourquoi Remittix pourrait dépasser XRP dans la course aux paiements

Les traders gardent un œil attentif sur le prix du XRP aujourd’hui. Cependant, un nombre croissant d’entre eux ont tourné leur attention vers un token PayFi en pleine ascension appelé Remittix (RTX).

Ce concurrent à faible capitalisation n’est pas qu’un effet de mode. Il résout un vrai problème : les transferts d’argent mondiaux sans les frictions de SWIFT ou Western Union. RTX permet aux utilisateurs d’envoyer des cryptos et de déposer des devises directement sur des comptes bancaires, sans intermédiaires ni frais cachés.

Ce qui rend Remittix si convaincant n’est pas seulement sa mission, c’est sa réalisation. Plus de 18 millions de dollars ont déjà été investis dans le projet, maintenant à 0,0895 $. Plus de 579 millions de tokens ont été vendus, et une version bêta du portefeuille est officiellement prévue pour le 15 septembre.

Ce type de traction est difficile à ignorer.

Voici pourquoi les traders avisés passent du XRP au RTX :

Remittix prend en charge les dépôts directs en fiat dans plus de 30 devises

Il dispose déjà de KYC intégré et de rampes d’accès fiat

Les principaux acteurs de la fintech accumulent discrètement du RTX

Les analystes prédisent qu’il surpassera le XRP au Q4

Avec des prévisions de prix XRP désormais incertaines et l’élan de Remittix qui s’accélère rapidement, beaucoup pensent que RTX offre un meilleur potentiel de hausse et moins d’obstacles. À l’approche de la version bêta du portefeuille, le marché commence à reconnaître que Remittix n’est pas qu’un rival. C’est un véritable remplaçant.

