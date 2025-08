Remittix (RTX) se dirige vers le lancement de son portefeuille bêta le 15 septembre 2025. Il suscite l’intérêt des investisseurs grâce à son cas d’utilisation concret. Alors que ce projet PayFi se développe, la communauté Cardano vient d’approuver un fonds de développement record de 71 millions de dollars, signalant ainsi une évolution plus profonde de l’écosystème.

La gouvernance Cardano approuve une allocation massive du trésor

La communauté Cardano a approuvé une proposition de trésorerie de 71 millions de dollars pour des améliorations essentielles comme la mise à l’échelle Hydra, les outils modulaires Acropolis et les améliorations d’Ouroboros Leios. Ces mises à niveau sont essentielles pour la croissance du réseau Cardano. C’est la première fois que des fonds on-chain alimenteront directement le développement fondamental sous une nouvelle supervision des contrats intelligents.

Le changement de gouvernance de Cardano exige désormais des rapports mensuels d’Input Output Global. Il est suivi par l’organisation Intersect et appliqué avec des outils de responsabilisation technique. Cette initiative renforce le développement décentralisé de la blockchain tout en visant à améliorer le débit et la longévité de l’écosystème.

Pourquoi Remittix est-il la meilleure prévente crypto de l’année ?

Alors que Cardano renforce son infrastructure, Remittix se prépare à simplifier l’utilisation des cryptos dans le monde réel. Le portefeuille bêta Remittix sera lancé comme une solution mobile-first. Ce portefeuille permettra aux utilisateurs d’effectuer des transferts transparents de crypto vers fiat dans plus de 30 pays.

Soutenu par CertiK et SolidProof, il intégrera Ethereum et Solana. Ainsi, ce portefeuille permettra des paiements rapides à faibles frais. RTX a déjà levé plus de 18,1 millions de dollars. Le projet a vendu plus de 581M de tokens. Il offre actuellement un bonus de 40 % aux investisseurs. C’est une opportunité en or de s’emparer d’un nouveau venu qui pourrait faire des merveilles à l’avenir comme d’autres performers du marché crypto.

Remittix devient discrètement la prévente phare de 2025

Son portefeuille Beta sera lancé le 15 septembre, et les tests Android auront lieu en août.

Il propose des paiements crypto vers banque alimentés par les réseaux Solana et Ethereum.

Cette plateforme a développé des solutions pour les freelances, les commerçants et les expéditeurs de fonds.

Remittix vise à éliminer le besoin d’applications fiat tierces.

RTX est actuellement au prix de 0,0895 $

Remittix est-il la meilleure prévente crypto de 2025 ? Les baleines crypto le soutiennent. Elles n’investissent que lorsqu’elles trouvent un token prometteur avec un potentiel de hausse. RTX a tout ce qu’il faut pour réussir sur le marché crypto actuel très compétitif. Les échanges centralisés surveillent de près. Par conséquent, cette prévente pourrait tout changer.

La feuille de route des mises à niveau de Cardano vs. l’utilité de Remittix

Alors que le réseau Cardano vise une scalabilité modulaire à long terme, Remittix résout des problèmes concrets dès maintenant. Il se concentre sur l’utilisation de la finance décentralisée pour l’économie des freelances mondiale. Des freelances aux commerçants, tous peuvent compter sur cette plateforme pour des règlements instantanés. Elle propose des transactions crypto rapides à faibles frais de gas grâce à une expérience utilisateur pratique.

Remittix est-il la meilleure prévente crypto de 2025 ? Alors que l’adoption de la DeFi s’accélère, cette alternative Layer 2 d’Ethereum pourrait devenir un acteur majeur pour les revenus passifs et l’accès mondial. Ses fonctionnalités prouvent qu’elle a l’utilité et la capacité de prospérer et de fournir les solutions que les utilisateurs crypto modernes exigent. Par conséquent, elle pourrait être la meilleure prévente crypto de l’année et attirer plus de fonds à l’approche de sa fin.

